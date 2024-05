Bổ sung quy định trừ điểm giấy phép lái xe

Chiều 22/5, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, dự thảo Luật đã được tiếp thu, chỉnh lý có 9 chương, 89 điều, số chương giữ nguyên và tăng 08 điều do bổ sung 5 điều mới, gộp 4 điều thành 2 điều, tách nội dung của một số điều thành 5 điều khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý nội dung của 79 điều, giữ nguyên nội dung 2 điều (Điều 33 và Điều 54). Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý đạt được sự đồng thuận cao giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ...

GIAO CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CỤ THỂ CÁC HÀNH VI VI PHẠM BỊ TRỪ ĐIỂM

Về quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, các đại biểu đã tham gia ý kiến cụ thể đối với từng nội dung, nhất là về điều kiện của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; phân hạng giấy phép lái xe cho phù hợp với Điều ước quốc tế có liên quan; điểm của giấy phép lái xe; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ… Ý kiến của các đại biểu đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu đầy đủ.

Một số đại biểu đề nghị quy định chi tiết về hạng giấy phép lái xe trong Luật, không giao Chính phủ quy định chi tiết; đồng thời, đề nghị quy định cho phù hợp với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng quy định các hạng giấy phép lái xe tại khoản 1 Điều 57 theo hướng kế thừa các quy định hiện hành của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, phân hạng bảo đảm phù hợp với quy định của Công ước viên 1968 về giao thông đường bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới.

Đồng thời, bổ sung điều khoản chuyển tiếp quy định các loại giấy phép lái xe đã cấp theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008 còn thời hạn thì vẫn có hiệu lực. Trường hợp cấp lại thì mới cấp theo quy định của Luật này, nên không làm xáo trộn và ảnh hưởng đến quyền lợi của người đã được cấp giấy phép lái xe.

Liên quan đến quy định về điểm của giấy phép lái xe, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung quy định về điểm, trừ điểm giấy phép lái xe để nâng cao ý thức người lái xe.

Ông Tới cho biết tiếp thu ý kiến của đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo xây dựng Điều 58 về điểm của Giấy phép lái xe. Việc bổ sung quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý văn minh, hiện đại, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế số, xã hội số của nước ta. Quy định này sẽ tác động tới hành vi, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe.

Người lái xe vi phạm tùy theo tính chất, mức độ của hành vi có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm. Trường hợp bị trừ hết điểm, người được cấp giấy phép lái xe phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm. Đồng thời, giao Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm bị trừ điểm giấy phép lái xe, thẩm quyền trừ điểm, trình tự, thủ tục thực hiện trừ điểm, phục hồi giấy phép lái xe và quy định lộ trình thực hiện điều này, ông Tới cho hay.

QUY ĐỊNH CẦN THIẾT ĐẢM BẢO TÍNH RĂN ĐE, VỪA ĐẢM BẢO TÍNH GIÁO DỤC

Góp ý nội dung này, đại biểu Mai Văn Hải, đoàn Thanh Hóa, nhấn mạnh đến quy định về điểm trừ và trừ điểm giấy phép lái xe là quy định mới. Đây là một biện pháp quản lý nhà nước vừa đảm bảo tính răn đe, vừa đảm bảo tính giáo dục. Người lái xe vi phạm ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng khi chưa bị trừ hết điểm thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Theo đại biểu, giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm, người lái xe tiếp tục được điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động tham gia giao thông, hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân. Qua đó đảm bảo tính nhân văn, nhân đạo của pháp luật và quyền của công dân được quy định trong Hiến pháp.

Đại biểu Mai Văn Hải, đoàn Thanh Hóa: "Quy định về điểm và điểm trừ của giấy phép lái xe đáp ứng được yêu cầu thực tiễn ứng dụng, chuyển đổi số".

Đồng thời, các quy định về điểm và điểm trừ của giấy phép lái xe cũng đáp ứng được yêu cầu thực tiễn ứng dụng, chuyển đổi số trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình hiện nay. Tuy nhiên, cần xem xét, đánh giá để đảm bảo tính thống nhất với các quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Về về bản chất, đây cũng là một hình thức xử phạt vi phạm hành chính.

Đại biểu Trần Thị Vân, đoàn Bắc Ninh, nhấn mạnh điểm và trừ điểm của giấy phép lái xe là quy định mới và lần đầu tiên được đề xuất trong dự thảo Luật. Để đảm bảo khi Luật thông qua được triển khai có hiệu quả, đại biểu đề nghị Chính phủ ban hành các quy định cụ thể về thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện trừ điểm và trừ bao nhiêu điểm cụ thể đối với từng lỗi vi phạm. Về thủ tục trừ điểm, phục hồi điểm phải đảm bảo đơn giản, phù hợp, tránh thiệt hại cho người dân theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hệ thống dữ liệu.

Theo đó, người lái xe sẽ nhận được thông báo trừ điểm của cơ quan xử phạt, hệ thống dữ liệu sẽ tự động trừ điểm hoặc phục hồi điểm sau một năm. Điều này sẽ không phát sinh tiêu cực, không chồng chéo với các hình thức xử phạt hành chính khác do không có sự tiếp xúc giữa người có thẩm quyền xử phạt và người vi phạm.

Đại biểu Trần Thị Vân, đoàn Bắc Ninh, góp ý dự thảo luật tại hội trường chiều ngày 22/5/2024.

Đại biểu Vân cho rằng đây là giải pháp quản lý công khai, minh bạch, hiện đại, quản lý được cả quá trình chấp hành pháp luật của lái xe thay vì quản lý từng hành vi đơn lẻ và hướng tới xây dựng thói quen, văn hóa tham gia giao thông thay vì tình trạng chấp hành giao thông một cách đối phó như hiện nay.

Đồng tình bổ sung quy định này vào dự thảo luật, tuy nhiên đại biểu Hoàng Quốc Khánh, đoàn Lai Châu, góp ý cần quy định chặt chẽ và có tính răn đe cao hơn đối với những người vi phạm liên tục cùng một lỗi, tránh trường hợp giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm và kiểm tra lại được tham gia giao thông. Do đó, đại biểu đề nghị quy định thêm tình tiết tăng nặng, vi phạm 2 năm liên tục có thể tạm thời tước giấy phép…

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh, đoàn Lai Châu: "Cần quy định chặt chẽ và có tính răn đe cao hơn đối với những người vi phạm liên tục cùng một lỗi, tránh trường hợp giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm và kiểm tra lại được tham gia giao thông".

Còn đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Kon Tum, kiến nghị làm rõ một số vấn đề về trừ điểm giấy phép lái xe. Đại biểu phân tích dự thảo Luật quy định người có hành vi vi phạm về pháp luật về trật tự giao thông đường bộ bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Quy định này có hai vấn đề cần quan tâm làm rõ và bổ sung thêm. Theo đó, cần làm rõ đây là biện pháp xử phạt hành chính hay biện pháp bổ sung xử phạt hành chính? Đại biểu cho rằng đây là biện pháp bổ sung xử phạt hành chính. Nếu như vậy cần bổ sung vào dự thảo theo hướng người có hành vi vi phạm pháp luật trật tự giao thông đường bộ vừa phải chịu xử phạt hành chính vừa phải bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Đối với trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, theo quy định tại dự thảo Luật phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật và khi có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ điểm. Vậy trong thời gian chờ kiểm tra hoặc kiểm tra không đạt yêu cầu thì giấy phép lái xe này có còn hiệu lực hay không? Đại biểu đặt vấn đề và đề nghị cần quy định rõ theo hướng nếu bị trừ hết điểm thì giấy phép lái xe đó hết hiệu lực và khi được phục hồi đủ điểm thì sẽ có hiệu lực trở lại.

Để đảm bảo công khai, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện, đại biểu Bố Thị Xuân Linh, đoàn Bình Thuận, kiến nghị cần bổ sung điều khoản quy định về việc liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia, về cập nhật, truy cập dữ liệu về điểm trừ giấy phép lái xe và thông báo đến người vi phạm được biết...