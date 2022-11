Bualang Securities Thái Lan: Thị trường chứng khoán Việt Nam tích cực trong dài hạn

Bualang Securities – đơn vị duy nhất cung cấp chứng chỉ lưu ký (DR) cho các ETF của Việt Nam tại Thái Lan vừa có thông báo với nhà đầu tư Thái Lan rằng Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam xác nhận Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vẫn là thành viên chính thức của tổ chức Liên đoàn các Sở GDCK thế giới - World Federation of Exchanges (WFE), giảm bớt nỗi lo cho những người nắm giữ DR E1VFVN3001 và FUEVFVND01.

Cụ thể, theo Bualang Securities, ban lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam xác nhận với Bualuang Securities rằng Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vẫn là thành viên chính thức của WFE và đã đóng phí thành viên cho năm 2022. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị sáp nhập giữa Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc sáp nhập đặt trọng tâm lớn vào cơ sở hạ tầng thị trường công bằng, an toàn và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

"Điều này sẽ làm giảm bớt những lo ngại mà những người nắm giữ DR E1VFVN3001 và FUEVFVND01. Với nền kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại, chúng tôi duy trì quan điểm tích cực trong dài hạn", Bualang Securities nhấn mạnh.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng đã phát đi thông báo cho biết đã đăng ký tham gia làm thành viên chính thức của WFE thay thế cho HoSE. Sau khi VNX tham gia làm thành viên chính thức, HoSE và HNX cũng được hưởng những lợi ích như tư cách thành viên chính thức.

HoSE trong thông báo mới nhất cũng cho biết Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đang trong quá trình nhận chuyển giao tư cách thành viên của WFE từ HoSE và thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết để chính thức trở thành thành viên của WFE.

Dòng vốn từ Thái Lan những năm gần đây đóng vai trò quan trọng dẫn dắt dòng vốn ngoại đổ vào chứng khoán Việt Nam qua kênh ETF. Nhà đầu tư Thái Lan vẫn mua gom rất mạnh chứng chỉ quỹ ETF của Việt Nam qua kênh DR, đặc biệt trong tháng 10 vừa qua.

Đến cuối tháng 10, nhà đầu tư Thái Lan đang gián tiếp sở hữu 110,7 triệu chứng chỉ FUEVFVND, tăng 31,8 triệu đơn vị so với cuối tháng trước và là mức cao nhất kể từ khi ra mắt vào tháng 3 năm nay. Tương tự, lượng chứng chỉ quỹ E1VFVN30 do nhà đầu tư Thái Lan nắm giữ qua kênh DR hiện cũng đang là con số kỷ lục 202,8 triệu đơn vị, tăng 22,8 triệu đơn vị so với cuối tháng trước.

Xu hướng này vẫn đang tiếp diễn trong những ngày đầu tháng 11 khi hàng nghìn tỷ đồng vẫn đang đổ vào chứng khoán Việt Nam qua kênh ETF trong đó riêng Diamond ETF và VN30 ETF đã hút ròng khoảng 500 tỷ đồng.