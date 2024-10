Các mỏ thạch anh quan trọng cho sản xuất chip toàn cầu đang có nguy cơ bị bão tàn phá

Thạch anh tinh khiết cao rất quan trọng đối với nhiều giai đoạn sản xuất chip, vì vậy nếu nguồn cung bị gián đoạn, điều này có thể gây tổn hại đến ngành công nghiệp bán dẫn, vốn đang phải vật lộn với các vấn đề về nguồn cung.

Tại Spruce Pine có hai công ty khai thác thạch anh siêu tinh khiết là Sibelco và The Quartz Corp. Khi được The Verge phỏng vấn, phát ngôn viên của The Quartz Corp. cho biết rằng còn quá sớm để xác định liệu cơ sở sản xuất thạch anh tinh khiết cao của công ty có bị ảnh hưởng hay không. Trong khi đó công ty Sibelco được cho là đã xác nhận tạm dừng hoạt động sản xuất do tác động của bão.

Thạch anh của thị trấn Spruce Pine nổi tiếng về độ tinh khiết, điều này khiến nó trở nên quan trọng đối với việc sản xuất các tấm wafer (tấm silicon mỏng chứa các vi mạch tích hợp), ống dẫn sáng và thậm chí cả giá đỡ wafer. Mặc dù silicon nguyên chất có thể được sản xuất bằng cách sử dụng các nồi nấu kim loại làm từ thạch anh ít tinh khiết hơn được tìm thấy ở những nơi khác, nhưng quá trình này vừa tốn kém vừa tốn thời gian hơn.

Theo báo cáo, cơn bão đã cắt đứt đường sá và khiến nhiều cư dân không có điện, bởi vậy rất khó để đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại đối với hai công ty khai thác thạch anh, Sibelco và The Quartz Corp.

Các mỏ thạch anh tại thị trấn Spruce Pine đóng vai trò quan trọng đối với chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu đến mức năm 2008, một vụ hỏa hoạn ở thị trấn đã làm gián đoạn dòng thạch anh tinh khiết cao ra thị trường thế giới khi các nhà sản xuất thạch anh phải ngừng sản xuất, được cho là gây ra những vấn đề đáng kể cho ngành công nghiệp. Việc dừng sản xuất ngày nay có thể gây ra hậu quả thậm chí còn nghiêm trọng hơn vì thế giới cần nhiều chip hơn so với năm 2008.

Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đã ở trong tình trạng mong manh sau nhiều năm vật lộn với tình trạng thiếu hụt nguồn cung do đại dịch COVID-19, cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine và nỗ lực cấm xuất khẩu gali và germani của Trung Quốc.

Bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung thạch anh tinh khiết cao đều có thể làm trầm trọng thêm những vấn đề này, mặc dù hiện tại, vẫn còn quá sớm để nói tình hình có thể trở nên nghiêm trọng đến mức nào. Các công ty lớn có xu hướng tích trữ các nguyên liệu thô quan trọng và xác định các nguồn thứ hai tiềm năng trong trường hợp xảy ra thiên tai, do đó tác động được dự đoán không đáng kể.