Các nhà đầu tư lớn đang dịch chuyển khỏi thị trường Mỹ

Các động thái chính sách thương mại thất thường của ông Trump đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu trong những tháng gần đây, gây ra đợt bán tháo mạnh đồng USD Mỹ và khiến giá cổ phiếu Phố Wall tụt hậu xa so với các thị trường ở châu Âu trong năm nay. Bên cạnh đó, dự luật giảm thuế mang tính bước ngoặt của ông Trump, được dự báo sẽ khiến nợ công của Mỹ tăng thêm 2,4 nghìn tỷ USD trong 1 thập kỷ tới, cũng đã làm gây áp lực giảm lên giá trái phiếu kho bạc Mỹ.

Việc giới đầu tư bớt hứng thú với tài sản Mỹ đã đẩy các thị trường châu Âu tăng cao trong khi thị trường Mỹ đuối sức. Theo tờ Financial Times, cuộc dịch chuyển này của dòng vốn đã được báo hiệu thông qua kết quả các cuộc khảo sát về quyết định phân bổ vốn của các nhà đầu tư tổ chức lớn. Một cuộc thăm dò ý kiến ​​các nhà quản lý quỹ do ngân hàng Bank of America công bố kết quả vào tháng trước cho thấy ý định phân bổ vốn dưới mức (underweight) vào đồng USD sâu nhất trong gần 2 thập kỷ.

“Mọi người cần suy nghĩ lại” về việc nắm giữ tài sản Mỹ - CEO Seth Bernstein của AllianceBernstein, công ty quản lý số tài sản trị giá 780 tỷ USD, phát biểu trên tờ báo Financial Times.

“Thâm hụt ngân sách chính phủ Mỹ vốn dĩ đã là một vấn đề và đang trở nên tồi tệ hơn”, ông nói thêm. “Tôi cho rằng việc Chính phủ Mỹ tiếp tục vay nợ với tốc độ như hiện nay là không bền vững. Cộng thêm với sự khó lường của chính sách thương mại, điều đó sẽ khiến mọi người khựng lại và nghĩ: nên tập trung ở mức độ như thế nào vào một thị trường?”

Một nhà điều hành cấp cao tại một công ty quản lý vốn tư nhân lớn của Mỹ gọi kế hoạch thuế quan đối ứng của ông Trump là “hồi chuông cảnh tỉnh đối với những nhà đầu tư đang phân bổ vốn trên mức (overweight) vào Mỹ”.

Trong lúc các nhà đầu tư tổ chức tiến hành đánh giá lại việc nắm giữ tài sản Mỹ, quỹ lương hưu lớn thứ hai của Canada là Caisse de dépôt et placement du Québec gần đây tuyên bố sẽ giảm nắm giữ tài sản Mỹ - bộ phận hiện chiếm 40% danh mục của quỹ. Thay vào đó, quỹ có ý định tăng đầu tư vào Anh, Pháp và Đức.

“Mỹ là nơi tốt nhất trên thế giới để đầu tư trong 1 thế kỷ qua, nhưng tôi bắt đầu nghe thấy các nhà đầu tư đặt câu hỏi rằng liệu chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ có đang trở nên bớt ngoại lệ hay không, và họ cũng nghĩ xem liệu họ có phải điều chỉnh danh mục cho phù hợp với thực tế mới hay không”, ông Howard Marks - nhà đồng sáng lập công ty quản lý quỹ Oaktree Capital Management với lượng tài sản được quản lý là 203 tỷ USD - nói với Financial Times.

Thị trường chứng khoán Mỹ đến hiện tại đã hồi phục được phần điểm số bị mất sau khi ông Trump công bố thuế quan đối ứng vào hôm 2/4. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 mới chỉ tăng chưa đầy 2% từ đầu năm, đuối so với mức tăng 9% của chỉ số Stoxx Europe 600 của chứng khoán châu Âu. Tỷ giá đồng USD đang ở gần mức thấp nhất 3 năm, giảm 9% từ đầu năm tới nay cho dù ông Trump đã hoãn nhiều kế hoạch thuế quan mà ông công bố.

Các nhà đầu tư cho rằng việc Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới và quy mô khổng lồ của thị trường vốn của nước này có nghĩa là Mỹ sẽ vẫn là điểm đến hàng đầu cho các nhà đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều người đang đặt câu hỏi liệu dòng vốn chảy vào thị trường Mỹ và sự tăng trưởng vượt trội của thị trường này trong một thập kỷ rưỡi qua - những yếu tố đã đưa giá trị vốn hóa của chứng khoán Mỹ tăng 2/3 tính đến đầu năm nay - có đang đảo chiều hay không.

“Chúng tôi đã bắt đầu thấy những dấu hiệu ban đầu về việc nhà đầu tư dịch chuyển khỏi Mỹ”, ông Richard Oldfield, CO công ty quản lý tài sản Schroders của Anh, cho biết.

Các thị trường ở châu Âu, nơi Chính phủ Đức dự kiến ​​sẽ chi 1 nghìn tỷ euro cho quốc phòng và cơ sở hạ tầng để thúc đẩy tăng trưởng, đang hưởng lợi từ sự cảnh giác của các nhà đầu tư với các tài sản Mỹ. “Chúng tôi khá lạc quan” về châu Âu - ông Tom Nides, Phó chủ tịch công ty quản lý tài sản Blackstone, cho biết. “Các chính phủ ở đây tương đối ổn định. Chuyển vốn đầu tư sang châu Âu chắc chắn không phải là một sự đặt cược tồi”.

Công ty đầu tư Neuberger Berman có trụ sở ở New York năm nay phân bổ 65% các khoản đầu tư về cổ phần tư nhân vào thị trường châu Âu, tăng từ mức 20-30% trong những năm gần đây - theo bà Joana Rocha Scaff, trưởng bộ phận cổ phần tư nhân châu Âu của công ty.

“Mối quan tâm đến châu Âu đang ngày càng lớn. Vấn đề không chỉ nằm ở thuế quan, mà môi trường vĩ mô ở châu Âu cũng ôn hòa hơn so với ở Mỹ. Cuộc chiến thương mại, sự bấp bênh chính sách ở Mỹ, và dự luật giảm thuế của Mỹ đang có ảnh hưởng tới các nhà đầu tư nước ngoài”, bà Scaff phát biểu.

Một số nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu các thị trường nhỏ hơn, phân tán hơn ở châu Âu và châu Á có mang lại một lựa chọn thay thế có ý nghĩa cho các nhà đầu tư thoái vốn khỏi Mỹ hay không. “Kinh tế châu Âu vẫn tăng trưởng ảm đạm và mức độ quy chế giám sát vẫn còn rất cao. Thị trường Trung Quốc thì phức tạp. Liệu còn nơi nào khác để nhà đầu tư triển khai lượng vốn lớn?” ông Marks nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với Financial Times.