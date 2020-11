Các quỹ ngoại đã "trao tay" hơn 7 triệu cổ phiếu MWG

Theo tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), trong hai ngày 25 và 26/11, VSD đã hoàn tất các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG của Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động từ các quỹ ngoại cho nhau với tổng số là 7.085.324 cổ phiếu.



Cụ thể: ngày 26/11, Sr Global Fund L.P - Frontier Portfolio đã chuyển nhượng 377.783 cổ phiếu MWG sang cho Briawood Capital Partners LP.

Hai giao dịch chuyển quyền sở hữu khác cũng được hoàn tất trong ngày 25/11/2020 là BMO LGM Frontier Markets Equity Fund đã chuyển quyền sở hữu 255.000 cổ phiếu sang cho The Emerging Markets Fund of the Genesis Group Trust for Employee Benefit Plans và Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã chuyển nhượng 6.452.541 cổ phiếu MWG cho JP Morgan Securities.

Trên thị trường, cổ phiếu MWG đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/11, giá cổ phiếu MWG ở mức 112.800 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này Frontier Portfolio thu về hơn 42,6 tỷ đồng.



Còn đóng cửa giao dịch ngày 25/11/2020 ở mức 112.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá này, số cổ phiếu MWG mà Pyn Elite vừa chuyển quyền sở hữu có giá trị khoảng 720 tỷ đồng.

Trước đó, ông Trần Huy Thanh Tùng - Trưởng Ban kiểm toán nội bộ, Thành viên Hội đồng quản trị đã bán thành công 3.033.333 cổ phiếu MWG. Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 3.543.515 cổ phiếu, chiếm 0,7818% vốn điều lệ. Giao dịch theo phương thức thoả thuận và được thực hiện trong ngày 11/11.

Mới đây, Thế giới Di động vừa thông qua quyết định vay vốn tại HSBC với hạn mức 120 triệu USD, thời hạn 2 năm cùng với quyền chọn gia tăng thời hạn vay thêm 364 ngày.

Mục đích vay theo MWG nhằm bổ sung vốn lưu động, chi phí vốn, thực hiện các mục đích đầu tư kinh doanh chung của Công ty cũng như các đơn vị khác trực thuộc - trong đó, MWG dự kiến bổ sung vốn cho chuỗi Thế giới Di động và chuỗi Bách Hoá Xanh. Khoản vay có thể được bảo lãnh bởi MWG theo thoả thuận giữa các bên. Tuy nhiên về lãi suất và phí không được nêu cụ thể trong quyết định công bố này.