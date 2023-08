Cách thức của nhóm tội phạm chiếm đoạt tiền của công ty tài chính

Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/3/2021, anh Vũ Việt Dương (SN 1994, ở Hưng Yên) đến Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội trình báo về việc ngày 5/3/2021, số điện thoại di động của anh bị mất liên lạc và đã được làm thủ tục cấp lại tại khu vực phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai.

Sau đó, đến ngày 8/3/2021, anh Dương phát hiện tài khoản thẻ tín dụng Fecredit của anh bị mất số tiền 50 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi phạm tội của nhóm Hà.

Theo đó, do có thời gian làm cộng tác viên tự do cho Công ty tài chính FE Credit nên Quân, Đức Huy, Hà biết lỗ hổng quản lý tài khoản khách hàng là chỉ cần có họ tên người vay, số điện thoại, chứng minh nhân dân… là có thể lấy được mã rút tiền nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Sau đó, Quân và Đức Huy đã kết hợp với Hà để chiếm đoạt tiền của khách hàng mở thẻ tín dụng tại công ty này.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hà rủ Tùng, Nam, Hưng, Kiên và Quang Huy tham gia. Trong đó, Hà là người mua máy tính, máy in màu, máy ép plastic để Hưng, Kiên làm giả CMND có dán ảnh của Quang Huy, Hưng và Nam lấy thông tin của khách hàng do Tùng hoặc Quân, Huy cung cấp để làm giả 24 CMND chiếm đoạt tiền trong tài khoản của 20 khách hàng do FE Credit quản lý.

Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ 29/10/2020 đến 20/3/2021, các bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 880 triệu đồng. Trong đó, Hà đã làm giả 24 CMND và 20 lần chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng với số tiền hơn 880 triệu đồng, hưởng lợi hơn 226 triệu đồng.

Nguyễn Quang Huy đã làm giả 8 CMND và 8 lần chiếm đoạt hơn 387 triệu đồng, hưởng lợi hơn 39 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, đại diện hợp pháp của Công ty FE Credit đề nghị xử lý các bị can theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu phải bồi thường số tiền chiếm đoạt.

Đối với hành vi của Nguyễn Trang Nhung, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thị Thu Dung và Trần Đăng Uy là những người được Quân, Đức Huy thuê gọi điện để mua sim điện thoại của khách hàng mở thẻ tín dụng tại FE Credit.

Kết quả điều tra xác định những người trên không biết mục đích việc Quân và Huy thuê gọi điện cho khách hàng mua sim để nhằm mục đích lấy mã rút tiền để chiếm đoạt tài sản nên không đồng phạm với Quân và Huy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Do đó, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với những người trên.

Sau 1 ngày xét xử, tòa án đã xử phạt bị cáo Hà 10 năm 6 tháng tù, Hưng 13 năm 6 tháng tù, Kiên 11 năm 6 tháng tù, Quang Huy 13 năm tù, Đức Huy và Nam cùng 10 năm tù, Quân 8 năm 6 tháng tù, Mỹ Linh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.