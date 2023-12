Care For Việt Nam thay đổi nhận diện thương hiệu nhân dịp 10 năm thành lập

Nhân dịp này, công ty cũng ra mắt thông điệp truyền thông mới “Live your dream” - Sống trọn ước mơ. Bên cạnh đó, ông Phạm Sơn Tùng - Phó Tổng giám đốc, đã có những chia sẻ để giúp khách hang hiểu hơn về sự thay đổi mang tính bước ngoặt này.

Vẫn tập trung triết lý phát triển kinh doanh dòng sản phẩm dinh dưỡng miễn dịch chủ động, ông nhìn thấy cơ hội nào ở thị trường này?

Trong những năm gần đây, Việt Nam có tổng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe tính theo phần trăm GDP cao thứ hai trong khu vực Đông Nam Á. Riêng mảng thị trường thực phẩm chức năng,theo Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, đang tăng trưởng 15%/năm và tỷ lệ người tiêu dùng trong nước đã biết và sử dụng các sản phẩm là trên 60%.

Các năm qua nền kinh tế tăng trưởng “khỏe” đã giúp cho đời sống của người dân được cải thiện, nâng cao thu nhập và kích thích nhu cầu sử dụng các sản phẩm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và tái tạo lại “thành trì” kháng thể chủ động. Những con số biết nói trên cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường này, đặt ra yêu cầu khắt khe và đòi hỏi doanh nghiệp trong ngành cần phải liên tục có những cải tiến về sản phẩm.

Ông có thể chia sẻ lý do đằng sau sự thay đổi mang tính bước ngoặt này?

Trong suốt thập kỷ qua, Care For Việt Nam với bộ nhận diện cũ đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong việc mang các sản phẩm chăm sóc hệ miễn dịch đi khắp dải đất hình chữ S góp phần xây dựng sức khỏe cho người dân. Chính vì vậy, khép lại hành trình thập kỷ vàng và để chuẩn bị cho 10 năm tiếp theo, chúng tôi được thôi thúc bởi yêu cầu ngày càng cao của thị trường dinh dưỡng miễn dịch về những sản phẩm chăm sóc sức khỏe đột phá hơn.

Để giải quyết bài toán đó, chúng tôi cần một “cuộc cách mạng” đổi mới toàn diện làm bệ phóng cho đà tăng trưởng giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, sự thay đổi này làm cho bản chất cốt lõi nhân văn của ngành bán hàng trưc tiếp - kiến tạo thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tác kinh doanh, hứa hẹn đạt hiệu quả hơn.

Năm 2023 được coi là năm “khó nhằn” của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, việc thay đổi nhận diện và sản phẩm giai đoạn này liệu có thách thức hơn?

Với các số liệu kinh tế được Tổng cục Thống kê công bố gần đây thì doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2023 ước đạt 3.175,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 78,5% tổng mức và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 7,4%).

Bên cạnh đó, người tiêu dùng ngày càng ý thức được tầm quan trọng bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình trước những yếu tố thay đổi khí hậu, suy giảm hệ miễn dịch sau Covid... Care For Việt Nam nhìn nhận giai đoạn này là giai đoạn “thử lửa” sức bền của doanh nghiệp trước các biến số trên và đổi mới là điều chúng tôi cần làm để duy trì tăng trưởng bền vững.

Có gì đặc biệt ở sản phẩm chủ lực COLOS IgGOLDTM vừa “trình làng”?

Thực phẩm bổ sung có thành phần sữa non COLOS IgGOLDTM sẽ là sản phẩm chủ lực mà công ty tập trung phát triển. Sản phẩm là phiên bản được nghiên cứu ưu việt cho sức khỏe của người tiêu dùng: thành phần sữa non 24h với hàm lượng dinh dưỡng và kháng thể cao, với công nghệ BioLactolTM đến từ New Zealand - xứ sở của bò sữa, nơi mà đàn bò được nuôi thả theo tiêu chuẩn 3 sạch: không khí sạch - nguồn nước sạch - thức ăn sạch. Công nghệ BioLactolTM giúp bảo vệ và hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất khi đi qua acid dạ dày. Sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam và dễ dàng truy vết nguồn gốc từ nông trại.

TPBS COLOS IgGOLDTM nhận được sự yêu thích của người tiêu dùng.

Với COLOS IgGOLDTM này chúng tôi đặt mục tiêu chăm sóc tối ưu cho sức khỏe khách hàng.

Ngành bán hàng trực tiếp tại Việt Nam có mức độ thanh lọc khá cao. Với kinh nghiệm 10 năm phát triển và dẫn đầu ngành, đâu là bí quyết giúp công ty tồn tại thị trường được coi là khó nhằn này?

Để nói về chặng đường phát triển thành công như ngày hôm nay, tôi nghĩ câu trả lời chính là “Nỗ lực, Thống nhất và Hướng tới một mục tiêu chung”. Một trong những điểm mấu chốt để phát triển kinh doanh bền vững đối với chúng tôi đó là Thượng tôn pháp luật. Tôn chỉ ở đây chính là tuân thủ pháp luật và các quy tắc hoạt động của công ty.

Trong vòng 10 năm qua, Care For Việt Nam luôn là một trong những doanh nghiệp tiên phong đáp ứng đầy đủ toàn bộ các quy định ngày càng chặt chẽ hơn của cơ quan quản lý Nhà nước. Để có thể thực hiện điều này, chúng tôi luôn không ngừng đầu tư nâng cao về cơ sở vật chất, nhân lực và trí lực, bởi tuân thủ, thượng tôn pháp luật là mục tiêu ngay từ ngày thành lập chúng tôi đã xác định và coi đó là nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Lời cam kết của Care For Việt Nam cho 10 năm tiếp theo sẽ là gì?

Chúng tôi vẫn sẽ kế thừa và phát huy những ưu thế đã giúp công ty phát triển và thành công như hôm nay. Tinh thần “We are one” giữa công ty và đối tác kinh doanh đã phát huy hiệu quả trong 10 năm qua cũng sẽ được gìn giữ như một “di sản” và tiếp tục được truyền lửa về sau bên cạnh thông điệp “Live your dream” - Sống trọn ước mơ.

Care For không chỉ là thương hiệu, mà còn là một tuyên bố sứ mệnh - chia sẻ tình yêu và sự chăm sóc, làm cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày thông qua các dòng sản phẩm chăm sóc sức khoẻ tối ưu có nguồn gốc từ sữa non của bò tại New Zealand.