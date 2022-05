Cen Land đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 57,4%

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần bất động sản Thế Kỷ (Cen Land – mã chứng khoán CRE-HOSE) diễn ra chiều 12/5 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ 8.500 tỷ đồng, tăng 51,9%; lợi nhuận trước thuế trên 900 tỷ đồng, tăng 57,4% so với 2021

Trong cơ cấu doanh thu năm nay, dự kiến doanh thu môi giới bất động sản đạt 2.047 tỷ đồng, doanh thu chuyển nhượng bất động sản 6.365 tỷ đồng. Còn lại là doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng, quảng cáo, tổ chức sự kiện và doanh thu khác.

Trả lời băn khoăn của cổ đông về tính khả thi của các mục tiêu trên, ông Chu Hữu Chiến, Tổng giám đốc Cen Land cho biết, năm 2021, mặc dù thị trường bất động sản bị tác động nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, Cen Land vẫn tăng trưởng hơn gấp đôi so với kết quả của 2020. Với tình hình thị trường như hiện nay, giao dịch có thể chậm lại nhưng riêng doanh thu tháng 4 mảng môi giới đã đạt 200 tỷ đồng, cho thấy tính khả quan đạt được doanh thu và kế hoạch của năm 2022.

Cen Land là doanh nghiệp trưởng thành từ việc phân phối, lĩnh vực này vẫn là giá trị cốt lõi, mang lại doanh thu lớn nhất cho Cen Land. Năm nay, với kế hoạch khoảng 2.000 tỷ đồng đến từ mảng phân phối, Cen Land rất tự tin đạt được con số này mặc dù tình hình thị trường trong các tháng tiếp theo có nhiều biến động. "Hiện chúng tôi đang phân phối hơn 100 dự án, trong đó có những dự án lớn của chủ đầu tư Vingroup ở Hà Nội và TP HCM. Ngoài ra, CenLand cũng hợp tác với Ecopark, Nova, những sản phẩm của họ chiếm giá trị doanh thu rất lớn”, bà Nguyễn Minh Hồi, Phó Tổng giám đốc Cen Land thông tin thêm.

Tại đại hội, một số cổ đông cũng đặt câu hỏi: Liệu công ty có gặp khó khăn khi thu xếp nguồn vốn trong bối cảnh tín dụng bị siết chặt? Giải đáp về vấn đề này, ông Vương Văn Tường, Thành viên HĐQT Cen Land cho hay: "Với tổng tài sản của công ty hiện nay hơn 7.000 tỷ, trong đó vốn chủ hơn 3.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản khá an toàn. Trong điều kiện thắt chặt tài chính, kiểm soát chặt chẽ phát hành trái phiếu, CRE sẽ phát hành hơn 4.000 tỷ trái phiếu. Trong năm nay, HĐQT có thể sẽ tiếp tục xin ý kiên ĐHĐCĐ về việc tăng vốn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn vốn khác để phục vụ hoạt động kinh doanh".

CenLand sẽ không từ bỏ việc phát hành trái phiếu dù trong thời gian tới, có thể việc này sẽ bị kiểm soát chặt hơn. Hiện nay, mức độ tín nhiệm của CenLand với hệ thống phát hành rất tốt. Cho đến thời điểm hiện tại, CenLand chưa bao giờ gặp khó khi vay vốn từ các tổ chức tín dụng. CenLand rất dồi dào vốn, ít nhất là đến cuối năm 2022, công ty sẽ không gặp khó về nguồn vốn.

Chia sẻ với các cổ đông về các kế hoạch trong năm 2022, ông Nguyễn Trung Vũ, chủ tịch của Cen Land, khẳng định Cen Land đang có vị thế rất quan trọng, được nhiều chủ đầu tư tìm đến. Trước đây, Cen Land chỉ mua lại bất động sản và bán nhưng giờ công ty còn tham gia đồng hành và thực hiện ước mơ dang dở của nhiều chủ đầu tư. Với thế mạnh về thiết kế, quy hoạch, đóng gói, định hình sản phẩm, Cen Land sẽ giúp các dự án tiếp cận thị trường tốt hơn.

Trong năm 2022, Cen Land tiếp tục tập trung vào các giá trị cốt lõi. Trong đó, tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống mạng lưới bán hàng trên toàn quốc bằng kiện toàn đội quân chủ lực Cen STDA, Cen CHS, mạng lưới các công ty địa phương, mở rộng hệ thống các sàn liên kết trên toàn quốc và quốc tế, cùng cộng đồng môi giới bắt động sản cá nhân Cyber Agent, xây dựng các đội quân chuyên biệt cho các dòng sản phẩm đặc thù.

Với hoạt động đầu tư thứ cấp, Cen Land tiếp tục nâng cao năng lực tài chính đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và mạnh hơn nữa của doanh nghiệp, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ bán hàng để tận dụng điều kiện thuận lợi của thị trường, nâng cao hiệu quả đầu tư và tích luỹ nguồn tài chính dồi dào cho nhu cầu đầu tư, M&A với quy mô lớn hơn. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đa dạng các kênh huy động vốn và cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư uy tín có tiềm lực tài chính.

Đồng thời, tìm kiếm cơ hội đầu tư mua lại, M&A các dự án bất động sản có tiềm năng phục vụ mục tiêu tăng trưởng đầu tư thứ cấp với tốc độ cao và quy mô lớn. Công ty lựa chọn những dự án phù hợp với xu hướng thay đổi của thị trường và bám sát các tiêu chí đầu tư về vị trí, loại hình sản phẩm, tính pháp lý và khả năng triển khai bán hàng nhanh;

Phát triển và nâng cao hiệu quả các dịch vụ khác trong hệ sinh thái dịch vụ bất động sản của Cen Land bao gồm các dịch vụ tư vấn giải pháp và chiến lược marketing và truyền thông, dịch vụ đào tạo, dịch vụ cho thuê văn phòng, dịch vụ tư vấn và quản lý vận hành bất động sản và dịch vụ khác, tăng cường và mở rộng hợp tác, liên kết quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ của hệ sinh thái.

Năm 2021, Cen Land đạt doanh thu thuần 5.596,58 tỷ đồng, tăng 164,3% so với năm 2020, đạt 111,9% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 450,46 tỷ đồng, tăng 50,2% so với năm 2020, hoàn thành 110,4% kế hoạch năm 2021. Với kết quả đạt được, ĐHĐCĐ thông qua phương án chia thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 30% và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.