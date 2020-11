Chốt lời tưng bừng, thị trường "lật mặt" quá nhanh

Phiên giao dịch hôm nay đi từ hào hứng tới thất vọng chỉ trong vòng 1 nốt nhạc! Thị trường trở mặt cực nhanh khi nhà đầu tư dốc túi cổ phiếu chốt lời.



Màn bùng nổ ngoạn mục của chứng khoán thế giới đêm qua đã thổi bùng thêm đà hưng phấn của thị trường trong nước hôm nay. Nhà đầu tư không ngần ngại đuổi giá hào hứng, đưa VN-Index quay lại sát đỉnh cao cũ trong tháng 10. Đúng vào thời điểm hưng phấn cao nhất, cả nội lẫn ngoại cùng dốc túi bán đổ cổ phiếu khiến thị trường rơi như một viên sỏi.

Mức tăng tốt nhất của VN-Index hôm nay là ngay sau phút mở cửa, chỉ số lên 963,47 điểm, tăng 1,21%. Đỉnh cao nhất tháng 10 của chỉ số này là 970,15 điểm và đỉnh cao nhất tính theo giá đóng cửa là 961,26 điểm. Như vậy cơ bản hôm nay thị trường cũng đã chạm tới đỉnh cũ.

Đêm qua thị trường quốc tế có phiên mở cửa cực mạnh, thậm chí có lúc chứng khoán Mỹ tăng cả ngàn điểm. Việc giải tỏa tâm lý chờ đợi kết quả bầu cử cũng như thông tin hấp dẫn về vắcxin Covid-19 đã khiến cổ phiếu tăng rất khỏe. Tuy nhiên đến cuối phiên các chỉ số của Mỹ cũng đã để mất rất nhiều điểm. Hôm nay VN-Index gần như là một phiên bản tiêu cực hơn của S&P500 hay DJA của Mỹ.

Blue-chips vẫn là nhóm cổ phiếu đưa VN-Index lẫn VnN30-Index lên đỉnh đầu phiên: VIC tăng tới 1,04%, VCB tăng 2,11%, BID tăng 1,91%, GAS tăng 3,36%, VHM tăng 1,28%, MSN tăng 2,51%, CTG tăng 1,62%, HPG tăng 2,22%... VN30-Index tại đỉnh cũng tăng 1,33% so với tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu đáng chú ý nhất là hàng không, khi nhóm ngành cổ phiếu này trên toàn thế giới cùng bùng nổ sau khi có tin vắcxin xuất hiện. Nếu dịch bệnh được khống chế, ngành hàng không sẽ phục hồi. Trên sàn, VJC tăng giá kịch trần ngay phút mở cửa và đứng im ở đó đến hết phiên. HVN cũng tăng 5,77%, ACV tăng 4,6%.

Tuy nhiên các nhóm cổ phiếu khác thì không được như vậy. Nguyên rổ VN30 trừ NVL và VJC là đóng cửa giá cao nhất, còn lại đều bị ép cực mạnh và nhiều mã giảm qua cả tham chiếu. VN-Index đóng cửa giảm 0,01% so với tham chiếu, VN30-Index giảm 0,1%. Mức giảm này không nhiều, nhưng nếu nhìn trong phiên thì biên độ rơi là rất lớn. Cần nhớ rằng VN-Index tại đỉnh tăng 1,21%, VN30-Index tăng 1,33%.

VN-Index thể hiện thị trường "lật mặt" từ khoảng 2h chiều nay, ngược hoàn toàn so với diễn biến cuối phiên hôm qua.

Các mã lớn đóng cửa giảm giá so với tham chiếu là VIC giảm 0,47%, VHM giảm 0,77%, VCB giảm 0,47%, VNM giảm 1,19%, HPG giảm 0,63%, MSN giảm 0,21%, SAB giảm 0,93%, CTG giảm 1,13%. Đây là các blue-chips không chịu nổi sức ép từ phía bán và đã rơi đủ mạnh để xuống vùng đỏ. Giống như chỉ số, mức giảm so với tham chiếu thì không hẳn là lớn, nhưng mức giảm trong phiên thì quá nhiều.

VN30 đóng cửa với 16 mã giảm giá, 11 mã tăng giá. Kể cả các cổ phiếu còn tăng được thì mức độ suy yếu cũng không hề nhỏ. Ví dụ BID so với tham chiếu còn tăng 0,38% nhưng so với đỉnh cao của phiên thì giảm 1,5%; GAS chốt tăng 1,12%, nhưng đã bốc hơi 2,17% so với đỉnh; HDB tăng 0,2% thực chất cũng bốc hơi 1,92%; TCB trả lại thị trường gần 2%...

VN-Index thể hiện điểm "lật mặt" là khoảng 2h chiều. Chỉ số này đang phục hồi khá tốt lên 961 điểm thì rơi tự do. Nhóm cổ phiếu lớn bị chốt lời ồ ạt và liên tục trong 30 phút còn lại của đợt khớp lệnh liên tục và đè thêm 15 phút ATC. Chỉ số đóng cửa ở 951,9 điểm, tức là rơi hơn 9 điểm chỉ trong thời gian rất ngắn.

Thị trường đảo chiều không phải do yếu tố bất lợi nào về thông tin hay diễn biến bên ngoài. Thậm chí các hợp đồng tương lai của chứng khoán Mỹ còn đảo chiều tăng vượt tham chiếu rất tích cực. Nguyên nhân là từ lực bán quá lớn của các nhà đầu tư, bao gồm cả trong nước lẫn nước ngoài cùng lúc. Rất nhiều nhà đầu tư không nghĩ rằng sự hưng phấn này là tốt, họ tung cổ phiếu ra chốt lời ở thời điểm người mua hào hứng nhất.

Khối ngoại có một ngày xả cực mạnh với trên 1.467 tỷ đồng ở sàn HSX, trong khi chỉ mua vào 703,2 tỷ đồng. Như vậy mức ròng vào khoảng 764 tỷ đồng. Đây là mức bán ròng kỷ lục trong 15 phiên gần nhất. Các blue-chips trong rổ VN30 bị bán ròng tới 610 tỷ đồng. HPG, CTG, MBB, SSI, MSN, HCM, VNM, POW bị bán ròng hàng triệu cổ. KDH, VPB, VCI, VCB, HDB, VIC cũng bị bán ròng rất nhiều.

Nội ngoại cùng xả phiên này đã đẩy thanh khoản chạm ngưỡng kỷ lục. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn lên tới 9.244,3 tỷ đồng. Kỷ lục gần nhất là 9.376,4 tỷ đồng hôm 15/10 và 9.404,8 tỷ đồng hôm 2/10.