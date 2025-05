Công ty tạm dừng hoạt động kinh doanh, vợ Chủ tịch PVR tiếp tục muốn bán hết 24,05% vốn

CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (mã PVR-UPCoM) thông báo giao dịch của bà Trần Thị Thắm - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT công ty.

Theo đó, bà Trần Thị Thắm, vợ ông Bùi Văn Phú - Chủ tịch HĐQT PVR) vừa đăng ký bán toàn bộ gần 12,5 triệu cp PVR nắm giữ, chiếm 24,05% vốn điều lệ tại PVR. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 15/05 đến ngày 13/06, nhằm mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu thành công, bà Thắm sẽ không còn là cổ đông lớn tại PVR. Trong khi đó, ông Bùi Văn Phú - Chủ tịch HĐQT vẫn đang sở hữu hơn 2,7 triệu cp, chiếm 5,23%.

Chốt phiên 13/05, cổ phiếu PVR đứng ở giá tham chiếu 1.100 đồng/cp trong tình trạng không có giao dịch. Tạm tính theo mức giá này, bà Thắm có thể thu về gần 14 tỷ đồng nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký.

Trước đó, trong thời gian từ ngày 15/08-10/09/2024, bà Thắm đã từng đăng ký bán với khối lượng tương tự nhưng không thực hiện được do mã này không có thanh khoản.

Được biết vào cuối năm 2024, công ty đã có thông báo về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025. Lý do được công ty đưa ra là không có kinh phí để duy trì hoạt động, công ty cần sắp xếp lại nhân sự và tìm kiếm giải pháp, phương hướng hoạt động kinh doanh mới để vượt qua giai đoạn khó khăn đang gặp phải.

Đáng chú ý là bên kiểm toán đưa ra 8 vấn đề mà bên kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2024.

Cụ thể: Theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 180325.015/BCTC.KT7 của Công ty TNHH Hãng hiểm toán AASC ngày 18/03/2025, ý kiến từ chối của Công ty kiểm toán trong Báo cáo Tài chính của PVR tại thời điểm 31/12/2024 liên quan đến các vấn đề sau:

Một là, tại thuyết minh số 10 bản Thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty đang theo dõi chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang vào Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên lũy kế đến ngày 01/01/2024 và 31/12/2024 đều là 24,92 tỷ đồng, trong đó lãi vay lũy kế đến 31/12/2024 là 7,34 tỷ đồng. Đồng thời, theo như trình bày tại thuyết minh số 10, công ty cũng đang gặp rủi ro về việc bị thu hồi dự án. Bên kiểm toán cho biết chưa thu thập được đầy đủ hồ sơ, bằng chứng về tính chính xác của khoản chi phí đầu tư cũng như tính chắc chắn về hiệu quả đầu tư định hướng triển khai cụ thể của công ty nên không thể đánh giá được giá trị đã đầu tư của Dự án và khả năng xảy ra tổn thất đối với chi phí đầu tư cùa Dự án này, cũng như đánh giá việc có cần thiết phải điều chỉnh phần chi phí lãi vay mà công ty đã vốn hóa vào dự án hay không.

Hai là, đối với các khoản đầu tư tài chính vào Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (số tiền là 21,35 tỷ đồng) công ty chưa thu thập được Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2023 và 31/12/2024 và Công ty cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh (số tiền là 5 tỷ đồng), Công ty chưa thu thập được Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2024 để làm cơ sở xem xét điều chỉnh trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Ba là, tại thòi điểm 01/01/2024 và 31/12/2024 bên kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ hồ sơ để đưa ra kết luận về giá trị dở dang của Dự án. Ngoài ra, công ty chưa đánh giá được hiệu quả và giá trị thu hồi đối với Dự án CT10 -11 Văn Phú đang thi công dở dang do chậm tiến độ. Giá trị chi phí thi công dở dang của dự án này tại ngày 01/01/2024 và ngày 31/12/2024 lần lượt là 692,78 tỷ đồng và 692,82 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cho dự án này đang được theo dõi trên khoản mục Chi phí trả trước tại thời điểm 01/01/2024 và 31/12/2024 đều là 7,34 tỷ đồng.

Bốn là, các khoản đầu tư tài chính, công nợ phải thu và công nợ phải trả của Công ty tại ngày 01/01/2024 và 31/12/2024 chưa dược đối chiếu, xác nhận đầy đủ. Vì vậy, bên kiểm toán không thể đánh giá được tính hiện hữu, tính chính xác, tính đầy đủ của số liệu và liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu dưới đây hay không:

Khoản mục 01/01/2024 31/12/2024

Đầu tư tài chính 231,43 tỷ đồng 231,43 tỷ đồng

Nợ phải thu 36,46 tỷ đồng 36,46 tỷ đồng

Nợ phải trả 505,85 tỷ đồng 505,85 tỷ đồng

Năm là, công ty chưa kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đầy đủ đối với khoản tiền nhận đặt cọc với khách hàng cho Dự án Văn Phú theo các quy định về thuế hiện hành.

Sáu là, công ty chưa xem xét trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính dài hạn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triền Bình An (Bình An) tại ngày 01/01/2024 và 31/12/2024 số tiền là 205,08 tỷ đồng. Bên kiểm toán cũng không thể đánh giá được tính đúng đắn của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Bình An ngày 30/06/2011 giữa Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH (OCH) và Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội, cũng như không thể xác định được liệu các cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông của Công ty Bình An đã góp đủ vốn hay chưa.

Bảy là, tại thời điểm 31/12/2024, công ty đang tạm tính giá trị giá trị khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư vào đơn vị khác với các công ty có mã chứng khoán EFI, PXL, PV2 theo giá trị hợp lý tại ngày 10/04/2023 số tiền là 5,2 tỷ đồng và cấn trừ vào công nợ phải trả cố tức của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Hiện hai bên chưa vẫn làm rõ nghĩa vụ công nợ và bên kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng và đánh giá cơ sở của giá trị tạm tính là chính xác.

Tám là, tại Thuyết minh số 01 bản Thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty đang trình bày thông tin liên quan đến việc tạm dừng kinh doanh và sẽ hoạt động trở lại bình thường sau 12 tháng. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 vẫn được công ty trình bày trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.