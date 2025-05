Vốn ngoại tiếp tục vào mạnh, VN30-Index vượt đỉnh 3 năm trong phiên đáo hạn phái sinh

Khối ngoại chiều nay tăng quy mô bán ra đáng kể so với buổi sáng, đặc biệt xả lớn ở VHM, VRE. Tuy nhiên phía giải ngân còn mạnh hơn và vị thế ròng vẫn đạt gần +236 tỷ đồng, nâng tổng giá trị mua ròng cả phiên lên mức 919 tỷ đồng. Riêng cổ phiếu trong rổ VN30 được mua ròng khoảng 656 tỷ đồng.

Phiên mua ròng hôm nay thấp hơn một chút so với ngày 13/5 (hơn 981 tỷ) nhưng vẫn là chuỗi 3 phiên mua cực kỳ ấn tượng. Tính chung 3 phiên này, nhà đầu tư nước ngoài đổ ròng khoảng 4.172 tỷ đồng vào cổ phiếu sàn HoSE.

Phiên này áp lực bán cực lớn xuất hiện ở VHM và VRE. Khối ngoại xả liên tục từ sáng sang chiều. Buổi sáng VHM đã bị bán ròng 211,6 tỷ đồng, chiều nay thêm -422,9 tỷ đồng nữa. VRE bị bán thêm khoảng 80,6 tỷ đồng nữa, nâng tổng giá trị cả ngày lên -237,7 tỷ đồng ròng. Tổng giá trị bán ra với cổ phiếu sàn HoSE chiều nay đạt 1.759,4 tỷ đồng, tăng 12,5% so với phiên sáng.

Phía mua chiều nay kém hơn, giảm khoảng 11% so với phiên sáng, đạt 1.995,3 tỷ đồng. MBB tiếp tục được giải ngân thêm nhưng chậm lại đáng kể, chỉ đạt 98,1 tỷ đồng ròng và tổng cả phiên đạt +554,4 tỷ. SHB được mua ròng thêm 117 tỷ nữa, tổng giá trị đạt +295 tỷ đồng ròng. FTP +158,5 tỷ, MWG +155,1 tỷ, VPB +121,8 tỷ, BID +92 tỷ, PNJ +67,8 tỷ, VPL +64 tỷ, STB +54,4 tỷ là các mã khác được mua nhiều nổi bật.

Mặc dù khối ngoại không tạo hưng phấn cao bằng hôm qua nhưng diễn biến thị trường chiều nay cũng khá tích cực. Sau nhịp trượt giảm cuối phiên sáng, VN-Index được đẩy dần lên và đóng cửa tăng 3,47 điểm tương đương +0,26%. Độ rộng đã chuyển sang trạng thái cân bằng với 162 mã tăng/150 mã giảm (chốt phiên sáng là 112 mã tăng/189 mã giảm). Mặt bằng giá nhóm blue-chips cao lên đáng kể, thống kê rổ VN30 có 26 mã tăng giá so với phiên sáng, chỉ 4 mã tụt giá.

VIC lẫn VHM phiên chiều cũng tốt hơn, VIC tăng 1,01% và lùi được về mức tham chiếu. VHM hồi 0,52%, còn giảm 3,97%. VRE cũng lên giá 2,77%, co hẹp biên độ giảm còn 2,23% lúc đóng cửa. Dù có mặt cả VIC nhưng sức mạnh của VN-Index vẫn chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng: Trừ VCB tụt nhẹ 0,51% so với buổi sáng, tất cả cổ phiếu ngân hàng còn lại đều tăng cao thêm.

Nếu như phiên sáng MBB gây bất ngờ thì chiều nay là SHB. Ngay khi vừa bước vào phiên chiều đã có lượng tiền cực lớn đẩy giá SHB tăng vọt lên kịch trần 6,92% trong khi cuối phiên sáng mới tăng 2,31%. Mặc dù sau đó có áp lực bán tăng mạnh nhưng dòng tiền đỡ ở cổ phiếu này cũng dữ dội không kém. Thanh khoản phiên chiều ở SHB vọt lên gần 1.259 tỷ đồng, giá đóng cửa tăng 5,38% so với tham chiếu. Loạt cổ phiếu ngân hàng khác như CTG, HDB, LPB, STB, VIB chiều nay cũng tăng tốt, phần lớn cao thêm hơn 1% so với buổi sáng. Mặc dù VPL vẫn là trụ mạnh nhất ở giá kịch trần, nhưng trong 9 vị trí hàng đầu còn lại dẫn dắt VN-Index thì ngân hàng chiếm 8 mã.

Ở nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường, sắc xanh vẫn áp đảo.

Toàn bộ 27 mã ngân hàng ở các sàn chỉ còn lại 3 cổ phiếu đỏ là BID, EIB và TPB, mức giảm đều rất nhẹ. 7/14 cổ phiếu nhóm này trong rổ VN30 tăng cực mạnh trên 2% giúp VN30-Index phục hồi vượt tham chiếu 0,26%, lên mức 1401,49 điểm. Như vậy chỉ số này đã vượt qua đỉnh cao nhất hồi tháng 3 vừa qua, cũng là đỉnh cao nhất 36 tháng.

Dù vậy sức mạnh của phiên vượt đỉnh này chưa thuyết phục. Độ rộng rổ VN30 cuối ngày là 18 mã tăng/8 mã giảm. VHM giảm 3,97%, FPT giảm 1,03%, VRE giảm 2,23%, VJC giảm 2,15% lấy đi tới 6,5 điểm. Ngoài ra HPG, VCB, VIC cũng đều là các cổ phiếu có ảnh hưởng lớn, hôm nay không tăng được.

Phần còn lại của thị trường chiều nay cũng có cải thiện nhất định so với buổi sáng, độ rộng cho thấy khá nhiều mã đổi màu giá thành công. HoSE có 77 mã tăng trên 1% so với 49 mã buổi sáng. Số mã giảm quá 1% cũng co lại còn 66 mã so với 86 mã. Ở nhóm tăng, ngoài loạt cổ phiếu ngân hàng như SHB, MBB, STB, ACB, LPB, có thể kể tới VCG tăng 2,8%, VIX tăng 1,95%, CII tăng 1,89%, HCM tăng 1,14%, HSG tăng 2,9%, HHV tăng 2,06% là những mã đạt hàng trăm tỷ đồng thanh khoản.

Ở phía giảm VHM nổi bật khi giảm 3,97% với thanh khoản tới 1.042,7 tỷ đồng. 10 cổ phiếu khác cũng sụt giảm quá 1% với thanh khoản trên trăm tỷ đồng cho thấy cũng có những mã cá biệt chịu áp lực rất lớn.

Thị trường đang cho thấy dòng tiền hoạt động mạnh mẽ với mức thanh khoản cả ngày lên tới 25.656 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn chưa tính thỏa thuận. Nhiều cổ phiếu giảm giá mạnh với thanh khoản lớn nhưng cũng có không ít mã tăng khỏe với giao dịch hàng trăm tỷ. Điều này cho thấy dòng tiền hoạt động rất năng động và giao dịch cởi mở, mua bán đều dễ dàng.