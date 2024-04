Chu kỳ mới của bất động sản: Chú trọng yếu tố bền vững

Thực tế cho thấy, so với các quốc gia khác, số lượng công trình xanh tại Việt Nam vẫn còn khá hạn chế. Tuy nhiên, tình trạng này đang dần được cải thiện, nhất là với loại hình bất động sản thương mại, bởi ngày càng nhiều khách thuê, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài yêu cầu và lựa chọn thuê các tòa nhà đạt tiêu chí xanh, bền vững. Nhiều chủ đầu tư cũng đang nỗ lực để theo kịp xu hướng, đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

CÔNG TRÌNH XANH ĐÃ HIỆN DIỆN Ở NHIỀU PHÂN KHÚC

Ngày 11/4, Tổng công ty Xây dựng Thanh Hoá đã tổ chức tiền khai trương toà văn phòng Grand Terra tại 36 Cát Linh, Hà Nội. Dự án gồm 6 tầng văn phòng, 3 tầng bán lẻ và 4 tầng hầm để xe với tổng diện tích cho thuê 14.847 m2. Ngay từ khi hoạch định thiết kế, Grand Terra đã hướng tới đáp ứng bộ tiêu chuẩn LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design - do Us Green Building Council ban hành). Đây không những là tiêu chuẩn quốc tế tiên phong đánh giá yếu tố tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường của các công trình xây dựng, mà còn được công nhận là tiêu chuẩn xanh toàn diện nhất, được nhiều nhà đầu tư quốc tế quan tâm.

Với bộ tiêu chuẩn này, Grand Terra đề cao tính bền vững, tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng cũng như vận hành hệ thống kỹ thuật, cam kết tiết kiệm 40% lượng nước và 20% lượng điện tiêu thụ xuyên suốt quá trình hoạt động. Bởi thế, dù chưa chính thức đi vào hoạt động nhưng dự án đã được nhiều khách hàng trong và ngoài nước quan tâm, đặt giữ chỗ, trong đó, chủ yếu là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, dịch vụ, tài chính, năng lượng.

Ở phân khúc bất động sản công nghiệp, mới đây, Tổng công ty Viglacera vừa công bố khu công nghiệp đô thị xanh và thông minh “Thuan Thanh Eco-Smart IP” tại thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Dự án tập trung thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ thân thiện môi trường. Bên cạnh đó, với các khu công nghiệp đã đầu tư, đang vận hành, Viglacera cũng tiến hành chuyển đổi, nâng cấp từng phần để đạt được mức xanh hóa cao nhất. Những mục tiêu cốt lõi được đưa vào kế hoạch hành động là: cắt giảm tối đa tiêu hao nguyên, nhiên liệu, giảm tiêu thụ nước, giảm ô nhiễm môi trường…

Nhiều khách hàng thuê đất công nghiệp cũng triển khai hàng loạt công trình xanh. Điển hình như Hitachi Energy đã khánh thành nhà máy biến áp 50 triệu USD trong khu công nghiệp Tiên Sơn (Bắc Ninh). Nhà máy đạt chứng nhận LEED Gold, thể hiện cam kết của Hitachi Energy trong việc giảm thiểu tác động đến môi trường;

Hay như Frasers Property Vietnam (FPV) đã khởi công Industrial Centre Yen Phong 2C (tỉnh Bắc Ninh) với 34.500 m2 nhà xưởng xây sẵn và kho vận chất lượng cao, chú trọng vào kiến tạo môi trường làm việc lành mạnh, bền vững; Industrial Centre Dong Mai (tỉnh Quảng Ninh) gồm 71.000 m2 nhà xưởng, nhà kho xây sẵn theo mô hình cao cấp; Industrial Centre Yen My (tỉnh Hưng Yên) gồm 159.000m2 cơ sở công nghiệp đa chức năng và diện tích xanh với 4 công viên giải trí trong khuôn viên. Các dự án đều có thiết kế tuân theo yêu cầu chứng nhận LEED. “Chúng tôi đã vạch ra lộ trình Net Zero đến năm 2050, cụ thể là đạt chứng chỉ xanh cho tất cả các dự án phát triển, để 100% danh mục đầu tư đạt chuẩn xanh”, ông Trương An Dương, Giám đốc phụ trách khu vực phía Bắc và khối bất động sản nhà ở FPV chia sẻ.

Khu công nghiệp xanh, thông minh của Viglacera

Trong lĩnh vực kinh doanh lưu trú, có thể thấy các nhà điều hành khách sạn, đặc biệt là các chuỗi thuộc phân khúc hạng sang đang nỗ lực nhiều hơn trong hành trình phát triển bền vững như các dự án của Six Senses, Mandarin Oriental, Zannier Hotels... Những chuỗi khách sạn này luôn chú trọng việc đưa các yếu tố bền vững và giữ gìn đặc sắc cộng đồng tại khu vực dự án, và là một trong những mô hình mà các dự án khác có thể tham khảo trong hành trình hướng đến phát triển xanh và bền vững.

Về loại hình bất động sản dân cư, không chỉ các chủ đầu tư quốc tế mà hàng loạt chủ đầu tư trong nước, bao gồm: Ecopark, VinGroup, Vin Group, BRG, GP.Invest… cũng đã và ngày càng chú trọng hơn đến yếu tố phát triển bền vững, chú trọng trải nghiệm nâng cao sức khỏe (wellness) trong việc hoạch định, phát triển dự án.

XU HƯỚNG TẤT YẾU CỦA THỊ TRƯỜNG

“Đây không chỉ đơn thuần là điểm nhấn marketing cho việc bán hàng, chúng tôi đánh giá rằng yếu tố bền vững sẽ trở thành tiêu chí quan trọng mà thị trường tìm kiếm. Trước kia, thị trường chưa hiểu rõ về giá trị của công trình xanh, người mua thường cảm thấy khó thuyết phục khi phải chi trả thêm cho các giá trị “vô hình” này. Giờ đây, bối cảnh thị trường đã thay đổi, khách hàng ngày càng khắt khe và sẵn sàng chi trả cao hơn cho những sản phẩm được phát triển chỉn chu, đáp ứng các tiêu chí bền vững. Điều này giúp các chủ đầu tư có thể cải thiện biên lợi nhuận khi dự án có thể truyền tải tốt và đưa các sản phẩm đúng đến với người mua. Đồng thời, nếu được triển khai tốt, các dự án công trình xanh có thể giúp cải thiện chi phí hoạt động sau khi đi vào vận hành”, ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills Hotels nhận định.

Tại Lễ ký kết thoả thuận hợp tác về thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển công trình xanh tại Việt Nam giữa Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC và Bộ Xây dựng mới đây, bà Wendy Werner, Giám đốc Chương trình Tư vấn cải thiện môi trường đầu tư của IFC khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, đánh giá: “Ngành xây dựng là một trong những ngành tiêu thụ năng lượng nhiều nhất ở Việt Nam, chiếm tới 36% tổng năng lượng điện tiêu thụ của cả nước. Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng sẽ giúp chủ công trình giảm được chi phí vận hành, đồng thời góp phần vào tiến trình tăng trưởng kinh tế thải ít carbon.”

Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng chỉ ra rằng công trình xanh đòi hỏi tăng vốn đầu tư 3 - 8% so với đầu tư thông thường, nhưng sẽ tiết kiệm được từ 15 - 30% năng lượng sử dụng, giảm 30 - 35% lượng khí thải carbon, tiết kiệm từ 30 - 50% lượng nước sử dụng, 50 - 70% chi phí xử lý chất thải.

Bởi vậy, chuyển đổi, xây dựng công trình xanh là xu hướng tất yếu đối với lĩnh vực bất động sản. Nói như chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà là con đường phải đi. Chuyển đổi xanh là cơ hội lớn để Việt Nam bắt nhịp ngay với những công nghệ hàng đầu toàn cầu.

Do đó, để phát triển bền vững, doanh nghiệp địa ốc buộc phải thay đổi, phải đáp ứng được xu thế và nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.