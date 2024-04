Thị trường văn phòng tiếp tục cải thiện trong quý đầu năm

Tại lễ công bố báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2024, Công ty TNHH CBRE cho biết giá thuê văn phòng tại TP.HCM được cải thiện, với mức trung bình 47,2 USD/m2/tháng cho hạng A, tăng 2,6% so với quý trước. Đây là mức giá thuê hạng A cao nhất trong 15 năm trở lại đây; còn mức giá thuê trung bình hạng B đạt 26,0 USD/tháng, tăng 1% so với quý trước và 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá thuê hạng A tại TP. HCM tăng chủ yếu đến từ các tòa nhà mới đã bắt đầu lấp đầy.

Trong quý đầu năm 2024, thị trường TP.HCM ghi nhận hai giao dịch lớn trên 10.000m2 tại các tòa nhà văn phòng mới khai trương năm 2023. Hai giao dịch này đều có yếu tố mở rộng diện tích của các tập đoàn quốc tế. Theo đó, tổng diện tích cho thuê mới của thị trường TP. HCM quý 1/2024 là gần 28.000m2 sàn và tỷ lệ trống của hai hạng tại đây cũng cải thiện so với quý trước.

Trong khi đó, ở Hà Nội, mức tăng giá thuê có phần chậm hơn TP. HCM, với mức giá thuê trung bình hạng A đạt 29,2 USD/m2/tháng, tăng 0,7% so quý trước nhưng vẫn thấp hơn 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thuê hạng A tăng do có một dự án ở khu vực trung tâm nâng cấp lên để đạt chứng chỉ LEED Platinum, và một dự án khác ở khu vực phía Tây ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt. Giá thuê hạng B ổn định ở mức 14,5 USD/m2/tháng.

Diện tích hấp thụ văn phòng Hà Nội quý này là hơn 15.500m2, đạt gần 80% tổng diện tích hấp thụ của năm 2023, phần lớn đến từ tòa hạng A mới và tòa hạng B hiện hữu, đã cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường.

Đánh giá triển vọng các quý tiếp theo của năm 2024, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc CBRE chi nhánh Hà Nội, cho biết thị trường bất động sản văn phòng Hà Nội sẽ có thêm gần 60.000m2 nguồn cung mới, từ các dự án văn phòng hạng A chất lượng cao, tại khu vực ngoài trung tâm. Điều này đồng nghĩa với việc chủ nhà cần có thêm chính sách ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách thuê, chẳng hạn như, cung cấp các điều khoản cho thuê có lợi ích cao hơn cho khách thuê. Bên cạnh đó, phân khúc văn phòng hạng B dự kiến không có thêm nguồn cung mới, dẫn đến dự đoán giá thuê sẽ duy trì ở mức ổn định và tỷ lệ trống có thể ghi nhận tích cực hơn. Ngoài ra, từ năm 2025 trở đi, khi lượng nguồn cung mới tăng chậm lại, giá thuê và tỷ lệ lấp đầy có sự cải thiện rõ rệt hơn.

Đối với bối cảnh thị trường TP.HCM, không có nguồn cung mới hạng A trong năm 2024, giá thuê văn phòng hạng A hiện hữu, đặc biệt tại khu vực trung tâm sẽ được hưởng lợi từ điều này và tiếp tục tăng. Trong khi 3 dự án hạng B đang ở giai đoạn hoàn thiện gấp rút đều nằm tại khu vực ngoài trung tâm, cũng khiến giá văn phòng hạng B trung bình tại TP. HCM không nhiều thay đổi.