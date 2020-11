Chủ tịch HVH bị xử phạt vì mua bán cổ phiếu không đúng thời hạn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Hữu Đông là chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (mã HVH-HOSE).



Theo đó, ông Đông bị phạt 20 triệu đồng do giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký.

Cụ thể: ông Trần Hữu Đông đăng ký mua 300.000 cổ phiếu HVH từ ngày 06/02/2020 đến ngày 05/3/2020 nhưng đã thực hiện mua 95.340 cổ phiếu HVH từ ngày 04/02/2020 đến ngày 05/02/2020, không đúng với thời gian đăng ký giao dịch.

Trước đó, từ ngày 19/9 đến ngày 7/10/2020, công ty đã bán thành công 500.000 cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân là 8.218 đồng/cổ phiếu theo phương thức là giao dịch là khớp lệnh liên tục.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu HVH từ đầu năm đến nay

Về kết quả kinh doanh của HVH, công ty cho biết, do tác động của đại dịch Covid 19 sâu rộng đến tình hình kinh tế nói chung và ngành dịch vụ, xây lắp nói chung nên doanh thu hợp nhất trong quý 3/2020 của công ty sụt giảm hơn 38% so với cùng kỳ chỉ đạt 82,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty hợp nhất cũng giảm tới 87,36% so với cùng kỳ đạt gần 2,3 tỷ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 133 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 18 tỷ đồng.