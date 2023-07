Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo hàng loạt dự án sử dụng đất chậm triển khai ở Cầu Giấy

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trên địa bàn quận Cầu Giấy có 50 dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 8/6/2022 của UBND TP.

KHẨN TRƯƠNG HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐỂ ĐẤU GIÁ

Để thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thành ủy, HĐND TP, UBND TP yêu cầu 11 dự án đã khắc phục, xây dựng công trình đưa đất vào sử dụng, thuộc trường hợp tiếp tục theo dõi thì các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thành đầu tư xây dựng dự án sớm đưa vào khai thác, sử dụng.

Ngoài ra, dự án tại ô đất A3/NO*, A4/NO, A5/No Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) khẩn trương hoàn thiện thủ tục để tổ chức đấu giá trong quý 4/2023; trường hợp không đảm bảo tiến độ, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND TP giao UBND quận Cầu Giấy tổ chức đấu giá theo phân cấp, ủy quyền.

Còn 11 dự án đã có quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng trong thời gian gia hạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thuộc trường hợp bất khả kháng, thành phố giao cơ quan chức năng căn cứ quy định, tham mưu giải quyết từng trường hợp cụ thể, báo cáo UBND TP trước ngày 15/7/2023.

“Các sở, ngành liên quan tùy chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động xem xét các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, thủ tục liên quan mà không chờ thủ tục gia hạn sử dụng đất, nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư nhanh chóng triển khai dự án, đưa đất vào sử dụng”, văn bản kết luận nêu.

Bên cạnh đó, 4 dự án đã có quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng, đang trong quá trình gia hạn, thuộc trường hợp tiếp tục theo dõi, giám sát cần hướng dẫn chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng dự án để đưa vào khai thác, sử dụng.

Với 13 dự án kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng, thì căn cứ quy định hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục để được gia hạn sử dụng đất. Thời hạn hoàn thành trước ngày 10/8/2023.

Với 4 dự án đang thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công, trong đó có dự án Xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên tại ô đất B2, Khu đô thị mới Yên Hòa, do Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC làm chủ đầu tư, giao Sở Tài chính chủ trì kiểm tra, rà soát, thông tin báo cáo UBND TP (đồng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp) trước ngày 15/7/2023.

Riêng Công ty khảo sát và xây dựng – USCO, còn nợ tiền bảo hiểm xã hội và tiền thuế, giao Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, Cục Thuế TP.Hà Nội thông báo yêu cầu đơn vị nộp các khoản tiền này trước ngày 30/7/2023; kết quả gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND TP trước ngày 10/8/2023.

KHẨN TRƯƠNG XỬ LÝ 4 DỰ ÁN VƯỚNG MẮC VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Với 4 dự án vướng mắc về chủ trương đầu tư gồm: Dự án tại ô đất C3/CC2, B9/CC1, B9/CC3 Khu đô thị Nam Trung Yên do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Handico – Thùy Dương làm chủ đầu tư; dự án xây dựng khu nhà ở tại số 179 Trung Kính do Công ty cổ phần DEVYT làm chủ đầu tư; dự án đầu tư kinh doanh một tổ hợp tòa nhà văn phòng, khách sạn và các dịch vụ phụ trợ tại số 222 Trần Duy Hưng do Công ty TNHH Thăng Long Property làm chủ đầu tư; và dự án Xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư tại ngõ 204 Trần Duy Hưng, giao cơ quan quản lý xử lý và bàn giao trước ngày 15/7/2023.

Còn dự án kéo dài nhiều năm không thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại số 200 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu, báo cáo UBND TP theo hướng dừng thực hiện dự án; thu hồi, giao UBND quận Cầu Giấy đầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn ngân sách phục vụ mục đích công cộng, ưu tiên đầu tư trường học.

Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, quá trình rà soát các dự án, trường hợp phát hiện nội dung chưa phù hợp, hoặc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm khi thực hiện theo quy trình, thủ tục quy định thì kiên quyết sửa chữa, khắc phục. “Thực hiện trên quan điểm không e ngại, né tránh việc xử lý sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của người đang đề xuất, hoặc đang sử dụng đất dẫn đến phát sinh khiếu kiện dân sự”, ông Thanh yêu cầu.

Đặc biệt, theo vị Chủ tịch, trường hợp dự án không có khả năng triển khai tiếp, hoặc không có khả năng điều chỉnh, khắc phục để triển khai tiếp, do việc triển khai quá chậm, không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch, đấu thầu, đầu tư, đất đai, kiên quyết bãi bỏ, thu hồi, dừng thực hiện, chấm dứt; xây dựng phương án đấu thầu, đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Việc điều chỉnh, khắc phục tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện dự án, phải đảm bảo nguyên tắc không làm tăng mật độ dân số, dân cư cơ học tại khu vực, không hình thành nhà ở tại khu vực nhạy cảm. Ưu tiên điều chỉnh tăng chức năng cây xanh, công trình công cộng đầu tư bằng vốn ngân sách.

Các trường hợp dự án đã điều chỉnh, nhưng nay rà soát, đối chiếu quy định hiện hành không có khả năng triển khai tiếp theo phương án đã điều chỉnh, cần xem xét điều chỉnh lại mục tiêu, chức năng quy hoạch đã chấp thuận ban đầu để thực hiện, Trường hợp không thực hiện được sẽ chấm dứt, thu hồi để đấu thầu, hoặc đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định pháp luật hiện hành.