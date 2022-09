Hà Nội dừng thực hiện 7 dự án chậm triển khai

Văn bản số 452/TB-VP của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã thống nhất, kết luận và chỉ đạo chấm dứt, dừng thực hiện đối với các dự án đầu tư.

Văn bản này được thực hiện theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở quy trình, quy định pháp luật về việc chấm dứt, dừng thực hiện dự án đầu tư (phối hợp, lấy ý kiến Sở Tư pháp), báo cáo đề xuất trình đồng thời dự thảo các văn bản của UBND thành phố về việc chấm dứt, dừng thực hiện đối với một số dự án đầu tư chậm triển khai, vi phạm Luật Đầu tư, Luật Đất đai theo quy định pháp luật hiện hành.

7 dự án thuộc các quận Nam Từ Liêm và huyện Mê Linh, Thường Tín, UBND thành phố Hà Nội thống nhất chấm dứt, dừng thực hiện gồm:

Tòa nhà hỗn hợp dành một phần đất để bán cho cán bộ chiến sĩ Văn phòng Interpol Việt Nam ở phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) do Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 1.579m2, được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận, cho phép đầu tư vào năm 2009, nhưng sau 13 năm cấp phép đến nay dự án chưa triển khai.

4 dự án trên địa bàn huyện Mê Linh: Khu đô thị sinh thái Đại Thịnh (huyện Mê Linh) do Công ty cổ phần PRIME GROUP làm chủ đầu tư; Khu đô thị mới Việt Á ở xã Thanh Lâm do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á làm chủ đầu tư; Khu đô thị BMC Thăng Long tại xã Đại Thịnh cũng hơn 13 năm chủ đầu tư không triển khai dự án và có vi phạm pháp luật về đất đai; Khu nhà ở cao cấp Phương Viên, diện tích khoảng 30,8ha do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch Phương Viên làm chủ đầu tư.

Đối với 2 dự án Khu đô thị mới Mê Linh – Đại Thịnh và Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 1 có phạm vi nghiên cứu khoảng 202,489ha, theo báo cáo không thuộc diện Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND thành phố. Do vậy, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đánh giá xem xét việc báo cáo Thành ủy theo Quy chế làm việc số 05-QC/TU ngày 15/6/2022 của Thành ủy. Đồng thời, làm việc với Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị - Bộ Xây dựng để có văn bản thống nhất dừng thực hiện dự án đầu tư theo quy định.

Đối với Dự án khu nhà vườn, chung cư phục vụ cho người có thu nhập thấp tại thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh (nằm trong danh mục thống kê bàn giao hồ sơ, thủ tục trên địa bàn huyện Mê Linh của ngành xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc bàn giao cho thành phố, tuy nhiên đến nay không có thông tin, tài liệu liên quan pháp nhân chủ đầu tư, hồ sơ đất đai, quy hoạch, dự án đầu tư; nhà đầu tư không liên hệ giải quyết thủ tục liên quan dự án).

UBND thành phố Hà Nội giao giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng thông tin liên hệ, làm việc với nhà đầu tư theo quy định, làm cơ sở báo cáo UBND thành phố, báo cáo Thành ủy xem xét, chỉ đạo đối với việc chấm dứt, dừng thực hiện dự án đầu tư này.

Còn tại huyện Thường Tín, UBND thành phố Hà Nội thống nhất dừng triển khai 2 dự án: Khu đô thị Quang Minh Bắc và Khu đô thị Quang Minh Nam. Dự án Khu đô thị Quang Minh Nam có diện tích 305,3ha, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) có quyết định chấp thuận cho Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thực hiện vào năm 2008.

Cả 2 dự án này là dự án đối ứng của dự án xây dựng đường Đỗ Xá - Quan Sơn. Tuy nhiên, đến năm 2013, Hà Nội có thông báo về chủ trương dừng thực hiện dự án xây dựng đường Đỗ Xá - Quan Sơn và đã chỉ đạo thực hiện thanh lý hợp đồng