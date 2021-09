Chứng khoán Mỹ tăng 3 phiên liên tiếp, giá dầu đạt đỉnh 3 năm

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,1%, đạt 34.798 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,15%, đạt 4.455,48 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,03%, đạt 15.047,7 điểm.

“Xét tới những điều tồi tệ xảy đến với thị trường vào ngày thứ Hai, thì sự phục hồi vào giữa tuần và sự bình tĩnh của phiên ngày thứ Sáu là điều không tệ chút nào”, chiến lược gia Ryan Detrick của LPL Financial nhận xét với hãng tin CNBC. “Tuy nhiên, những mối lo về Evergrande, nền kinh tế giảm tốc, và các nút thắt chuỗi cung ứng vẫn còn đó”.

Tính cả tuần, Nasdaq tăng 0,02%, trong khi Dow Jones và S&P 500 tăng tương ứng 0,6% và 0,5%.

Tâm lý của nhà đầu tư trong phiên ngày thứ Sáu ít nhiều bị ảnh hưởng bởi động thái của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) liên quan đến tiền ảo. PBOC tuyên bố tất cả các hoạt động liên quan đến tiền ảo ở Trung Quốc là bất hợp pháp, các sàn tiền ảo nước ngoài cung cấp dịch vụ ở Trung Quốc đại lục cũng là bất hợp pháp.

Giá tiền ảo và cổ phiếu liên quan đến tiền ảo đồng loạt giảm mạnh sau tuyên bố trên. Cổ phiếu sàn Coinbase và nền tảng giao dịch Robinhoon giảm trên 2% mỗi cổ phiếu.

Cổ phiếu hãng thời trang thể thao Nike sụt 6,2% sau khi hãng công bố kết quả kinh doanh quý kém hơn dự báo do nhu cầu yếu đi ở thị trường Bắc Mỹ do biến chủng Delta bùng phát. Hãng cũng hạ dự báo doanh thu và lợi nhuận của tài khoá 2022 do gián đoạn sản xuất ở Việt Nam vì Covid-19. Những thông tin mà Nike củng cố mối lo của nhà đầu tư về tình trạng đứt chuỗi cung ứng và chi phí gia tăng mà Covid gây ra cho doanh nghiệp, nhất là các công ty đa quốc gia.

Cú sụt giá của cổ phiếu Nike được bù lại bởi xu thế tăng của những cổ phiếu gắn với sự mở cửa trở lại của nền kinh tế. Cổ phiếu hãng tàu du lịch Carnival tăng 3%. Cổ phiếu năng lượng cũng là một trong những nhóm tăng mạnh nhất trong S&P 500 phiên này.

Thị trường vẫn đang chờ xem công ty bất động sản khổng lồ Evergrande có trả được 83 triệu USD tiền lãi đáo hạn vào ngày thứ Năm của một lô trái phiếu USD. Đến nay, Evergrande vẫn im lặng về khoản thanh toán này và công ty có 30 ngày ân hạn để trả khoản lãi này trước khi rơi vào tình trạng vỡ nợ kỹ thuật.

“Nếu Evergrande đổ vỡ, ảnh hưởng lan rộng khỏi Trung Quốc có lẽ sẽ hạn chế, bởi Chính phủ Trung Quốc có thể sẽ làm bất kỳ những gì cần thiết để giảm thiểu tác động”, nhà phân tích Edward Moya của Oanda nhận xét. “Nếu Trung Quốc làm được điều đó, tâm lý ham thích rủi ro trên toàn cầu sẽ không bị ảnh hưởng nhiều”.

Theo chiến lược gia Bill Callahan thuộc Schroders, chủ đề lớn nhất trong thời gian còn lại của năm nay là số ca nhiễm Covid-19 giảm xuống trên toàn cầu và sự tăng tốc trở lại của các nền kinh tế. “Những cổ phiếu chu kỳ như năng lượng, tài chính, công nghiệp và du lịch sẽ giữ vai trò dẫn đầu thị trường trong thời gian từ nay đến cuối năm” ông Callahan phát biểu.

Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London đóng cửa tăng 0,84 USD/thùng, tương đương tăng 1,1%, đạt 78,9 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,68 USD/thùng, tương đương tăng 0,9%, đạt 73,98 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ tháng 10/2018 và của giá dầu WTI kể từ tháng 7/2021.

Tuần này, giá cả hai loại dầu đã tăng 3 tuần liên tiếp, chủ yếu do sản lượng khai thác dầu của Mỹ trên Vịnh Mexico sụt giảm vì cơn bão Ida hồi cuối tháng 8. Trong một báo cáo, các nhà phân tích của ngân hàng UBS dự báo giá dầu Brent có thể đạt mức 80 USD/thùng vào cuối tháng 9 do lượng dầu tồn kho giảm.