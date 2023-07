Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ kỳ vọng lợi nhuận, giá dầu giảm khá mạnh

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (17/7) nhờ kỳ vọng lợi nhuận trong mùa báo cáo tài chính này sẽ vượt dự báo. Trong khi đó, số liệu ảm đạm về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc khiến giá dầu thô sụt giảm.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 76,32 điểm, tương đương tăng 0,22%, đạt 34.585,35 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,39%, đạt 4.522,79 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,93%, đạt 14.244,95 điểm.

Ngày đầu tuần, giới đầu tư toàn cầu đón nhận báo cáo tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Báo cáo cho thấy Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng 0,8% trong quý 2 so với quý 1, cao hơn mức dự báo tăng 0,5% mà giới phân tích đưa ra trước đó, nhưng tốc độ tăng so với cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt 6,3%, thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 7,3% của các nhà phân tích. Giới chuyên gia nhận định rằng sự bùng nổ hậu Covid-19 của kinh tế Trung Quốc đã kết thúc.

Nhưng về kinh tế Mỹ, mối lo về một cuộc “hạ cánh cứng” đã dịu đi, khi số liệu công bố tuần trước cho thấy lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất tiếp tục xuống thang trong khi tăng trưởng vẫn trụ khá tốt. Điều này làm sáng lên triển vọng lợi nhuận đúng vào thời điểm các công ty niêm yết ở Phố Wall bắt đầu cáo kết quả kinh doanh quý 2. Dù vậy, mức lạm phát còn cao hơn 2% của Fed đồng nghĩa Fed sẽ phải đợi một thời gian trước khi có thể chuyển sang cắt giảm lãi suất.

Nasdaq, chỉ số với tỷ trọng lớn các cổ phiếu công nghệ, giữ vai trò dẫn dắt thị trường phiên này. Nasdaq được nâng đỡ bởi các cổ phiếu tăng trưởng vốn hoá lớn như Apple, Nvidia và Tesla - nhóm sẽ công bố báo cáo tài chính trong tuần này.

“Ngưỡng kỳ vọng lợi nhuận đối với các công ty trong quý 2 vừa qua có cao hơn một chú so với mấy quý trước, nhưng các công trong S&P 500 có khả năng vượt qua được kỳ vọng đó”, chiến lược gia trưởng Anthony Saglimbene của Ameriprise Financial nhận định với hãng tin Reuters. “Điều mà thị trường mong chờ trong vài tuần tới đây là liệu nhu cầu trong nền kinh tế có giữ vững được và liệu triển vọng lợi nhuận có còn tích cực cho thời gian còn lại của năm hay không?”

Ông James Regan, Giám đốc nghiên cứu quản lý tài sản của công ty D.A. Davidson, nói rằng lợi nhuận quý 2 của doanh nghiệp có khả năng sẽ tốt hơn kỳ vọng, nhưng thị trường khó tăng cao hơn được nhiều vì S&P 500 đã đạt hệ số giá/lợi nhuận dự phóng (P/E) khá cao ở mức 19,7 lần.

Dữ liệu từ Refinitiv cho thấy giới phân tích hiện kỳ vọng lợi nhuận quý 2 của các công ty trong S&P 500 giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái, sâu hơn so với mức giảm kỳ vọng 5,7% đưa ra hồi đầu tháng này.

“Chúng tôi không nhận thấy cơ hội thị trường tăng thêm được nhiều. Một lý do là mức định giá chung đã cao rồi. Quan điểm của chúng tôi là các dự báo đang hơi lạc quan, nhất là khi nhìn về năm 2024. Chúng tôi sẽ không ngạc nhiên khi chứng kiến lợi nhuận không đạt kỳ vọng trong năm nay”, ông Regan nói.

Chứng khoán châu Âu giảm điểm, với chỉ số Stoxx 600 của thị trường khu vực giảm 0,63%. Tuy nhiên, chỉ số MSCI All Country World Index của chứng khoán toàn cầu được nâng đỡ bởi phiên tăng thị trường Mỹ nên chốt phiên với mức tăng 0,11%, đạt cao nhất 14 tháng.

Tuần này, dữ liệu chính được công bố ở Mỹ là báo cáo doanh thu bán lẻ tháng 6. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng số liệu này sẽ không làm lay chuyển quyết định tăng lãi suất trong cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào cuối tháng này.

Trên thị trường lãi suất tương lai, giới giao dịch đang kỳ vọng bình quân lãi suất Fed tăng thêm 0,32 điểm phần trăm nữa trong năm nay, đạt đỉnh ở mức 5,4% vào tháng 11 Điều đó có nghĩa là thị trường nhận thấy ít khả năng Fed tăng lãi suất thêm lần nữa sau đợt tăng 0,25 điểm phần trăm vào ngày 26/7.

Số liệu không đạt kỳ vọng về kinh tế Trung Quốc khiến giá dầu giảm hơn 1%.

Giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 1,27 USD/thùng, chốt ở 74,15 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm 1,37 USD/thùng, còn 78,5 USD/thùng.