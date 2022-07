Chứng khoán Rồng Việc giải trình quý 2 lỗ 233,8 tỷ so với cùng kỳ

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HOSE) vừa công bố BCTC riêng quý 2/2022 và giải trình kết quả lợi nhuận âm so với cùng kỳ.

Cụ thể: lợi nhuận trước thuế âm gần 268 tỷ (cùng kỳ lãi 187 tỷ) và lợi nhuận sau thuế lỗ 233,8 tỷ (cùng kỳ lãi 148,77 tỷ đồng).

Theo VDSC, kết thúc quý 2/2022, VN-lndex đóng cửa ở mức 1.197,60 điểm, giảm 20,07% so với cuối năm 2021, thanh khoản bình quân của thị trường cũng giảm mạnh trong quý 2/2022. Do những diễn biến không thuận lợi nói trên của thị trường chứng khoán Việt Nam đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh của Rồng Việt, đặc biệt là hoạt động đầu tư tự doanh và hoạt động kinh doanh môi giới.

Theo đó, VDS ghi nhận tổng doanh thu hoạt động quý 2 đạt 145,9 tỷ đồng, giảm 54,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi chi phí hoạt động gia tăng mạnh, ghi nhận 383,4 tỷ đồng, tăng 239,2% so với cùng kỳ - trong đó chủ yếu do chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính hạch toán vào chi phí 209 tỷ đồng, chiếm 54,5%, dẫn đến lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức âm 267,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, ngoài hoạt động đầu tư tự doanh bị sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, các mảng hoạt động kinh doanh khác của Rồng Việt vẫn thể hiện sự tăng trưởng về doanh thu so với 6 tháng đầu năm 2021 như hoạt động kinh doanh môi giới (+10,97% yoy) đạt 42% kế hoạch năm hay hoạt động cho vay margin (+53,83% yoỵ) đạt 47% kê' hoạch năm.

Ngoài ra, Rồng Việt luôn duy trì và đảm bảo các chỉ số tài chính ở mức tốt và ổn định, đáp ứng các quy định về hệ số an toàn tài chính và quản trị rủi ro của cơ quan quản lý.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 của VDS ghi nhận mức âm 233,8 tỷ đồng, so với mức dương 148,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hoạt động của công ty đạt 438,9 tỷ đồng, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm 2021, chi phí gia tăng chủ yếu từ việc đánh giá lại các tài sản tài chính dẫn đến lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức âm 136,2 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 30/6/2022, danh mục nắm giữ của VDSC gồm các mã như: DBC của Dabaco (đang ghi nhận lỗ hơn 64 tỷ đồng), TCB của Techcombank (đang lỗ gần 35 tỷ đồng), CTG của ViettinBank (lỗ hơn 26,5 tỷ đồng); HPG của Tập đoàn Hoà Phát (đang ghi nhận lỗ hơn 29,7 tỷ); HSG của CTCP Hoa Sen (đang ghi nhận lỗ hơn 31,8 tỷ)...





Mới đây, HĐQT VDS thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 2 với tổng khối lượng chào bán là 1.200 tỷ - trong đó, kỳ hạn 1 năm là 1.100 tỷ và kỳ hạn 2 năm là 100 tỷ. Hình thức trái phiếu là ghi sổ. Thời gian phát hành dự kiến được chia làm nhiều đợt chào bán trong năm 2022, mỗi đợt tương ứng với mỗi mã trái phiếu phát hành. Tổng số tiền thu được sẽ được cân đối sử dụng cho các hoạt động ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu....