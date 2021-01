Chứng khoán VnDirect muốn bán 6 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect (mã VND-HOSE) vừa thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, Chứng khoán VnDirect dự kiến mang 6 triệu cổ phiếu quỹ ra bán để tăng số cổ phiếu lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn. Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 5/2 đến ngày 5/3/3021.

Hiện tại, Chứng khoán VnDirect đang có hơn 11,9 triệu cổ phiếu quỹ và theo báo cáo tài chính quý 3/2020, công ty ghi nhận giá trị số cổ phiếu quỹ hiện tại có giá trị hơn 201,3 tỷ đồng.

Trên thị trường, hồi đầu năm cổ phiếu VND có giá 14.300 đồng/cổ phiếu và tăng lên 30.600 đồng/cổ phiếu vào ngày 4/1/2021 và đến ngày 19/1/2021, cổ phiếu VND giảm còn 28.200 đồng/cổ phiếu như hiện nay. Tạm tính với thị giá này, nếu bán hết 6 triệu cổ phiếu quỹ, Chứng khoán VnDirect thu về khoảng 169 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13/1, PYN ELITE FUND (NON-UCITS) đã bán hơn 4 triệu cổ phiếu VND, qua đó giảm số lượng cổ phiếu VND xuống còn hơn 10,7 triệu cổ phiếu, chiếm 5,17%.

Theo công bố từ SSI Research, trái ngược với tất cả các dự báo ban đầu, và bất chấp một năm thiệt hại nặng nề do Covid-19, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng trưởng ngoạn mục. Tổng giá trị giao dịch tăng lên 80,3 tỷ USD, +54% so với cùng kỳ, trong khi VNIndex tăng +14,9% so với cùng kỳ.

Các công ty chứng khoán niêm yết đã có một năm tích cực với tăng trưởng 107,7% so với cùng kỳ, vượt trội so với thị trường. Từ mức đáy hồi tháng 3, ngành này đã tăng trở lại 219%, cao hơn mức phục hồi 67% của VN-Index. Tất cả các công ty chứng khoán đều tăng giá mạnh, bao gồm SSI (+126,3% YoY), VCI (+110% YoY), VND (+116,5% YoY), HCM (+52,5% YoY), SHS (+256,4% YoY), FTS (+61,8% YoY), BSI (+58,6% YoY), v.v.