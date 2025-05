Cố gắng kích cầu, Trung Quốc vẫn chưa thoát được giảm phát

Giá tiêu dùng ở Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 4/2025 vừa qua cho thấy nỗ lực mà Bắc Kinh đã triển khai để kích thích tiêu dùng trong nước chưa mang lại kết quả như mong đợi. Khủng hoảng bất động sản kéo dài, triển vọng kinh tế xấu đi vì căng thẳng thương mại và công ăn việc làm bấp bênh là những nguyên nhân khiến người dân thắt chặt hầu bao.

Số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) công bố mới đây cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 4/2025 giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2024, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp. Cùng với đó, chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2024, sâu hơn mức giảm 2,5% ghi nhận trong tháng 3/2025 và kéo dài xu hướng giảm đã duy trì hơn 2 năm.

Các nhà kinh tế đã từng dự báo rằng thuế quan mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc có thể làm trầm trọng hơn áp lực giảm phát dai dẳng ở nước này. Khi lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ giảm, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tìm cách bán trong nước nhiều hơn, có thể dẫn tới một cuộc chiến giảm giá hàng hóa, khiến nền kinh tế càng khó thoát khỏi tình trạng giảm phát.

NGUY CƠ XUẤT HIỆN VÒNG XOÁY GIẢM GIÁ HÀNG HÓA

Giới chuyên gia cũng cho rằng tỷ lệ thất nghiệp tăng và tiền lương giảm do ảnh hưởng của thuế quan đến các doanh nghiệp sản xuất của Trung Quốc có thể khiến người tiêu dùng Trung Quốc ngại chi tiêu hơn. Xuất khẩu tháng 4/2025 của Trung Quốc vẫn đạt mức tăng trưởng 8,1%, tốt hơn dự báo, và nước này đã đạt một thỏa thuận “đình chiến” 90 ngày với Trung Quốc, nhưng sự bấp bênh vẫn phủ bóng lên triển vọng nền kinh tế.

Trong vòng 90 ngày, thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ giảm về 30% từ mức 145%, đổi lại thuế quan của Trung Quốc với hàng Mỹ giảm còn 10% từ mức 125%. Thỏa thuận này - kết quả của cuộc gặp giữa các nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất giữa hai nước tại Geneva, Thụy Sỹ vào ngày 9-10/5/2025 - nhằm tạo điều kiện cho đàm phán để đi tới một thỏa thuận rộng lớn hơn.

Tuy nhiên, ngày 12/5/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc đạt một thỏa thuận cuối cùng với Bắc Kinh sẽ không diễn ra nhanh chóng. Giới quan sát hiện tại vẫn chưa dám chắc điều gì sẽ xảy ra sau 90 ngày hoãn thuế này.

Gần đây, nhiều địa phương và doanh nghiệp lớn của Trung Quốc đã công bố các biện pháp nhằm giúp các nhà xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi thuế quan chuyển hướng sản phẩm sang thị trường nội địa. Công ty thương mại điện tử JD.Com, Công ty Internet Tencent và mạng video Douyin là vài trong số những “ông lớn” bán hàng trực tuyến đang triển khai các biện pháp như vậy. Riêng JD.com đã cam kết số tiền 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương 28 tỷ USD, để giúp các doanh nghiệp xuất khẩu và đã thiết lập một mục dành riêng trên nền tảng của mình cho các mặt hàng vốn được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, với mức giá được chiết khấu tới 55%.

Trong một tuyên bố vào tháng trước, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Sheng Qiuping miêu tả thị trường nội địa rộng lớn của nước này là một vùng đệm quan trọng cho các nhà xuất khẩu trong việc vượt qua những cú sốc bên ngoài, đồng thời kêu gọi chính quyền các địa phương phối hợp các nỗ lực để ổn định xuất khẩu và thúc đẩy tiêu dùng.

“Tác dụng phụ ở đây sẽ là một cuộc chiến giá cả khốc liệt giữa các công ty Trung Quốc”, ông Yingke Zhou, chuyên gia kinh tế cấp cao về Trung Quốc tại Ngân hàng Barclays, nhận định với hãng tin CNBC.

Theo dự báo của nhiều chuyên gia, khoảng thời gian “đình chiến” 90 ngày có thể sẽ được nhiều doanh nghiệp Mỹ xem là cơ hội để đẩy mạnh nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, đặc biệt là để chuẩn bị nguồn hàng cho mùa mua sắm cuối năm.

Tuy nhiên, ông Bruce Kaminstein, nhà sáng lập kiêm cựu CEO của Công ty sản phẩm làm sạch Casabella, cho rằng với tỷ suất lợi nhuận gộp điển hình đối với các công ty kinh doanh sản phẩm tiêu dùng thường trong khoảng 40-50%, mức thuế quan 30% của Mỹ đối với Trung Quốc trong thời gian hòa hoãn vẫn sẽ làm khó nhiều mô hình kinh doanh. “Đối với các nhà nhập khẩu nói chung, mức thuế 30% vẫn có thể làm khó sản phẩm và khả năng sinh lời của họ”, ông Alan Baer, CEO Công ty logistics OL USA, nhận định.

Ông Shen Meng, Giám đốc Ngân hàng đầu tư Chanson & Co. tại Bắc Kinh, cho rằng những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giúp các nhà xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi thuế quan Mỹ chuyển hướng sang bán hàng trong nước nhiều hơn có thể chỉ có tác dụng tạm thời. Việc mất khả năng tiếp cận thị trường Mỹ đang đặt ra thách thức không dễ khắc phục đối với các nhà xuất khẩu Trung Quốc, làm trầm trọng thêm tình trạng thừa cung thiếu cầu trong nước, đẩy mạnh cuộc chiến giá cả, bào mòn biên lợi nhuận vốn dĩ đã mỏng, làm gia tăng tình trạng chậm thanh toán tiền hàng và tỷ lệ hoàn trả hàng ở mức cao.

CẦN CÓ THÊM CÁC BIỆN PHÁP TÀI KHÓA

“Đối với các nhà xuất khẩu vốn bán được hàng với giá cao hơn cho Mỹ, việc bán hàng tại thị trường nội địa Trung Quốc chỉ là một cách để giải phóng hàng tồn kho chưa bán được và giảm bớt áp lực dòng tiền ngắn hạn. Khả năng kiếm lợi nhuận là rất thấp”, ông Shen cho biết.

Ông Shen cũng cho rằng biên lợi nhuận bị thu hẹp có thể buộc một số công ty xuất khẩu phải đóng cửa, trong khi những doanh nghiệp khác có thể lựa chọn duy trì hoạt động và chấp nhận thua lỗ, chỉ để các nhà máy không phải ngừng hoạt động. Khi ngày càng nhiều công ty đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô hoạt động, hậu quả sẽ lan sang thị trường lao động.

Ông Shan Hui, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc của Ngân hàng Goldman Sachs, ước tính rằng 16 triệu việc làm, chiếm hơn 2% lực lượng lao động của Trung Quốc, đang tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ. Bà Wang Dan, Giám đốc Trung Quốc tại Công ty tư vấn rủi ro chính trị Eurasia Group, cảnh báo rằng tình trạng mất việc làm đang gia tăng ở các khu vực phụ thuộc vào xuất khẩu trong nền kinh tế Trung Quốc. Bà ước tính tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị nước này sẽ là 5,7% trong năm nay, cao hơn mục tiêu chính thức là 5,5%.

Xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ trong mấy năm qua đã giúp Trung Quốc bù đắp được lực cản từ cuộc khủng hoảng bất động sản - nguyên nhân khiến đầu tư và chi tiêu của người tiêu dùng suy yếu và gây căng thẳng cho ngân sách của các địa phương và cả khu vực ngân hàng.

Tình trạng khủng hoảng tiếp diễn của lĩnh vực bất động sản cùng với mức thuế quan cao ngất ngưởng của Mỹ đồng nghĩa rằng “nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với hai trở ngại lớn cùng một lúc”, theo ông Ting Lu, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc của Ngân hàng Nomura. Trong một báo cáo gần đây, ông Lu cảnh báo rằng Trung Quốc đang đứng trước khả năng hứng “một cú sốc nhu cầu tệ hơn dự kiến”.

Đứng trước những rủi ro có thể khiến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm 5% không trở thành hiện thực, Bắc Kinh đã gấp rút hành động vào ngày 7/5/2025 bằng một loạt biện pháp kích thích thông qua chính sách tiền tệ, gồm giảm lãi suất và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo nước này vẫn tránh việc mở rộng thêm chính sách tài khóa - việc mà các nhà kinh tế cho là cần thiết và phải giữ vị trí trung tâm trong bất kỳ kế hoạch kích thích kinh tế nào, vì nền kinh tế đang đứng trước thách thức kép gồm bất động sản khủng hoảng và xuất khẩu gặp khó.

“Để ứng phó với những thách thức chưa từng có tiền lệ này, chúng tôi tin rằng Bắc Kinh cần có những động thái quyết đoán hơn để xử lý cuộc khủng hoảng bất động sản, hỗ trợ tiêu dùng một cách bền vững hơn thông qua cải tổ hệ thống lương hưu, cải cách hệ thống tài khóa để cải thiện vị thế của chủ sở hữu doanh nghiệp, và tăng cường quan hệ với các nền kinh tế khác”, một báo cáo của Ngân hàng Nomura nhận định sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) công bố các biện pháp kích thích mới nhất.

Các nhà kinh tế của Ngân hàng UBS cho rằng Trung Quốc cần triển khai thêm các biện pháp tài khóa có trị giá tương đương 1,5-2% tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong năm nay chừng nào nước này chưa đạt được một thỏa thuận thương mại cuối cùng với Mỹ.

Trong một dấu hiệu cho thấy tính cấp bách của việc chống áp lực giảm phát, PBOC đã kêu gọi các bộ, ban, ngành phối hợp nỗ lực kích thích tăng giá tiêu dùng. Một tuyên bố ngày 7/5/2025 của cơ quan này cho rằng nhu cầu trong nước yếu và sự cạnh tranh quá mức ở một số ngành công nghiệp đã khiến giá cả giảm xuống thấp, dẫn tới cần phải có sự kết hợp chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách việc làm và an sinh xã hội để cải thiện tình trạng giá cả và cân bằng cung - cầu trong nền kinh tế.

“Chúng ta cần dịch chuyển từ việc kiểm soát giá cả tăng cao sang kiểm soát giá cả thấp, từ hỗ trợ việc mở rộng sang thúc đẩy phát triển chất lượng cao và từ ngăn chặn độc quyền sang ngăn chặn cạnh tranh hỗn loạn”, tuyên bố có đoạn viết.

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20-2025, phát hành ngày 19/05/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây :

