Cơ hội cho dệt may Việt Nam tiếp cận giải pháp công nghệ số, xanh

Ngày 23/10, Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp Dệt & May – Thiết Bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2024 (Vietnam Hanoi Textile & Garment Industry Expo 2024 và Vietnam Hanoi Fabric & Garment Accessories Expo 2024 (HanoiTex & HanoiFabric 2024)) chính thức khai mạc tại Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), cho biết ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn trong tiến trình hội nhập và phát triển. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may có thể đạt 44 tỷ USD, tăng gần 10% so với năm 2023. Dệt may Việt Nam đã có mặt trên 104 thị trường toàn cầu và vùng lãnh thổ, đa dạng hoá chiến lược, đối tác khách hàng và đa dạng hoá mặt hàng.

Tuy nhiên, ngành dệt may Việt Nam cũng đồng thời chịu nhiều áp lực, thách thức trong chiến lược phát triển toàn cầu. 3 thách thức mà ngành dệt may đã và đang nỗ lực đáp ứng nhu cầu mua hàng mới của các nhà nhập khẩu.

Thứ nhất, phải thích ứng với cách mua hàng mới của các nước nhập khẩu, nổi bật là các chính sách nhập khẩu tiêu chuẩn khó từ nhà mua hàng EU, Hoa Kỳ…

Thứ hai, xu thế phát triển xanh, bền vững, số hoá trong ngành là tất yếu, đòi hỏi doanh nghiệp cần tập trung đầu tư công nghệ để thích ứng.

Thứ ba, những thách thức trong đáp ứng các tiêu chuẩn từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

“Tôi kỳ vọng hội chợ sẽ mang lại cho nhà sản xuất dệt may những thiết bị và giải pháp công nghệ tiên tiến, nhất là nguyên phụ liệu để thích ứng với các yêu cầu đặt ra của các FTA”, lãnh đạo Vitas nhấn mạnh.

Cũng tại lễ khai mạc, ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) nhận định, HanoiTex & HanoiFabric được tổ chức định kỳ hàng năm vào tháng 10 tại Hà Nội. Triển lãm trưng bày những xu hướng, công nghệ mới nhất trong sản xuất nguyên liệu dệt may và các loại vải đa dạng, đồng thời tập trung vào các thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế về thiết bị, máy móc dệt may. Triển lãm mỗi năm đón tiếp gần 10.000 lượt khách tham quan thương mại.

Năm nay, quy mô của triển lãm hơn 6.000m2 - tăng 10% so với năm 2023, thu hút hơn 210 nhà triển lãm đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Bangladesh, Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Kong, Litva, Nhật Bản, Thụy Sỹ, Trung Quốc và Việt Nam. Các nhà triển lãm trưng bày những sản phẩm, thiết bị hiện đại nhất của ngành dệt may, cũng như các loại vải và nguyên phụ liệu đa dạng, đáp ứng xu hướng sản xuất hiện đại và bền vững.

Một gian hàng trưng bày tại triển lãm.

Lãnh đạo Vinatex cũng cho hay, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện tại, ngày 19/9 vừa qua, FED đã giảm lãi suất 0,5% đưa mức điều hành về 4,75 -5% sau hơn 3 năm, và có khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm tiếp 0,5% trong 2 kỳ họp còn lại trong năm 2024, 1% trong năm 2025 và 0,5% năm 2026 để giữ lãi suất quanh 3% trong những năm tiếp theo.

Với đà cắt giảm này, FED kỳ vọng vào việc hạ cánh mềm của nền kinh tế Mỹ (lạm phát về mức mục tiêu mà không suy thoái). Tâm lý tiêu dùng của người dân Mỹ tích cực hơn do chi phí vay thấp hơn, giảm tác động của lãi suất thẻ tín dụng, cũng như thúc đẩy niềm tin vào nền kinh tế.

Với EU, lạm phát của EU có xu hướng giảm. Sắp tới, châu Âu là “vùng mờ” về khả năng phục hồi kinh tế và nhu cầu tiêu thụ trong trung hạn. Còn với Nhật Bản, nước này cũng đang thay đổi tiếp cận chính sách, chấp nhận lạm phát, mất giá đồng Yên để đạt được tăng trưởng kinh tế. Những yếu tố này khiến nhu cầu tiêu dùng tại 3 thị trường xuất khẩu dệt may lớn nhất của Việt Nam được cải thiện trong thời gian sắp tới.

Cùng với đó, trên góc độ cạnh tranh quốc gia, do các yếu tố bất ổn về chính trị, bất cập về chính sách ở các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam như Myanmar và Bangladesh đã giúp các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam đón nhận các đơn hàng dịch chuyển từ các quốc gia này. Nhiều doanh nghiệp may đang có các đơn hàng hết quý 2, thậm chí quý 3/2025.

Đối với doanh nghiệp dệt may Việt Nam, xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt kỷ lục 4,66 tỷ USD trong tháng 8/2024, trong đó đi Hoa Kỳ đạt 1,9 tỷ USD, cũng là mức kỷ lục theo tháng từ trước tới nay.

Dự kiến, các đơn hàng sẽ được hưởng lợi khi nhu cầu tiêu dùng của Hoa Kỳ cải thiện vào dịp mua sắm mùa lễ hội. Nhu cầu và đơn giá chỉ thực sự cải thiện từ năm 2025 trong kịch bản tốt. Với các yếu tố thuận lợi như vậy, ngành dệt may Việt Nam đứng trước các cơ hội lớn về thị trường và khẳng định tiếp tục là một điểm đến sáng trên bản đồ dệt may thế giới.

Trong nhiều năm qua, Vinatex đã phối hợp cùng Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam, Công ty Tổ chức Triển lãm CP Việt Nam tổ chức thành công các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, trong đó có HanoiTex & HanoiFabric 2024.

“Ban tổ chức tin tưởng rằng triển lãm này mang lại cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, cập nhật thông tin, học hỏi kinh nghiệm cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tại thị trường dệt may của khu vực phía Bắc Việt Nam, đón đầu các cơ hội về thị trường”, ông Trường kỳ vọng.