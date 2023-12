Cơ hội “săn" bất động sản giá tốt tại trung tâm thành phố Đà Nẵng

BẮT NHỊP THỊ TRƯỜNG

Vừa đăng ký nguyện vọng sở hữu sản phẩm của The One Tower Đà Nẵng (quận Hải Châu, Đà Nẵng), Anh Minh Tiến (ngụ ở quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết anh đã quan sát thị trường bất động sản Đà Nẵng suốt hai năm qua và nhận thấy so với các khu vực khác, giá bất động sản khu vực trung tâm thành phố nằm dọc theo trục đường 2/9 bờ Tây sông Hàn luôn duy trì mức ổn định, bất chấp trước mọi sự biến động của thị trường.

Mặt bằng giá các dự án tại đây luôn neo ở mức cao, rất hiếm sản phẩm mới có giá vừa tầm. Vì vậy, ngay khi biết thông tin dự án The One Tower Đà Nẵng với giá bán chỉ từ 3,3 tỷ đồng/căn, đồng thời áp dụng giải pháp đầu tư nhận lãi 20% trong một năm đầu tiên nên anh đã lập tức đặt mua ngay.

Theo anh Tiến, Đà Nẵng là một trong 12 tỉnh, thành có tỷ lệ đô thị hóa, dân số đô thị cao nhất cả nước và có sự phát triển tiệm cận với các thành phố lớn trên thế giới. Ngay thời điểm hiện tại lẫn tương lai, nguồn cung bất động sản tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng sẽ rất khan hiếm, bởi quỹ đất hạn chế và quy định nghiêm ngặt về quy hoạch. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến giá bán và nhu cầu sở hữu bất động sản khu vực này không hề giảm nhiệt trong thời gian qua.

Nhập cuộc giống anh Tiến, chị Khánh An cũng kỳ vọng bất động sản Đà Nẵng sẽ ấm trở lại trong năm tới. Bởi thị trường này đang đón nhận rất nhiều thông tin tích cực từ lượng du khách trong nước cả quốc tế tăng vọt, chính quyền thành phố tập trung phát triển kinh tế đêm dọc theo trục sông Hàn với các dự án Dòng sông ánh sáng hơn 400 tỷ đồng, quảng trường trung tâm hơn 1.000 tỷ đồng, và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế…

Các chuyên gia cũng nhận định, thời điểm hiện tại cho đến nửa đầu năm 2024 có thể xem như bước khởi đầu của một chu kỳ phục hồi và tăng trưởng tiếp theo của thị trường bất động sản. Theo đó, khi chính sách điều hành được thẩm thấu, tỷ lệ giải ngân đầu tư công tăng, tình hình lãi suất cho vay/lãi suất tiền gửi duy trì xu hướng giảm, niềm tin của nhà đầu tư sẽ hồi phục trở lại… bức tranh thị trường sẽ dần trở nên tươi sáng hơn.

Dự án thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư đến từ Hà Nội và TPHCM.

Tuy nhiên, phần lớn người mua sẽ xác định chiến lược đầu tư dài hạn, ít nhất từ 1-2 năm để tối ưu lợi nhuận. Đồng thời, họ cũng sẽ cẩn trọng, kỹ lưỡng ưu tiên xu hướng lựa chọn bất động sản tại trung tâm thành phố và có pháp lý hoàn thiện đầy đủ để đảm bảo an toàn, tiềm năng gia tăng giá trị cùng khả năng khai thác dòng tiền cho thuê từ sản phẩm.

HẤP LỰC CỦA THE ONE TOWER ĐÀ NẴNG

Theo quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quận Hải Châu được xác định là khu vực trung tâm phát triển của Đà Nẵng, là địa bàn trọng điểm về phát triển đô thị, kinh tế, văn hoá… mà hạt nhân là đô thị lõi hiện hữu bên bờ sông Hàn.

The One Tower Đà Nẵng sở hữu vị trí độc tôn trên khu đất hiếm hoi còn lại của trung tâm cùng không gian phát triển này với 3 mặt tiền đường sầm uất gồm 2 Tháng 9 - Bình Hiên - Đào Tấn, đối diện công viên Apec bên bờ sông Hàn và sát chân cầu Rồng.

Đây cũng là khu vực tập trung hầu hết các tụ điểm văn hóa, giải trí, ẩm thực, các lễ hội lớn của thành phố thu hút đông đảo du khách trong, ngoài nước. Với những nhà đầu tư am tường, The One Tower Đà Nẵng hội đủ các tiêu chí vàng của một dự án xứng tầm, mang đến giá trị hữu hình với giá trị không ngừng tăng theo thời gian, lẫn giá trị vô hình về tầm nhìn thượng đỉnh không thể đong đếm.

The One Tower Đà Nẵng chinh phục nhà đầu tư nhờ vị thế 3 mặt tiền đắt giá tại trung tâm quận Hải Châu và giá trị đầu tư vừa tầm, pháp lý chuẩn mực.

Mỗi sản phẩm tại The One Tower Đà Nẵng là một tuyệt tác được tạo nên từ sự giao thoa giữa giá trị bản sắc văn hóa địa phương và kiến trúc hiện đại. Dự án sở hữu tầm view 360 độ tuyệt đẹp hướng trực diện sông Hàn, biển Mỹ Khê với khoảng cách chiêm ngưỡng mỹ cảnh vừa đủ không quá ảnh hưởng bởi tiếng ồn của tàu thuyền vừa đủ để cảm nhận hơi thở của thiên nhiên, sông nước cân nhịp sống giữa trung tâm Đà thành hoa lệ.

Đặc biệt, nội khu dự án tích hợp chuỗi tiện ích đẳng cấp, đáp ứng toàn bộ các nhu cầu từ làm việc, chăm sóc sức khỏe đến nghỉ dưỡng một cách đầy đủ, tinh tế, mang đến liệu pháp cân bằng cuộc sống hoàn hảo. Nơi đây sẽ trở thành điểm đến lưu trú, trải nghiệm của giới thành đạt không chỉ người Việt mà còn cả cộng đồng cư dân quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hay Âu-Mỹ.

The One Tower Đà Nẵng chỉ có hơn 200 sản phẩm bao gồm văn phòng làm việc, văn phòng lưu trú và căn hộ nghỉ dưỡng được thiết kế nhiều loại diện tích nhu cầu sở hữu đa dạng của các nhà đầu tư. “Xuống tiền” vào các sản phẩm của The One Tower Đà Nẵng thời điểm này, khách hàng sẽ được hưởng lợi lớn với mức giá và chương trình ưu đãi cho 30 suất đầu tiên.

Hiện, chủ đầu tư Kyoritsu Maintenance Việt Nam đã hoàn thiện toàn bộ các thủ tục pháp lý của dự án. Với những giá trị nội tại từ sản phẩm, vị trí trung tâm, dự án được dự báo sớm trở thành hiện tượng tại thị trường bất động sản Đà Nẵng.