Cổ phiếu đầu cơ nhỏ lại nóng

Dòng tiền không mạnh lên trong phiên chiều nhưng đà tăng giá cổ phiếu lại khá tốt và sức kéo cũng trải rộng trong các blue-chips thay vì tập trung ở nhóm dẫn dắt nào. Đặc biệt cổ phiếu đầu cơ nóng trở lại với 11 cổ phiếu kịch trần.

VN30-Index tăng tốt hơn đáng kể so với phiên sáng, chốt ngày đã trên tham chiếu 0,95%, tương đương tăng cao thêm khoảng 0,4% riêng chiều nay.

So với thời điểm chốt phiên sáng, rổ VN30 có 15 mã tăng cao hơn trong phiên chiều. Các nhóm cổ phiếu then chốt đều có đóng góp đại diện vào nhóm nâng đỡ VN-Index: Ngân hàng có VPB tăng 2,26%, thép có HPG tăng 1,17%, bán lẻ có MSN tăng 2,34%, MWG tăng 6,73%. Cổ phiếu VJC mạnh thêm ở phiên chiều đóng cửa tăng 3,53% còn HVN tiếp tục kịch trần. Trong khi đó các trụ truyền trống đuối: VIC, VHM, VNM, SAB đều giảm giá.

Mặc dù blue-chips xuất hiện đủ gương mặt ở nhiều nhóm ngành, nhưng các cổ phiếu tăng mạnh này không đại diện cho nhóm. Ngân hàng khá tốt với VPB, TPB, TCB nhưng các mã còn lại tăng yếu hoặc giảm như VCB, HDB. Cổ phiếu chứng khoán chủ yếu tăng mạnh ở các mã nhỏ như API, APG, FTS, EVS, còn các mã hàng đầu như SSI, VCI, VND, HCM... tăng rất nhẹ.

Dù vậy blue-chips quay lại được trạng thái tăng vừa đủ để giữ nhịp. Các chỉ số tín hiệu như VN-Index, VN30-Index đều có cải thiện rõ rệt trong phiên chiều và tăng lên mặt bằng cao hơn hẳn phiên sáng. Điều này tạo điều kiện cho tâm lý nói trung ổn định.

Nhóm cổ phiếu đầu cơ nhỏ hưởng lợi nhất từ diễn biến khởi sắc chung này. VNSmallcap chốt phiên sáng tăng 0,93%, đến cuối phiên tăng 1,45% với 11 mã kịch trần, 50 mã tăng trên 2%. Độ rộng của rổ này cũng tốt lên đáng kể, với 126 mã tăng/50 mã giảm.

Nhóm kịch trần không có nhiều cổ phiếu thanh khoản tốt, đáng kể nhất là APG với 105,7 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, TCO với 42,9 tỷ, SJF với 27,4 tỷ, SKG với 22 tỷ đồng. Ngoài APG, rổ smallcap cũng chỉ có thêm 3 mã khác giao dịch trên ngưỡng trăm tỷ đồng và mức tăng hạn chế là NKG tăng 0,12%, IJC tăng 4,15%, HAH tăng 4,88%.

Thực tế là thanh khoản của rổ smallcap đang suy yếu. Sau khi lập kỷ lục lịch sử trên 5.200 tỷ đồng hôm 20/8 vừa qua, kỷ lục gần nhất chỉ còn gần 4.500 tỷ đồng hôm đầu tuần này và đến hôm nay chỉ còn hơn 2.600 tỷ đồng. Hầu hết các cổ phiếu khỏe nhất trong nhóm đầu cơ đều đã lập đỉnh và trượt xuống trong những phiên điều chỉnh gần đây, nên mức tăng hôm nay chưa giúp giá lên đỉnh mới được. Số rất ít vẫn khá mạnh như TCO đã kịch trần sang phiên thứ 5; APG hút dòng tiền mạnh và đạt đỉnh cao mới.

Thị trường tăng tốt hơn trong phiên chiều nay vẫn trên nền thanh khoản trung bình thấp. Sàn HoSE chỉ khớp thêm 7.587,5 tỷ đồng, trong đó VN30 là 3.808 tỷ đồng. Tính chung hai sàn phiên chiều khớp lệnh giảm 26% so với phiên sáng, đạt 8.592 tỷ đồng và giảm so với chiều hôm qua khoảng 9%.

Cổ phiếu đáng chú ý nhất chiều nay là TPB khi xuất hiện thanh khoản đột biến mạnh kéo theo giá tăng mạnh. Chốt phiên sáng TPB mới tăng 0,55% so với tham chiếu, hết phiên tăng vọt 4,71%. Cổ phiếu này bắt đầu bùng nổ từ khoảng 1h30 trở đi, giá tăng mạnh liên tục, đạt đỉnh khoảng 2h08 với mức tăng 4,99% so với tham chiếu. Thanh khoản riêng chiều nay đã lên tới gần 366 tỷ đồng và giá tăng thêm tơi 4,13% so với thời điểm cuối phiên sáng. Mức thanh khoản này chỉ đứng sau HPG và VHM trong buổi chiều, nhưng hai mã này không có tiến triển giá.

Mức phục hồi hơn 10 điểm của VN-Index hôm nay đã hàn gắn gần hết mức giảm của hai phiên liền trước. Đặc biệt nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn nóng trở lại rất nhanh sau nhịp chốt lời mạnh cho thấy lòng tham vẫn đang thường trực trên thị trường.