Cổ phiếu tăng 40 lần trong 6 tháng, Louis Capital từng khẳng định không thao túng chứng khoán

Như VnEconomy đưa tin, ngày 20/04/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 04 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Bốn cá nhân này gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land. Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

CỔ PHIẾU HỌ LOUIS TỪNG TĂNG HÀNG CHỤC LẦN

Cổ phiếu họ Louis đã làm mưa làm gió thị trường suốt giai đoạn giữa năm 2021. Trước khi Louis đi thâu tóm hàng loạt doanh nghiệp "xác chết", ông Đỗ Thành Nhân thời điểm đó đã chia sẻ trên Facebook cá nhân về triển vọng nhóm cổ phiếu của nhóm Louis, thậm chí, còn có riêng một nhóm "Louis Family" để cập nhật cho nhà đầu tư, cổ đông nhỏ lẻ về động thái tiếp theo của Louis. Hễ Louis thâu tóm doanh nghiệp nào, cổ phiếu "xác chết" đó "đội mồ sống dậy" tăng dựng ngược hàng chục lần làm hoa mắt các nhà đầu tư.

Đơn cử, cuối năm 2020, BII của Louis Land có thị giá rẻ hơn cả cốc trà đá 2.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện thông tin Louis thâu tóm, cổ phiếu BII tăng 16 lần từ giá 2.000 đồng/cổ phiếu đến tháng 9/2021 lên 32.000 đồng/cổ phiếu. Sau đó, BII cũng tạo đỉnh và quay đầu lao dốc không phanh với những phiên giảm sàn liên tiếp. Đóng phiên giao dịch ngày 20/4, BII còn 7.500 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến cổ phiếu BII.

Với TGG của Louis Capital, cổ phiếu chỉ được giao dịch ở mức 1.900 -2.000 đồng vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, sau khi thị trường xuất hiện thông tin Louis Holdings thâu tóm TGG, thị giá của cổ phiếu này cũng tăng thần tốc 40 lần chỉ trong vòng 6 tháng. Cổ phiếu trần liên tục ngày này qua ngày khác nhưng sau khi tạo đỉnh cũng nhanh chóng "rơi tự do", hiện còn 15.300 đồng/cổ phiếu.

Mô hình "cây thông" của TGG không khác gì với BII.

Không riêng gì TGG, BII, hàng loạt cổ phiếu khác hệ sinh thái Louis như SMT, DDV, AGM, APG cũng tăng điên rồ trong suốt giai đoạn tháng 9 tháng 10/2021 bất chấp thị trường có những phiên tiêu cực. Đà tăng bất thường của cổ phiếu họ Louis đã khiến nhà đầu tư đặt nghi vấn về việc Louis Holdings thao túng chứng khoán.

Tuy nhiên, thời điểm đó, lãnh đạo Louis Capital ngay lập tức đã lên tiếng phản pháo, phủ nhận và thậm chí còn đề nghị Uỷ ban Chứng khoán vào cuộc. Cụ thể, ngày 16/9/2021, Công ty Cổ phần Louis Capital có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định tổ chức này "không thực hiện bất cứ hành vi nào để tác động về giá cổ phiếu cũng như thao túng thị trường chứng khoán"

Trái lại, Louis Capital cho rằng các hành vi đăng tải thông tin không xác thực nêu trên đang có dấu hiệu của hành vi "thao túng thị trường chứng khoán" đã được quy định và ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của công ty.

Với cam kết "Louis Capital chưa từng và sẽ không bao giờ thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán", đơn vị dẫn Điều 129 và Điều 130 Luật chứng khoán 2019 đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các chủ thể có hành vi đăng tin sai lệch, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, công ty này còn đề nghị kiểm tra, giám sát các hành vi có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nêu quan điểm với cộng đồng nhà đầu tư và cổ đông "họ" Louis, ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Louis Holdings khi đó, còn khẳng định với báo giới: "Vàng thật không sợ lửa".

TGG VÀ BII KINH DOANH RA SAO?

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của BII cho thấy, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2021 ghi nhận 493 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 69 tỷ đồng của năm 2020, lợi nhuận gộp 4,7 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng mạnh cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, thu nhập khác giảm dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm từ 49 tỷ đồng năm ngoái còn 35 tỷ đồng năm 2021. Lợi nhuận sau thuế của BII cả năm 2021 là 32 tỷ đồng, giảm 34,4%.

Dòng tiền kinh doanh âm 100 tỷ đồng trong khi năm ngoái dương 59 tỷ đồng. Những năm trước đó, tình hình kinh doanh của BII bết bát, riêng 2019 lỗ 97 tỷ đồng.

Với TGG, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này đã cải thiện đáng kể vào năm 2021 nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng 64 lần. Theo đó, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2021 đạt 18 tỷ đồng, tăng 80%, lợi nhuận gộp 482 tỷ đồng tăng 5,7 lần.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 64 lần chủ yếu là lãi chuyển nhượng các khoản đầu tư, kinh doanh chứng khoán nhờ đó lợi nhuận thuần đạt 75 tỷ đồng trong khi năm 2020 lỗ 43 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí thuế phát sinh, TGG lãi sau thuế 98 tỷ đồng.

Đồ hoạ: K.Linh.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính kiểm toán, kiểm toán viên đã lưu ý đến các vấn đề về việc trong tháng 5, tháng 6 năm 2021, TGG đã thu hồi được các khoản công nợ phải thu do cá nhân nộp tiền vào ngân hàng để trả thay cho khách hàng nhưng không có thoả thuận ba bên giữa công ty, khách nợ và người trả nợ thay với tổng số tiền 60,2 tỷ đồng và cũng trong thời điểm này, công ty nhận được các chứng từ của ngân hàng với nội dung khách hàng trả nợ với tổng số tiền 65 tỷ đồng nhưng không có tên người chuyển trả tiền. Công ty đã căn cứ vào chứng từ của ngân hàng để hạch toán giảm công nợ phải thu tương ứng.

Những năm trước đó, kết quả kinh doanh của TGG cũng đì đẹt với mức lợi nhuận thậm chí chưa đạt 1 tỷ đồng vào năm 2019, còn lại khấm khá lắm cũng chỉ đâu đó vào khoảng 4-5 tỷ đồng hàng năm.

Bước sang năm 2022, TGG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.071 tỷ đồng, lãi sau thuế 122,1 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021.

Dù kinh doanh khởi sắc nhưng TGG cũng từng vi phạm liên quan đến thuế. Theo quyết định xử phạt thuế của Cục thuế quận Hà Đông ngày 29/11/2021, TGG đã không nộp các phụ lục theo quyết định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, bán hàng không lập hoá đơn.

Do đó, TGG bị xử phạt và khắc phục hiệu quả với tổng số tiền lên đến 921 triệu đồng. Ngày 19/4 vừa qua, TGG cho biết đã hoàn tất các nghĩa vụ về nộp tiền truy thu, chậm nộp và tiền phạt trên.