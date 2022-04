Cổ phiếu TVB "lau sàn" liên tiếp sau khi CEO bị bắt, công ty mẹ đăng ký mua vào 5 triệu cổ

Công ty CP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt là công ty mẹ của Công ty CP Chứng khoán Trí Việt vừa đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu TVB, tăng tỷ lệ sở hữu từ 56,57 triệu cổ phiếu tương ứng với 50,51% lên 61,57 triệu cổ phiếu tương ứng vởi tỷ lệ 54,97%.

Mục đích thực hiện là đầu tư tài chính, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc giao dịch thoả thuận, thời gian dự kiến từ ngày 28/4 đến 27/5. Động thái mua vào cổ phiếu của công ty mẹ TVB trong bối cảnh cổ phiếu này đã rớt thảm hại trong suốt thời gian từ đầu tháng 4 tới nay.

Thị giá của TVB từ vùng 22.000 đồng/cổ phiếu giảm một nửa còn 11.000 đồng/cổ phiếu, tốc độ rớt mạnh nhất với 3 cây sàn liên tiếp sau khi Tổng giám đốc Trí Việt là Đỗ Đức Nam bị bắt vì tội đồng phạm với Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân thao túng chứng khoán.

Diễn biến TVB những phiên gần đây.

Theo Bộ Công an, trong thời gian từ 04/01/2021 đến ngày 06/10/2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh trong năm 2021, Chứng khoán Trí Việt có một năm bùng nổ lợi nhuận chưa từng có trong lịch sử của công ty này. Báo cáo tài chính ghi nhận, năm 2021, TVD doanh thu đạt 479 tỷ đồng, tăng 180% so với năm 2020 chủ yếu là nhờ tăng trưởng mạnh ở hoạt động tự doanh tăng 7,6 lần, doanh thu hoạt động cho vay tăng 55,8% và doanh thu nghiệp vụ môi giới tăng 2,5 lần. Sau khi trừ đi các chi phí hoạt động, TVB báo lãi sau thuế 298 tỷ đồng tăng 4 lần so với năm 2021.

Tuy nhiên, bước sang quý 1/2022, doanh thu và lợi nhuận của TVB sụt giảm mạnh. Báo cáo tài chính vừa công bố ghi nhận, doanh thu quý 1/2022 đạt 78,2 tỷ đồng giảm 33,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tương ứng giảm 29,9%. Doanh thu giảm chủ yếu do hoạt động tự doanh, thị trường chứng khoán nằm trong xu hướng sideway, doanh thu hoạt động tự doanh quý 1 đạt 17,4 tỷ đồng giảm 35,7 tỷ so với cùng kỳ.