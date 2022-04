Chứng khoán Trí Việt từng bùng nổ lợi nhuận năm 2021, trả lương khủng nhất cho Tổng giám đốc Đỗ Đức Nam

Như VnEconomy đưa tin, tối ngày 20/4, Bộ Công an đã có quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt.

Bị can Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt là đồng phạm với Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land.

Hai bị can này cùng các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Trước khi điều hành TVB và bị bắt, Đỗ Đức Nam từng tham gia nhiều vị trí ở các công ty chứng khoán khác nhau. Giai đoạn 2011-2012, Đỗ Đức Nam giữ chức vụ trưởng phòng môi giới tại Công ty CP Chứng khoán ASEAN. Năm 2012-2014 làm Phó giám đốc Chứng khoán An Bình. Năm 2015-2018 làm Giám đốc Chứng khoán An Bình. Năm 2018-2019 làm Giám đốc Chứng khoán HSC. Từ năm 2019 đến trước thời điểm bị bắt làm Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Chứng khoán Trí Việt. Đỗ Đức Nam hiện nắm giữ 550.000 cổ phần tương đương với tỷ lệ sở hữu 0,491% TVB.

Về tình hình kinh doanh trong năm 2021, Chứng khoán Trí Việt có một năm bùng nổ lợi nhuận chưa từng có trong lịch sử của công ty này. Báo cáo tài chính ghi nhận, năm 2021, TVD doanh thu đạt 479 tỷ đồng, tăng 180% so với năm 2020 chủ yếu là nhờ tăng trưởng mạnh ở hoạt động tự doanh tăng 7,6 lần, doanh thu hoạt động cho vay tăng 55,8% và doanh thu nghiệp vụ môi giới tăng 2,5 lần. Sau khi trừ đi các chi phí hoạt động, TVB báo lãi sau thuế 298 tỷ đồng tăng 4 lần so với năm 2021.

Kinh doanh khởi sắc, năm 2021, tổng thu nhập các thành viên chủ chốt của TVB cải thiện đáng kể. Riêng Đỗ Thành Nam, thu nhập gồm tiền lương và thù lao của bị can này năm 2021 được chi trả cao nhất ban quản trị doanh nghiệp với số tiền gần 1,5 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng lương và thu lao nhận về của Đỗ Đức Nam là 121 triệu đồng.

Tuy nhiên, bước sang quý 1/2022, doanh thu và lợi nhuận của TVB sụt giảm mạnh. Báo cáo tài chính vừa công bố ghi nhận, doanh thu quý 1/2022 đạt 78,2 tỷ đồng giảm 33,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước tương ứng giảm 29,9%. Doanh thu giảm chủ yếu do hoạt động tự doanh, thị trường chứng khoán nằm trong xu hướng sideway, doanh thu hoạt động tự doanh quý 1 đạt 17,4 tỷ đồng giảm 35,7 tỷ so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, từ tháng 2/2022, Uỷ ban Chứng khoán áp dụng hình phạt bổ sung đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán tuy nhiên doanh thu môi giới và cho vay giao dịch kỹ quý vẫn tăng 6,6 tỷ so với cùng kỳ. Ngày 29/3, theo quyết định số 174 của Uỷ ban Chứng khoán đã chấp nhận dịch vụ ứng trước tiền bán cho khách hàng.

Tổng chi phí quý 1/2022 tăng 24,4 tỷ đồng chủ yếu tiền lương và chi phí tài chính. Tại thời điểm kết thúc quý 1/2022, doanh thu giảm và chi phí tăng dẫn đến lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 47,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 38,3 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ 49,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Đỗ Đức Nam có mức thu nhập cao nhất trong danh sách ban quản trị của TVB.

Trên thị trường chứng khoán, cũng giống với cổ phiếu họ Louis, TVB đã có những tháng ngày huy hoàng trong suốt năm 2021. Cổ phiếu TVB đầu năm 2021 xung quanh 8.000 đồng/cổ phiếu, đến tháng 9 tăng gấp 3 lần lên 24.000 đồng/cổ phiếu. Sau đó, tiếp tục tăng lên vùng đỉnh lịch sử vào thời điểm tháng 11 với giá 30.000 đồng, tăng gấp hơn 4 lần so với đầu năm. Tuy nhiên, sau đó là chuỗi những ngày sụt giá, đến phiên hôm nay, cổ phiếu TVB lau sàn với mức giá còn 12.200 đồng/cổ phiếu, trắng bên mua.