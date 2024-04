“Cơn sốt” tìm nguồn cung ứng tại “Global Sourcing Fair Việt Nam 2024” sẽ thu hút hơn 8.000 nhà mua hàng quốc tế

Triển lãm nhằm kết nối các nhà mua hàng trên toàn thế giới có nhu cầu tìm nguồn cung ứng các sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu từ Việt Nam và châu Á, triển lãm “Nguồn cung ứng quốc tế” đóng vai trò là cầu nối chiến lược giúp các doanh nghiệp khám phá những cơ hội xuất khẩu mới và mở rộng hoạt động kinh doanh trên thị trường toàn cầu.

Triển lãm quy tụ hơn 400 nhà cung cấp từ Việt Nam và châu Á, trong đó có 70% nhà cung cấp Việt Nam và 30% còn lại đại diện cho các thị trường trọng điểm bao gồm Malaysia, Thái Lan, Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan.

Với danh mục sản phẩm trưng bày lên đến hơn 20.000 sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu thuộc các ngành hàng: Nhà cửa và Nội thất, Quà tặng và Thủ công mỹ nghệ, Thời trang và Phụ kiện, Dệt may và Phụ liệu thời trang.

Triển lãm hứa hẹn thu hút hơn 8.000 nhà mua hàng trong nước và quốc tế từ hơn 150 quốc gia thuộc châu Âu, châu Mỹ, châu Á, Úc, UAE, và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

“Theo ghi nhận của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu dệt may, giày dép và gỗ nội thất trong tháng 2/2024 đạt mức tăng trưởng ấn tượng, lần lượt là 38,9%, 43,8% và 83,1% so với cùng kì năm ngoái. Sự tăng trưởng vượt bậc trong các ngành hàng này là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự gia tăng nhu cầu của thị trường quốc tế về nguồn cung ứng sản phẩm từ Việt Nam và khắp châu Á. Chúng tôi tin rằng triển lãm “Nguồn cung ứng quốc tế” sẽ là nền tảng tiên phong đón đầu xu hướng và đáp ứng hiệu quả nhu cầu này”, ông Hu Wei, Giám đốc điều hành Global Sources cho biết.

ĐIỂM ĐẾN TÌM NGUỒN CUNG ỨNG KHÔNG THỂ BỎ LỠ CỦA NHÀ MUA HÀNG VÀ KHÁCH VIP

Quả thật, sức hút của triển lãm lần này đối với các doanh nghiệp thu mua và văn phòng tìm nguồn cung ứng trong nước và quốc tế, nhất là những nhà mua hàng VIP cực kỳ lớn, văn phòng thu mua của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, chuỗi bán lẻ, công ty thương mại, nhà phân phối, đại lý tìm nguồn cung ứng quốc tế, và thậm chí các nhà bán hàng thương mại điện tử và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác đại diện cho các thị trường quan trọng bao gồm Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kì, Anh, UAE, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, và Đông Nam Á.

Một số thương hiệu tiêu biểu đã xác nhận tham gia “Triển lãm Nguồn cung ứng quốc tế 2024” có thể kể đến các “ông lớn” trong ngành Nhà cửa và Nội thất bao gồm: Absco, Wayfair Inc., Walmart, Anji Ruiqi Home Supplies, Samet, Canadian Tire Kingfisher, Gablemere, và Arramount Furniture.

Trong lĩnh vực Quà tặng và Thủ công mỹ nghệ, có sự góp mặt của các chuỗi bán lẻ và đại lý tìm nguồn cung ứng quốc tế từ Trung Quốc, Hồng Kông, Mỹ bao gồm Vintage Gifts & Décor, Miniso (Quảng Châu), Elasto Gmbh & Co. Kg, Gordon Sinclair, Vigor International, Spector & Co, Dragon Sourcing Far East, Hong Kong Balishi Industrial và Oldeani Limited.

Bên cạnh đó, một số thương hiệu đáng chú ý từ các kinh đô thời trang Anh, Ý, Pháp cũng đăng kí tham dự, có thể kể đến Ximivogue, Moss Brands, Forcast, Brilliant Standard, PARSA Haar- und Modeartikel GmbH, Hayteks Ekolojik Tekstil, La Milano Inc, Modrec International và Misirli UK.

Các doanh nghiệp tìm nguồn cung ứng trong nước và quốc tế tìm kiếm sản phẩm xuất khẩu.

ĐỀ CAO TÍNH BỀN VỮNG VÀ CHẤT LƯỢNG TRONG TỪNG SẢN PHẨM TRƯNG BÀY

Theo dữ liệu mới nhất từ The Economist Intelligence Unit về xu hướng hành vi của người tiêu dùng, lượt tìm kiếm trực tuyến về các sản phẩm bền vững gia tăng đáng kể với mức tăng kỉ lục đạt 71% trong 5 năm qua. Nắm bắt thị hiếu chung của thị trường, Triển lãm Nguồn cung ứng quốc tế 2024 chú trọng giới thiệu những sản phẩm bền vững và chất lượng đến khách tham quan trong nước và quốc tế.

Hầu hết các nhà cung cấp tham gia Triển lãm Nguồn cung ứng quốc tế 2024 đều là các thương hiệu uy tín, có năng lực xuất khẩu, tâm huyết với các sản phẩm thân thiện với môi trường và ứng dụng công nghệ mới vào quá trình sản xuất, có thể kể đến Mạnh Long, Duy Tân, Oman Cutlery, Thái Sơn, Thép Tung Ho, Tân Toàn Phát, Dacotex, Kiara, Thép Tung Ho, Cortex, Far Eastern, Vitrapro, R-Pac và Hc Packaging, Bình Minh, Tân Lập Thành, và Creative Lights.

Đặc biệt, khách tham quan sẽ có cơ hội khám phá các sản phẩm độc đáo từ các hiệp hội chuyên ngành và làng nghề truyền thống, trong đó có Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai (DOWA), Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hội Da giày Thành phố Hồ Chí Minh (SLA), Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ Quảng Nam, Hiệp hội Mây tre Quảng Nam. Ngoài ra, triển lãm năm nay còn quy tụ các khu gian hàng quốc gia châu Á từ Malaysia, Thái Lan, Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan.

Ngoài ra, triển lãm “Nguồn cung ứng quốc tế 2024” còn tổ chức các hoạt động song hành đầy sôi động và đặc sắc nhằm kích cầu kết nối giao thương mạnh mẽ dành cho các doanh nghiệp mua hàng và nhà cung cấp, bao gồm: Hội thảo chuyên ngành, Kết nối giao thương, trình diễn thời trang, tour triển lãm trực tuyến (Virtual Show), tham quan nhà máy.

Triển lãm “Global Sourcing Fair Việt Nam” được tổ chức từ ngày 24 đến 26/4/ 2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, Tp.HCM, quy tụ hơn 400 nhà cung cấp từ Việt Nam và châu Á; Dự kiến thu hút 8.000 nhà mua hàng quốc tế tìm nguồn cung ứng các ngành hàng Nhà cửa và Nội thất, Quà tặng và Thủ công mỹ nghệ, Thời trang và Dệt may.

* Miễn phí vào cổng: https://bit.ly/Trienlamnguoncungung_2024