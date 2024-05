Cơn sốt tìm nhà giữa mùa tìm trường, chọn lớp

TÌM TRƯỜNG HỌC GẦN NHÀ - NỖI NIỀM CHUNG CỦA CÁC ÔNG BỐ BÀ MẸ

“Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”, với anh Phi Hoàng, chuyện học hành và tương lai của hai cô con gái nhỏ luôn là mối quan tâm hàng đầu của anh. Anh Hoàng đang điều hành một công ty du lịch lữ hành cỡ vừa nên mùa du lịch này bận rộn liên miên. Vợ anh cũng làm kế toán cho công ty của chồng, kiêm nhiệm vụ cao cả là đưa đón hai cô con gái nên nhiều khi cũng rối tung cả lên chỉ vì mỗi đứa học một trường, giờ giấc lại chẳng giống nhau. Cho đến cuối tuần rồi, hai vợ chồng Hoàng đã đi đến một quyết định quan trọng!

Tối thứ Bảy hôm ấy cả nhà được mời đi dự tiệc tại khu vườn Nhật ZenPark trong đại đô thị phía Tây, khung cảnh rực rỡ như kinh đô ánh sáng ở đây khiến hai cô con gái anh chị mê tít. Chị Thủy Anh trầm trồ không kém khi nghe vợ chồng bạn giới thiệu về các tiện ích liên hoàn “All In One” của nơi này. Từ đó lời nói đùa “hay về đây ở cùng cho vui” bỗng chốc trở thành cuộc bàn tính nghiêm túc của người lớn với sự ủng hộ nhiệt tình của bọn trẻ cả hai nhà.

Sau khi tìm hiểu, ngó lại các quỹ nhà ở trong khu, cân đối tài chính gia đình, Phi Hoàng quyết định sẽ sớm “chốt” căn hộ 75,4m2 - 3 phòng ngủ The Sola Park - quỹ căn hộ mới ra mắt có vị trí đắc địa ngay tại cửa ngõ đại đô thị.

“Dự án này của MIK Group - đơn vị phát triển đã có tiếng trên thị trường, The Sola Park lại là giai đoạn 2 của dự án Imperia Smart City nên cũng dễ kiểm chứng chất lượng. Hơn nữa, tôi đang tập trung tiền bạc phát triển công ty mùa du lịch nên việc chủ đầu tư cho vay đến 70% giá trị căn hộ và ưu đãi lãi suất 0% đến lúc nhận nhà là một điểm cộng lớn”, Hoàng phân tích.

Trong khi đó, chị Thủy Anh thở phào với viễn cảnh không phải sớm tối, nắng mưa đưa đón hai nàng công chúa và chốt luôn, sau hè này sẽ cho cô gái cả vào học tại Vinschool ở nội khu dự án “cho quen thầy, quen bạn” và cũng sẽ sớm đưa cô thứ về Trường mẫu giáo Tây Mỗ - ngôi trường khang trang đạt chuẩn Quốc gia nằm trong lòng The Sola Park...

Phối cảnh phân khu The Sola Park - Imperia Smart City giai đoạn 2.

THE SOLA PARK - HÚT KHÁCH TRẺ VỚI VỊ TRÍ GẦN TRƯỜNG, TIỆN LỚP

Đại Hải - phụ trách một team môi giới ở khu Tây Hà Nội kể rằng, từ ngày The Sola Park được công bố triển khai, khách hỏi tới tấp, nhóm khách quan tâm nhiều nhất chính là các gia đình trẻ, trong đó yếu tố dự án gần nhiều trường học bao gồm cả trường công lẫn trường tư, được khách hàng rất tâm đắc.

Anh cũng chia sẻ cuối tuần trước, sau khi được anh gửi qua zalo vị trí dự án và mặt bằng căn hộ, một vị khách tại Thuận Thành, Bắc Ninh đã chọn ngay căn hộ 1 ngủ + diện tích 42 m2 cho con trai học lớp 12 vừa nhận thông báo tuyển thẳng vào Đại học Thương mại chỉ cách The Sola Park vài km.

Đó cũng là lý do mà Đại Hải hy vọng sẽ triển khai rất tốt tại The Sola Park bởi anh cho rằng, “hiệu ứng chọn trường, chọn lớp cho con mùa hè này sẽ kéo khách quan tâm tìm hiểu căn hộ The Sola Park, chưa kể đến những giá trị nội tại từ chất lượng đến không gian sống và tiện ích của The Sola Park sẽ càng làm thuyết phục những khách hàng khó tính nhất”.

Nhiều khách hàng, gia đình trẻ lựa chọn The Sola Park để thuận tiện cho việc học tập của con cái.

Thực tế, niềm tin của môi giới kỳ cựu này là có cơ sở bởi theo số liệu của Sở Giáo dục thành phố Hà Nội, thủ đô là địa bàn có số lượng học sinh đông nhất cả nước với 2,3 triệu học sinh. Mỗi năm, trung bình Hà Nội lại tăng thêm từ 40.000-50.000 học sinh phổ thông, chưa kể hàng trăm ngàn sinh viên mới, gia đình trẻ bổ sung vào danh sách cần tìm kiếm chỗ ở.

Sự mất an toàn của các loại hình nhà trọ, chung cư mini càng khiến nhu cầu tìm kiếm các căn hộ diện tích vừa phải, an toàn và tiện ích, đặc biệt là kế cận các cơ sở giáo dục tốt trở nên cao hơn bao giờ hết. Thậm chí, không thiếu gia đình chọn trường trước khi chọn nhà, hay bán nhà cũ, mua nhà mới khi tìm thấy ngôi trường ưng ý cho con cái.

Vì lẽ đó, hệ sinh thái giáo dục đa nền tảng linh hoạt cận kề The Sola Park chắc chắn rất hấp dẫn các gia đình trẻ. Theo tìm hiểu, ngay trong nội khu dự án là hệ thống Trường liên cấp Vinschool, Trường Mầm non, Tiểu học và THCS Tây Mỗ.

Nhìn rộng hơn ra toàn khu vực Tây Mỗ có tới 25+ trường mầm non; 10+ trường tiểu học;5+ trường trung học cơ sở và 5+ trường trung học phổ thông. Rồi đây trẻ em The Sola Park sẽ không phải “đội mưa, đội nắng” đến trường và các cư dân bận rộn của The Sola Park cũng không phải tất tả mỗi sáng, mỗi chiều để đưa đón các con tới trường.