Sức ép đột ngột tăng vọt, cổ phiếu quay đầu giảm la liệt

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn phiên chiều nay tăng vọt 28,4% so với buổi sáng, lên mức cao nhất 19 phiên. Cùng với đó là sắc đỏ lan rộng, xác nhận áp lực bán hạ giá đã gia tăng. VN-Index tuy vẫn còn trụ xanh, nhưng đành chấp nhận đóng cửa giá thấp nhất ngày.

Chỉ số đóng cửa giảm 9,21 điểm tương đương -0,7%, mạnh hơn một chút so với mức tăng hôm qua (+7,9 điểm). Nỗ lực cầm cự của VHM là điểm sáng yếu ớt khi vẫn tăng được 1,19%, đem về 0,76 điểm. Thực tế so với giá chốt buổi sáng, VHM đã bốc hơi tới 3,4%. Trong rổ VN30, ngoài VHM chỉ còn GAS tăng 1,16%, MSN tăng 0,63% và SAB tăng 0,1%.

Thống kê cho thấy có tới 25/30 cổ phiếu của nhóm blue-chips sụt giảm giá chiều nay so với phiên sáng, duy nhất SAB là tăng nhẹ 1 bước giá. Ngoài VHM, VIC cũng có màn trượt dốc khá sốc. Cổ phiếu này tăng đạt đỉnh cuối phiên sáng, trên tham chiếu 5,24% nhưng đến lúc đóng cửa lại thành giảm 1,07%. TCB, CTG - hai trụ ngân hàng rất lớn – có 30 phút cuối hỗn loạn. TCB đóng cửa giảm 1,29% so với tham chiếu, tương đương bốc hơi 1,61% so với giá chốt buổi sáng. CTG đóng cửa giảm 1,52%, tức giảm thêm khoảng 1,4% trong chiều nay. GVR, MBB, LPB, BVH, HDB, STB, VPB là các cổ phiếu khác cũng bốc hơi hơn 1% trong phiên chiều.

Tuy không nằm trong rổ VN30 nhưng VPL cũng là cổ phiếu có ảnh hưởng lớn khi vốn hóa đứng thứ 8 thị trường. Cổ phiếu này buổi sáng đã giảm 3,88%, chiều nay rơi tiếp 2,34% nữa, đóng cửa mất 6,12%.

Chỉ số VN30-Index đóng cửa giảm 0,69% với 4 mã tăng/24 mã giảm, tình thế khó tưởng tượng khi chốt phiên sáng còn tăng 0,93%. Một nửa rổ (15 mã) giảm hơn 1% cho thấy tổn thương là lớn chứ không nhẹ nhàng như chỉ số thể hiện.

Trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường, sắc đỏ đã áp đảo trở lại.

Phần còn lại của thị trường cũng không khác nhiều: VN-Index giảm nhẹ 0,7% nhưng độ rộng tới 211 mã giảm/91 mã tăng. Trong số giảm, có 130 mã giảm quá 1%, tập trung gần 40% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Như vậy cả từ độ rộng lẫn sự phân bổ vốn đều cho thấy rất nhiều mã chịu thiệt hại nặng nề.

Sức ép từ bên bán thể hiện rõ nét ở thanh khoản: Sàn HoSE chiều nay tăng giao dịch tới 31% so với phiên sáng và mặt bằng giá kém đi rất nhiều (phiên sáng mới có 56 mã giảm quá 1%). Mặt khác, trong số giảm sâu nhất buổi sáng cũng chỉ 17 mã đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng, áp lực tập chung chủ yếu vào FPT và PVD là hai mã duy nhất khớp quá 100 tỷ. Chiều nay nhóm giảm trên 1% với thanh khoản vượt trăm tỷ đồng đã lên tới 24 cổ phiếu, trải rộng từ nhóm blue-chips như TCB, FPT, MBB, VIC… tới các mã tầm trung như GEX, NVL, VCG, VSC, GMD…

Ở phía tăng, nhóm chứng khoán rất mạnh buổi sáng cũng co lại còn chưa tới chục mã xanh. VIX tăng 1,12% với thanh khoản 1.465,2 tỷ đồng; VND tăng 1,62% với 811,3 tỷ là hai đại diện đáng chú ý nhất của nhóm này. EIB tăng 4,2%, CII tăng 1,32%, EVF tăng 6,74%, POW tăng 3,42%, HVN tăng 6,04%, HDG tăng 2,37%, BFC tăng 3,67%, DPG tăng 5,17%, DCM tăng 1,97% là các cổ phiếu mạnh nổi bật với thanh khoản đều trên mức trăm tỷ đồng.

Dòng tiền vẫn hoạt động đơn lẻ và có hiệu quả nhất định, nhưng chỉ bổ sung một vài nét tích cực. Thị trường đã mất đi gần như toàn bộ các trụ và độ rộng cũng rất kém. Xác suất nhà đầu tư chọn được cổ phiếu đi ngược dòng ngày càng ít.

Khối ngoại cũng là điểm sáng hiếm hoi khác khi quay đầu mua ròng khoảng 276,4 tỷ đồng trên sàn HoSE, sau khi đã bán ròng 162 tỷ buổi sáng. Các cổ phiếu được mua ròng tốt nhất là VIX +147,5 tỷ, MWG +134,1 tỷ, VHM +111,9 tỷ, EIB +110,8 tỷ, STB +90,2 tỷ, HVN +67,7 tỷ… Phía bán ròng có FPT -131,7 tỷ, VPB -95,4 tỷ, VRE -71,2 tỷ, SSI -68,3 tỷ, GEX -53,1 tỷ, GMD -41,6 tỷ…