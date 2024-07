Công ty thép đầu tiên báo lãi, tăng trưởng ngoạn mục trong quý 2/2024

Theo đó, trong kỳ doanh thu thuần của TNS tăng mạnh (656%), đạt 920 tỷ đồng. Chi phí giá vốn cũng cao gấp 7,5 lần, xấp xỉ 900 tỷ. Lợi nhuận gộp đạt 21 tỷ, tương ứng biên lãi gộp ở mức 2%. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, TNS lãi sau thuế hơn 13 tỷ đồng, con số này đảo chiều ngoạn mục so với khoản lỗ hơn 1 tỷ của quý 2 năm ngoái. Đây cũng là mức lãi theo quý cao nhất doanh nghiệp thép này ghi nhận trong vòng gần 7 năm tính từ quý 3/2017.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của TNS đạt hơn 1.700 tỷ đồng, gấp 7 lần con số của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 19 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 lỗ gần 3 tỷ.

Tại thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của TNS đạt 547 tỷ đồng, tăng 37% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt ghi nhận hơn 16 tỷ, hàng tồn kho cao gấp đôi đầu năm lên mức 263 tỷ đồng.

Khoản mục nợ phải trả tăng mạnh 60% so với đầu năm lên 497 tỷ, trong đó TNS vay nợ tài chính 85 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn khoản lỗ lũy kế hơn 151 tỷ đồng tính đến cuối quý 2/2024.

Với kết quả kinh doanh khả quan của TNS, các doanh nghiệp ngành thép được dự báo lợi nhuận tăng trưởng đột phá. Trong báo cáo vừa công bố, Công ty chứng khoán MBS nhấn mạnh ngành vật liệu cơ bản sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi trong quý 2 này với điểm sáng nổi bật từ nhóm các doanh nghiệp thép.

Nhóm cổ phiếu ngành thép cũng đang chứng minh mức phục hồi lợi nhuận đáng kể so với cùng kỳ, trong bối cảnh giá nguyên vật liệu hạ nhiệt tác động tích cực đến biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Giá nguyên liệu than và quặng giảm lần lượt 18% và 20% so với cùng kỳ trong khi giá thép chỉ giảm 7%, giúp biên gộp tăng lên mức trung bình 12% so với 5% của năm 2023.

Giá nguyên vật liệu có thể duy trì ở mức thấp như hiện nay trong bối cảnh nguồn cung ổn định và nhu cầu nhập hàng tồn kho nguyên vật liệu tại Trung Quốc giảm mạnh do cắt giảm sản lượng thép.

Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ cải thiện trong bối cảnh nhu cầu nội địa hồi phục. Sự hồi phục của nhu cầu và sản lượng tiêu thụ nội địa có thể tiếp tục duy trì tích cực như hiện nay khi nguồn cung bất động sản dự kiến sẽ đẩy mạnh kể từ Quý 3. Khả năng tăng giá thép có thể xảy ra trong Quý 3 nhờ nhu cầu cải thiện cũng như áp lực giảm giá của Trung Quốc hạ nhiệt.

MBS dự báo HPG lợi nhuận quý 2/2024 tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái, cả năm 2024 tăng 94%. Sản lượng bán hàng của HPG dự báo tăng trưởng 20% theo quý và 22% theo năm nhờ ngành xây dựng khả quan kéo theo tiêu thụ thép xây dựng tăng 28% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu giảm 15% so với cùng kỳ tác động tích cực đến biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Chi phí tài chính giảm nhẹ trong bối cảnh lãi vay và tỷ giá hạ nhiệt.

Với HSG, sản lượng và giá tôn mạ nội địa dự kiến tăng trưởng lần lượt 12% và 15% nhờ thị trường thép khả quan hơn so với cùng kỳ. Hơn nữa, HSG đã tích trưc hàng tồn kho HRC giá thấp, điều này sẽ tác bản động tích cực đến biên gộp trong các quý tới. Lợi nhuận tăng trưởng 25% so với cùng kỳ nhờ biên gộp hồi phục trong khi giá cước vận tải giảm 30% so với cùng kỳ.

Với NKG, sản lượng xuất khẩu và giá bán của NKG tăng trưởng lần lượt 8% và 7% so với cùng kỳ tác động tích cực đến doanh thu của NKG. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu HRC giảm 6% svck tác động tích cực đến biên gộp. Ngoài ra, chi phí lãi vay giảm 30% so với cùng kỳ do lãi vay hạ nhiệt, lợi nhuận sau thuế ước tính tăng 12%.

Cho cả năm 2024, MBS kỳ vọng lợi nhuận công ty thép dự kiến ​​tăng trưởng 40% nhờ các yếu tố: Ngành thép có thể phục hồi nhờ tín hiệu tích cực của bất động sản. Nguồn cung nhà ở và cơ sở hạ tầng vốn tăng lên sẽ góp phần vào cả giá cả và khối lượng. Doanh thu dự kiến ​​phục hồi 25% nhờ sản lượng và giá bán tăng trưởng lần lượt 9% và 8%.

Bộ Công Thương quyết định điều tra tôn mạ nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc từ quý 3/2024. Sản phẩm mạ kẽm trong nước như (HSG, NKG) tránh phải cạnh tranh với sản phẩm giá rẻ. Thị phần của doanh nghiệp trong nước có thể tăng do mức chênh lệch có thể được thu hẹp lại.

Ngoài ra, về thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm HRC, các tập đoàn dự kiến ​​sẽ gửi hồ sơ để Bộ Công Thương điều tra. Trong bối cảnh thép Trung Quốc giá rẻ đang gấp áp lực tới giá nội địa (HRC Trung Quốc nhập khẩu chiếm 55% thị phần trong Q1), mức thuế này có thể được áp dụng từ Q4/2025. Thuế sẽ có lợi cho một số công ty có xu hướng mở rộng sản xuất như HPG, NKG.