Crystal Bay kiến tạo điểm đến quốc tế thu hút du khách

Lấy cảm xúc trải nghiệm của du khách làm trọng tâm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái du lịch, Crystal Bay đang kiến tạo nên những điểm đến hấp dẫn với quy mô châu lục.



NHỮNG TRẢI NGHIỆM HOÀN TOÀN MỚI

Nằm bên vịnh Nha Trang, bến du thuyến quốc tế Ana Marina đã trở thành điểm phải đến của du khách khi tới phố biển xinh đẹp. Con đường đi bộ ven biển đẹp như mơ cùng cây xanh, thảm cỏ, hoa lá xanh mướt. Lối đi được thiết kế tỉ mỉ, hòa hợp với cảnh quan dẫn đến điểm đỗ của những du thuyền sang trọng với tone trắng nổi bật.

Sự lãng mạn, nên thơ và bến du thuyền sang chảnh không khác gì trời Tây đã mang đến những trải nghiệm mới lạ, góp phần đưa vịnh Nha Trang trở thành điểm đến lý tưởng của dòng khách cao cấp trong tương lai.

Cách vịnh Nha Trang khoảng 6 km, phía Đông Nam đảo Hòn Tre, một khoảng trời riêng đẹp hoang sơ, tự nhiên và bình yên đến lạ kỳ như Maldives tại Fun Island được Crystal Bay kiến tạo với hàng loạt trải nghiệm miễn phí như: chèo thuyền kayak, sân chơi bọt tuyết, lặn biển ngắm san hô...

Khi ngắm hoàng hôn trên vịnh biển đẹp bậc nhất thế giới Cam Ranh, một ly vang trắng đủ lạnh và những đồ ăn nhẹ thơm ngon được phục vụ ngay tại quầy bar ngoài bãi biển cùng nụ cười tươi của đội ngũ nhân viên resort 5 sao Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa sẽ khiến mọi giác quan của du khách thực sự được nuông chiều. Đó là những khoảnh khắc thật đẹp mà bất cứ ai cũng mong muốn một lần trải nghiệm ở nơi hoàng hôn một màu trời biển hòa trộn kỳ diệu tại Cam Ranh Riviera bên những người thân yêu.

"Chúng tôi quan tâm đến Riviera giống như chúng tôi quan tâm đến ngôi nhà của chính mình và chào đón khách như ở nhà của mình", ông Mehmet Kin, Giám đốc điều hành Cam Ranh Riviera chia sẻ.

Với dịch vụ trọn gói All Inclusive, trả tiền một lần, du khách chỉ cần xách vali lên và đến Riviera tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ với chuỗi tiện ích cao cấp và nhiều hoạt động vui chơi bất tận từ sáng tới tối: "Animation program" và "Kids program", nhảy zumba, bóng chuyền bãi biển, earobics trong nước, yoga...

Những du khách nhí có thiên đường của riêng mình, cùng hàng loạt trò chơi – vận động – giải trí: vẽ tranh, tô màu, xem hoạt hình, chơi trò chơi, nhảy cùng hoạt náo viên ở khu vực công viên nước… Các hoạt động phong phú "gối đầu" kéo dài từ 9h sáng tới 22h đêm.

Cứ thế, những dịch vụ tối ưu hóa và cá nhân hóa trải nghiệm cho du khách ngay tại nơi lưu trú tạo nên niềm vui bất tận, hấp dẫn hút du khách quay trở lại nhiều lần.

NHỮNG ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN VỚI QUY MÔ CHÂU LỤC

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành du lịch và am hiểu khách hàng, Crystal Bay luôn lấy trải nghiệm của du khách làm trung tâm trong mọi chiến lược phát triển của mình. Không chỉ từ việc thiết kế các sản phẩm dịch vụ, Crystal Bay hiện thực hóa chiến lược đó từ khâu thiết kế các điểm đến. Du khách được lấp đầy trải nghiệm ngay trong một điểm đến với các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng All- in -one (Tất cả trong một) do tập đoàn Crystal Bay và các đối tác đầu tư.

Đó là SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang với ngôn ngữ thiết kế bắt nguồn từ tinh hoa văn hóa bản địa, hội tụ chuỗi tiện ích quốc tế chưa từng có tại Ninh Thuận, làm dày thêm trải nghiệm nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi – giải trí và mua sắm cho du khách. Hàng chục nhà hàng, các khu Spa, công viên chuyên đề, trung tâm thương mại du lịch biển, Interactive Sea - Khu giải trí tương tác biển công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam,… tạo nên một chuyến đi đầy ắp ký ức trong lòng du khách.

Tại Sailing Bay Ninh Chữ, du khách tìm thấy tuổi thanh xuân của mình ở những môn thể thao được ưa chuộng trên thế giới như lướt ván diều, đua thuyền buồm, mô tô nước… hay đắm chìm trong nhà tuyết top 3 thế giới Ski Ninh Chu Bay.

Trong hành trình kiến tạo trải nghiệm chưa từng có cho du khách tại Việt Nam, ngay tại Ninh Thuận, Crystal Bay tiếp tục thiết lập hàng loạt trải nghiệm mới lạ như: công viên chuyên đề (theme park), cánh đồng kinh khí cầu, đua xe trên sa mạc Mũi Dinh Ecopark, trung tâm outlet theo mô hình Outlet Village, phố đi bộ dọc biển Phan Rang Beach Walking Street...

Một thiên đường trải nghiệm mới cũng sẽ được Crystal Bay và các đối tác khởi tạo tại Quảng Ninh với Vân Đồn Heritage Road. Dự án này kết nối thiên nhiên với chiều sâu lịch sử, văn hóa thương cảng Vân Đồn để tạo nên một khu phức hợp giải trí – nghỉ dưỡng ấn tượng trong khu vực.

Phát triển sản phẩm chiến lược "Một kỳ nghỉ, nhiều vùng di sản", các chuyến bay charter của Crystal Bay đưa du khách trải nghiệm sự cổ kính, rêu phong của Tháp Chàm gắn với văn hóa Chăm của vùng đất Nha Trang - Ninh Thuận – Bình Thuận và sự kỳ vĩ của vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Với hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh bao gồm các sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực: lữ hành, vận chuyển, lưu trú, dịch vụ vui chơi giải trí và mua sắm…, Crystal Bay đã chinh phục du khách, khiến họ sẵn sàng quay trở lại nhiều lần.

Năm 2019, Crystal Bay thông qua hoạt động của các công ty thành viên đã đón gần nửa triệu lượt khách quốc tế, với 2 thị trường khách trọng điểm là Nga và Hàn Quốc. 18 máy bay charter được sử dụng, đón du khách đến gần 4,5 triệu lượt phòng/đêm trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại khắp Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc…

Và ngay khi du lịch nội địa được mở trở lại sau dịch Covid -19, Tập đoàn Crystal Bay đã dựa vào sản phẩm du lịch cốt lõi của mình và có những điều chỉnh linh hoạt để thu hút khách Việt với công suất buồng phòng lên tới 90%.

Luôn đặt cảm xúc trải nghiệm của du khách làm trọng tâm, miệt mài kiến tạo các điểm đến với nhiều tiện ích quốc tế hấp dẫn, Crystal Bay từng bước giới thiệu một Việt Nam, trung tâm du lịch mới của Châu Á nhằm thu hút dòng khách lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước.