Cục thuế Quảng Nam công khai doanh nghiệp bất động sản, xây dựng nợ thuế tháng 7/2021

Trong số 43 doanh nghiệp bị bêu tên vì nợ thuế, đáng chú ý có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng. Cụ thể là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải, địa chỉ tại thị xã Điện Bàn, nợ thuế số tiền hơn 95,7 tỷ đồng...

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân phú Hải hiện đang đầu tư dự án nghỉ dưỡng 5 sao tại Khối Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Cách thành phố Đà Nẵng 20 km và cách phố cổ Hội An 10km, nằm trên vành đai du lịch biển miền Trung.

Dự án được thực hiện với tổng diện tích đất sử dụng 70.163,7 m2 theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 5544047184 chứng nhận lần đầu ngày 13 tháng 11 năm 2012 và chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra còn có Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển đô thị Bắc Hội An có địa chỉ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam nợ thuế 14,9 tỷ đồng.

Công ty này được thành lập ngày 29/9/2010 có mã số thuế là 4000776209, hiện là chủ đầu tư dự án khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An. Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích 50,42 ha với mật độ xây dựng toàn khu là 30%. Quy mô dự án bao gồm 78 căn biệt thự và 683 căn nhà phố liền kề.

Dự án nằm ngay cửa ngõ thành phố Hội An và nằm trên trục đường huyết mạch nối thành phố Hội An và thành phố Đà Nẵng. Từ vị trí dự án, cư dân cũng thuận tiện di chuyển đến các khu du lịch trong khu vực như: bãi biển An Bàng, phố cổ Hội An, bãi biển Cửa Đại..

Bên cạnh đó, cũng một số doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nợ thuế đến thời điểm công khai như: Công ty cổ phần thép Việt Pháp, địa chỉ kinh doanh Cụm công nghiệp Thương Tín 1, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam có số tiền thuế nợ đến thời điểm công khai là hơn 15,5 tỷ;

Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Thiện Mỹ có địa chỉ kinh doanh tại thôn Tân An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, nợ thuế đến thời điểm công khai là hơn 13,8 tỷ đồng; Công ty thương mại Hùng Cường có địa chỉ kinh doanh tại số 230 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, nợ thuế hơn 11,7 tỷ đồng...