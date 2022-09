Cuộc sống “tầm cao”, khẳng định vị thế thượng lưu tại Masteri West Heights

SỐNG THƯỢNG LƯU VỚI TIỆN ÍCH "TẦM CAO"

Cú hích “căn hộ trên không” gây xôn xao dư luận của Plaza Hotel, New York vào năm 1923 đã tạo ra một định nghĩa mới về cuộc sống thượng lưu bằng trải nghiệm tầm nhìn hướng ra công viên trung tâm thành phố. Kể từ đó, những siêu phẩm bất động sản tại các tòa nhà chọc trời với tầm nhìn rộng mở và tiện ích sang trọng đã trở thành bảo chứng cho đẳng cấp của giới tinh hoa.

Dù sở hữu hàng loạt bộ sưu tập bất động sản trải dọc nước Mỹ, ông chủ Amazon Jeff Bezos vẫn mạnh tay chi hàng trăm triệu đô để sở hữu “căn hộ trên không” 3 tầng và 2 căn hộ khác cùng tòa 212 Fifth Avenue - một trong những tòa cao ốc đầu tiên của New York với tầm nhìn ra công viên Madison Square. Không khó để lý giải sở thích xa xỉ này của tầng lớp thượng lưu như Jeff Bezos. Thử hỏi, mấy ai có thể sở hữu trải nghiệm “Life on top” phóng tầm mắt ra xa không bị che chắn bởi các tòa nhà khác, tận hưởng đường chân trời lúc hoàng hôn sắp tắt hay ngắm trọn thành phố sôi động, lấp lánh khi lên đèn?

“Life on top” vừa mang nghĩa đen chỉ những trải nghiệm sống trên không, vừa mang nghĩa bóng của cuộc sống thượng lưu đỉnh cao danh vọng mà không phải ai cũng có cơ hội đạt được.

Để tận hưởng trải nghiệm độc bản kể trên, một căn hộ ở vị trí trên cao mới chỉ là điều kiện cần. Ngoài ra, căn hộ đó còn phải tọa lạc giữa một không gian khoáng đạt, tầm nhìn rộng rãi cùng bộ sưu tập tiện ích đẳng cấp. Bởi thế, ngay cả trên thị trường với hàng ngàn dự án bất động sản như hiện nay, rất ít dự án khai thác triệt để yếu tố tầm cao và mang lại trải nghiệm sống đúng chất quốc tế, xứng tầm đẳng cấp. Điều này lý giải vì sao dự án cao cấp tại phía Tây Hà Nội như Masteri West Heights nhanh chóng “lọt tầm ngắm” của những nhà đầu tư sành sỏi nhất.

TIỆN ÍCH ĐỘC ĐÁO - TRẢI NGHIỆM ĐỘC BẢN

Thấu hiểu nhu cầu đặc biệt của giới tinh hoa, bên cạnh tầm nhìn “cực phẩm”, Masterise Homes còn nghiên cứu kỹ lưỡng để cho ra đời các các tiện ích trên không nâng tầm trải nghiệm sống.

Bể bơi là tiện ích không xa lạ tại các dự án bất động sản cao cấp, nhưng bể bơi giữa tầng không lại là một điểm nhấn “hiếm có khó tìm” mà trước đây người Việt chỉ tìm thấy ở những khách sạn hay khu nghỉ dưỡng cao cấp. Để khai thác tối đa giá trị của tầm nhìn đắt giá, bể bơi tầng thượng tại Masteri West Heights được thiết kế tường kính chạm trần, mang lại trải nghiệm thư thái giàu cảm hứng khi ngắm thành phố không giới hạn.

Đơn vị thiết kế còn chia thành hai khu vực bể bơi người lớn (20-30 người) và trẻ em (7-10 bé) giúp đảm bảo an toàn, tối ưu trải nghiệm cho cả gia đình. Thiết kế hiện đại kết hợp hệ thống ánh sáng độc đáo cùng thảm thực vật xanh mát và làn nước trong lành sẽ làm dịu mọi căng thẳng và mỏi mệt.

Hơn nữa, để phục vụ nhu cầu massage thư giãn, đơn vị kiến tạo tiện ích đã thiết kế thêm bể sục jacuzzi ngồi và nằm. Tất cả đều thiết kế công phu và tỉ mỉ bởi Land Sculptor - cái tên nổi danh với các dự án nghỉ dưỡng nổi tiếng như Mia Resort Nha Trang, Naman Retreat…

Bên cạnh điểm nhấn bể bơi ấn tượng, Masteri West Heights còn dày công kiến tạo cuộc sống xanh mà khu vườn trên không là một tiện ích “tầm cao” khó lòng bỏ qua. Những cư dân toàn cầu sẽ được dạo bộ thảnh thơi nơi không gian thiên nhiên xanh mát của cỏ cây hoa lá giữa bầu không khí trong trẻo của không gian rộng mở, khoảng đạt. Trải nghiệm này càng trở nên đắt giá hơn, như tái hiện lại hình ảnh quen thuộc tại những khu vườn trên không nổi tiếng thế giới: công viên High Line ở thành phố New York (Mỹ) hay Sky Garden ở Seoul (Hàn Quốc).

Đi dạo tại khu vườn trên cao trong lành, thư giãn là một trải nghiệm chuẩn wellness hiếm có nơi thành phố Tây sôi động.

Vườn trên không là mảnh ghép quan trọng trong không gian sống chuẩn wellness “Xanh - Sạch - Sang” cho cư dân. Ở một bức tranh rộng lớn hơn, Masteri West Heights sở hữu vị trí đẹp nhất đại đô thị Smart City rộng 280 ha, với 85,3% diện tích dành cho không gian xanh và tiện ích công cộng. Trọn bộ tiện ích lớp trong - lớp ngoài của Masteri West Heights mang lại trải nghiệm sống khai mở trọn vẹn cả 5 giác quan, khó có thể tìm thấy ở bất cứ dự án nào khác cùng phân khúc.

Có thể thấy, Masteri West Heights với hệ thống tiện ích đẳng cấp trên không đã kiến tạo nên một phong cách sống sang xứng danh “vị thế tầm cao” trên thị trường bất động sản. Và hơn thế, những trải nghiệm kể trên còn là bảo chứng cho vị thế của chủ nhân xứng tầm về một nơi an cư độc bản giữa lòng phố thị sôi động.