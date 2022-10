Đà Nẵng gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với hàng loạt khu đất trên địa bàn

Cụ thể, UBND TP. Đà Nẵng gia hạn sử dụng 24 tháng đối với thửa số 73, tờ bản đồ số 6, số 111 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, diện tích 1.887,3 m2. Gia hạn sử dụng đất 24 tháng cho Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu đối với lô đất diện tích hơn 1.200m2 đường Điện Biên Phủ. Ngoài ra cũng gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với thửa đất số 2, tờ bản đồ 86, Dự án kho bãi của Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Đà Nẵng tại huyện Hòa Vang, diện tích 5.000m2 có mục đích sử dụng làm đất cơ sở sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt, địa phương này còn quyết định gia hạn sử dụng đất đối với 3 thửa đất tại phường Liên Chiểu của Công ty cổ phần Dây cáp điện Tân Cường Thành. Đó là thửa đất số 01, tờ bản đồ số C7 thuộc Dự án khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và sản phẩm công nghệ cao, diện tích 26.504,6m2; thửa đất số C5, tờ bản đồ số C, Dự án khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và sản phẩm công nghệ cao, diện tích 28.484,1m2; thửa đất số 01, tờ bản đồ số C9, Dự án khu công nghiệp, dịch vụ, thương mại và sản phẩm công nghệ cao, diện tích 25.889,6m2;

Lý do gia hạn là do các công ty chưa đưa đất vào sử dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai 2013. Nếu đến hết thời gian được gia hạn mà các công ty nói trên không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng. Đối với công tác này, UBND TP. Đà Nẵng giao Cục Thuế thành phố tính và thông báo cho các công ty số tiền phải nộp (nếu có) vào ngân sách Nhà nước tương ứng với thời gian được gia hạn sử dụng đất theo quy định.

Được biết, tại Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Lê Mậu Cường về tình trạng nhiều dự án thành phố đã giao đất cho nhà đầu tư nhưng chậm triển khai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tô Văn Hùng thông tin, tính đến tháng 3/2022, Sở đã tiến hành kiểm tra 206 dự án, khu đất, qua đó xác định 81 dự án, khu đất có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng theo quy định, thu trên 345,5 tỷ đồng tiền gia hạn sử dụng đất vào ngân sách.

“Các dự án chậm trễ do nhiều nhân khách quan và chủ quan vướng, các mắc phát sinh trong quá trình giao đất, cho thuê đất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gởi đến tất cả chủ sở hữu đất, khuyến cáo chủ đầu tư tích cực cùng với các sở, ngành tháo gỡ, sớm đưa đất vào sử dụng. Trong trường hợp chủ đầu tư chây ì, không đủ năng lực, Sở cùng với các ngành sẽ tham mưu thành phố thực hiện việc thu hồi dự án”, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết.

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu chính sách tài chính về đất đai phải có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giữa Trung ương và địa phương; nghiên cứu có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch. Đồng thời, đưa ra định hướng mới là quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang…