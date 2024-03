Đà Nẵng nâng cao tính hiệu quả hoạt động, giảm phát thải, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng cho rằng trước những thách thức của biến đổi khí hậu về mọi mặt của nền kinh tế, chính trị, ngoại giao, an ninh toàn cầu, mỗi quốc gia phải chủ động thích ứng nhằm hạn chế các tác động tiêu cực. Đồng thời có trách nhiệm giảm phát thải khí nhà kính theo đóng góp do quốc gia tự quyết định; thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu kể từ năm 2021 trở đi nhằm giữ cho mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5oC vào cuối thế kỷ này.

Bà Mai cho biết để đạt được mục tiêu đề ra, tại Việt Nam, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-zôn; Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính quy định rõ vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp phải tham gia thực hiện giảm phát thải khí nhà kính theo lộ trình; các quy định về kiểm kê phát thải khí nhà kính phải thực hiện từ năm 2023.

“Hội thảo là không gian để cộng đồng các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp cùng nhau nắm bắt, trao đổi, thảo luận về các bước thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại cơ sở, cách thực hành tính toán phát thải khí nhà kính, cách thức xây dựng lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Qua đó góp phần nâng cao tính hiệu quả hoạt động, giảm phát thải, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”, bà Mai nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội thảo “Khung pháp lý về kiểm kê khí nhà kính tại Việt Nam”.

Ảnh Ngô Anh Văn

Hội thảo cũng nhằm mục tiêu tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời kết hợp xu thể chuyển đổi nền kinh tế xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050

Tại Hội thảo, ông Dương Chí Công, Kiểm toán trưởng Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ Việt Nam đã giới thiệu tổng quan pháp lý và hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính liên quan đến nhà kính tại Việt Nam; các bước thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại cơ sở.

Giám đốc Viettel construction Đà Nẵng giới thiệu chuyên đề Giảm phát khí nhà kính từ lợi ích của giải pháp năng lượng mặt trời Drooftop cho doanh nghiệp, thực tiến và kinh nghiệm triển khai.

Ngoài ra, các chuyên gia VETS hướng dẫn cho gần 100 đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng về xây dựng lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, cách xác định giải pháp tiềm năng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải nhà kính; thực hành tính toán phát thải khí nhà kính, cách chuẩn hóa dữ liệu đầu vào…