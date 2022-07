Đà Nẵng sẽ có hơn 21.000 phòng khách sạn 4 – 5 sao vào năm 2024

Trong báo cáo công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Đà Nẵng của CBRE Việt Nam cho thấy, bước sang năm 2022, khi Việt Nam mở cửa du lịch hoàn toàn, tình hình kinh doanh thị trường khách sạn 4 – 5 sao bắt đầu khởi sắc. Ở thời điểm nửa đầu năm 2022, giá phòng ghi nhận là 70 USD/phòng/đêm và công suất phòng duy trì ở mức 26,3%. Giá thuê phòng được nhận định hồi phục tương đối tích cực và tiệm cận gần 70% so với giai đoạn trước dịch, trong khi công suất phòng mới chỉ bằng 42% so với số liệu tại năm 2019.

Đến hết năm 2022, Đà Nẵng dự kiến có thêm 10 dự án với 2.442 phòng, nâng tổng nguồn cung phòng lên gần 18.000 phòng với 91 dự án. Nguồn cung mới giúp thị trường thêm phần sôi động, tuy nhiên, tình hình hoạt động sẽ chưa thể bật tăng hoàn toàn trở về mức trước dịch do diễn biến còn khó lường của dịch Covid-19 trên thế giới có thể gây ảnh hưởng. Năm 2022, giá thuê phòng được dự báo tăng so với cùng kỳ, chạm mức 79 USD/phòng/đêm. Công suất phòng sẽ đạt 53,2% cũng tăng so với năm ngoái. Hiện nay, Đà Nẵng được đánh giá là một trong những thị trường nghỉ dưỡng hấp dẫn bậc nhất Việt Nam.

Tính đến năm 2024, Đà Nẵng dự kiến có tổng cộng 99 dự án khách sạn 4 – 5 sao, với tổng nguồn cung phòng lên đến hơn 21.000 phòng. Sự hiện diện của nhiều đơn vị quản lý chuyên nghiệp giúp nâng cao vị thế của thị trường khách sạn cao cấp tại Đà Nẵng. Theo đó, giá thuê phòng dự báo sẽ tăng trưởng và có thể đạt mức 119 USD/phòng/đêm vào năm 2024. Công suất phòng hồi phục về mức trước dịch là 63%.

Về thị trường căn hộ bán Đà Nẵng, tính riêng nửa đầu năm nay, Đà Nẵng không ghi nhận dự án mới lần đầu chào bán và nguồn cung mới đến từ giai đoạn mở bán tiếp theo. Tổng nguồn cung tại Đà Nẵng hiện là 7.378 căn từ 20 dự án. Theo các đơn vị khảo sát, trong 3 năm trở lại đây, thị trường tuy có thêm nguồn cung mới nhưng số lượng căn và dự án không tăng đột biến, do đó không dẫn đến tình trạng bội thực nguồn cung và giúp đảm bảo tỷ lệ hấp thụ ổn định.

6 tháng đầu năm 2022, thị trường bất động sản liền thổ đã có thêm một dự án mới, mở bán lần đầu vào quý 2/2022 với 106 sản phẩm, gồm biệt thự và nhà phố kéo tổng nguồn cung hiện nay lên 1.624 sản phẩm (biệt thự ở, nhà phố, nhà phố thương mại) từ 11 dự án. Các dự án mới nhiều năm trở lại đây nhận được sự quan tâm tích cực từ giới đầu tư nhờ định vị cao cấp và được phát triển bởi các đơn vị chủ đầu tư uy tín.

Theo các chuyên gia, sau đại dịch, bất động sản Đà Nẵng đang có những bước chuyển mình tích cực, từng bước thu hút dòng vốn đầu tư quay lại khu vực này. Với mục tiêu phát triển thông minh và bền vững, ở giai đoạn tiếp theo song song với việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng, Đà Nẵng sẽ chú trọng tạo đà bứt phá cho phân khúc bất động sản nhà ở cao cấp. Đây là hướng đi quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng sức bật cho toàn thị trường.