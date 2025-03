Đà Nẵng thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm tăng trưởng ấn tượng

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng trong 2 tháng đầu năm 2025, Chi cục Thống kê Đà Nẵng cho biết các lĩnh vực kinh tế thành phố đã có mức tăng trưởng ấn tượng ngay từ những tháng đầu năm.

Theo đó, đóng góp lớn vào nguồn thu của thành phố là từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) và các khoản thu về nhà đất đã giúp tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Đà Nẵng trong 2 tháng qua tăng hơn 35% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực công nghiệp, 2 tháng đầu năm 2025, chỉ số IIP của Đà Nẵng tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Hoạt động thương mại và dịch vụ tại Đà Nẵng diễn ra sôi động, lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại Đà Nẵng ước đạt 24.068 tỷ đồng, tăng 21,9%.

Lĩnh vực du lịch dịch vụ vẫn duy trì là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Đà Nẵng trong mấy năm gần đây, tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. Tổng lượt khách các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ ước đạt gần 1,6 triệu lượt, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 835.700 lượt, tăng 48,3%; khách trong nước 731.800 lượt.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 4.775 tỷ đồng, chiếm 19,8% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu lưu trú 2 tháng ước đạt 1.842 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 2.933 tỷ đồng.

Theo Chi cục Thống kê Đà Nẵng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố sơ bộ đến cuối tháng 2 đạt 6.280 tỷ đồng, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 1.235 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 5.045 tỷ đồng.

Cảng Tiên Sa (thuộc Công ty Cổ phần cảng Đà Nẵng) là một trong những đơn vị đóng góp nhiều ngân sách nhà nước cho Đà Nẵng..

Theo phân tích của Chi cục Thống kê Đà Nẵng, trong tổng thu ngân sách nhà nước, hoạt động thu nội địa tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu (88,4%), là cơ sở để thực hiện cân đối các nguồn chi cho các hoạt động trên đại bàn thành phố.

Trong tổng thu nội địa, các khoản thu chiếm tỷ trọng cao gồm các khoản thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 31,4%, tăng 58,0% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài ra, thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 20,1%, tăng 45,9%; thuế thu nhập cá nhân chiếm 15,2%, tăng 46,4%; các khoản thu về nhà, đất chiếm 6,2%, tăng 44,2%; thu từ doanh nghiệp nhà nước chiếm 5,9%.

Trước đó, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Trong đó, điều chỉnh chỉ tiêu tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 lên hơn 30.000 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 5.000 tỷ đồng so với kế hoạch trước đó; phấn đấu nguồn thu từ đất đạt trên 4.500 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vượt ít nhất 10% so với dự toán 3.360 tỷ đồng do Trung ương giao…