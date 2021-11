Đại biểu Quốc hội phản ánh "lô hàng cứu trợ về gần 1 tháng chưa lấy ra được"

Tham gia phiên thảo luận sáng 9/11 của Quốc hội, đại biểu Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP.HCM, cho biết đợt dịch Covid-19 vừa qua tại thành phố làm hơn 400.000 người nhiễm và gần 17.000 người tử vong.

Thay mặt nhân dân TP.HCM, đại biểu cảm ơn sự hỗ trợ của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế và của đồng bào ở nước ngoài giúp thành phố vượt qua cơn đại dịch.

Góp ý vào báo cáo phòng chống dịch thời gian qua và giải pháp để thực hiện mục tiêu năm tới, đại biểu Tô Thị Bích Châu cho rằng báo cáo chưa đề cập tới việc làm sao thúc đẩy sự mạnh dạn và ý thức của các bộ, ngành và địa phương, đơn vị - nhất là các đơn vị tham mưu - để thấy được trách nhiệm của các cơ quan này trong việc tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn.

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn

"Với những việc mà địa phương cần xin ý kiến về các quy định trong trường hợp 'nước sôi lửa bỏng' như phòng chống dịch hiện nay, cần có cơ chế cho sự đột phá, như thủ tướng Chính phủ nói là 'chống dịch như chống giặc'. Hiện tại không phải cơ quan đơn vị nào cũng ý thức được điều này", đại biểu đoàn TP.HCM.

Bà Châu dẫn chứng câu chuyện lô hàng với hơn 22.000 lon sữa do đồng bào ta ở Australia ủng hộ cho trẻ em khó khăn trong đại dịch Covid-19 tại TP.HCM. Mặt trận Tổ quốc TP.HCM đã xin ý kiến Cục An toàn thực phẩm và Cục Thú y. Trong khi Cục Thú y chỉ trong 2 ngày trả lời đồng ý, thì Cục An toàn thực phẩm lại đề nghị TP.HCM hỏi Chính phủ.

“Chúng tôi gửi công văn đến Chính phủ thì cũng giao về cho Cục An toàn thực phẩm trả lời, vậy tại sao không tham mưu luôn nêu chính kiến của mình và tham mưu cho Chính phủ một văn bản trả lời”, bà Châu đặt câu hỏi.

Theo bà, cách làm của Cục An toàn thực phẩm là đúng quy trình nhưng không đúng tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Bà cũng đặt câu hỏi “Lô hàng cứu trợ TP.HCM về gần 1 tháng chưa lấy ra được là lỗi do ai?”.

Theo đó, đại biểu Tô Thị Bích Châu đề nghị Chính phủ tạo ra cơ chế hành chính thực sự thông thoáng, quy được trách nhiệm của từng bộ ngành và từng cán bộ trong việc tham mưu kịp thời cho chính phủ những việc cần thiết, để “không cần nhờ vả, quen biết mà việc vẫn chạy”, có lợi tốt nhất cho người dân.

“Chúng tôi cần một sự phân cấp mạnh, một hướng dẫn rõ ràng trong những tình huống như thế này”, đại biểu đoàn TP.HCM nhấn mạnh.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Tô Thị Bích Châu cũng đề cập tới việc Chính phủ mới ban hành Nghị định 93 về việc tiếp nhận và phân phối sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo vừa được ban hành, thay thế Nghị định 64 năm 2008.

Bà đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn vì còn nhiều vấn đề vướng mắc, để Nghị định 93 sớm đi vào cuộc sống bởi lúc này cần thiết hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, bà cũng kiến nghị Chính phủ cần kịp thời vinh danh, tuyên dương đúng công trạng cũng như kịp thời thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân cảm ơn những cá nhân, tổ chức có hành động dũng cảm cứu người như lực lượng y tế, lực lượng vũ trang, các lực lượng khác - đặc biệt tổ chức cá nhân đã mua vaccine và trang thiết bị y tế để cứu dân.

"Cần có sự đột phá hơn nữa, không phải khai đúng quy trình, nhưng đúng thành tích, đúng người, mạnh dạn hơn nữa và kịp thời động viên và tri ân để thể hiện sự trân trọng của Đảng, Chính phủ, nhân dân với những danh hiệu cấp cao xứng đáng - đó là anh hùng lao động, huân trương lao động hạng nhất", nữ đại biểu TP.HCM kiến nghị.