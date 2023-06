Đại hội cổ đông Thuỷ sản Minh Phú: Thị trường rất khó lường nhưng vẫn có tín hiệu tốt

Ngày 24/6/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (Thuỷ sản Minh Phú – mã MOC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 thành công với tất cả các tờ trình được thông qua.

GIÁ THÀNH TÔM VIỆT NAM ĐANG CAO HƠN ẤN ĐỘ

Chia sẻ với cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh và thị trường xuất khẩu tôm năm nay, ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc Thủy sản Minh Phú, cho biết hiện giá tôm nuôi ở Việt Nam từ 4,8 - 5 USD/kg, trong khi đó, giá thành tôm nuôi ở Ấn Độ rất thấp chỉ 3,4 - 3,8 USD/kg, tại Ecuador lại còn thấp hơn chỉ 2,2 - 2,4 USD/kg. Điều này khiến cho Việt Nam nói chung và Thuỷ sản Minh Phú nói riêng không bán hàng ra được.

Giá thành tôm của Việt Nam đang rất cao so với Ấn Độ và Ecuado do tỷ lệ tôm nuôi thành công chỉ dưới 40%. Trong khi đó, ở Ấn Độ, tỷ lệ nuôi thành công là 60-70%, Ecuador trên 90%. Tại sao tỷ lệ nuôi thành công tôm Việt Nam không cao, Việt Nam tiếp cận nuôi tôm sạch bệnh, trong môi trường đầy dãy dịch bệnh, nuôi tôm với quy mô nhỏ lẻ, mỗi hộ nuôi từ 1-3ha, chung hệ thống cấp, thoát nước, tỷ lệ lây bệnh cao (tôm sạch bệnh nhưng thả tôm vào môi trường dịch bệnh)… Chính vì vậy đội giá thành, công ty phải xử lý vấn đề.

Vì thế để nâng cao năng lực cạnh tranh cho Thuỷ sản Minh Phú cũng như ngành tôm Việt Nam không còn con đường nào khác phải giảm giá thành tôm nuôi xuống bằng Ấn Độ, rồi bằng Ecuador.

Minh Phú sẽ không nuôi theo công nghệ cao, nuôi với mật độ thấp, dòng tôm kháng bệnh, vừa sức tải, mật độ từ 30 đến 50 con trên m2. Trong đó, khi nuôi mật độ thấp, vừa sức tải môi trường, 100 ha, nuôi được 70-80% diện tích mặt nước.

ĐHĐCĐ năm 2023 của MPC ngày 24/6/2023 - Ảnh: PA.

Về vấn đề tự chủ nguyên liệu, hiện MPC mới tự chủ được 10% nguyên liệu, 90% mua bên ngoài. Quan điểm của MPC là mua tôm ở trong hay ngoài công ty cũng chỉ 1 giá, chỉ phân biệt là quản lý chất lượng tốt hơn thì được cộng thêm tiền.

Những năm trước (từ tháng 4/2023 trở về trước), MPC luôn mua giá tôm cao cho bà con nuôi tôm vì là doanh nghiệp chế biến nếu không mua giá cao thì bà con không nuôi nữa, khi đó doanh nghiệp sẽ không có tôm chế biến.

Năm nay, tình hình xấu, nếu cứ mua giá cao thì không cạnh tranh được với tôm Ấn ĐỘ và Ecuado, công ty buộc phải giảm giá mua. Như vậy, MPC mua giá tôm theo thị trường quốc tế thì bà con nuôi phải cải tiến vấn đề nuôi tôm để cạnh tranh giá bán.

Về trang trại tôm của MPC, mặc dù vụ nuôi tôm 2020-2021 bị thất bại do bị bệnh, công ty đã tìm giải pháp khắc phục, đến giờ này tôm nuôi có kết quả tốt. Nhà máy Minh Phú Kiên Giang đã thả tôm nuôi được hơn 70 ngày, Minh Phú Lộc An đang xử lý ao bằng vôi, đến giữa tháng 7/2023 sẽ khắc phục triệt để và thả tôm giống.

TỪ THÁNG 8/2023, GIÁ TÔM SẼ TĂNG TRỞ LẠI

Về tình hình sản xuất kinh doanh, ông Quang cho biết, dự báo sau dịch Covid-19 kết thúc mức tiêu dùng sẽ gia tăng nên cuối 2022, các nhà nhập khẩu đã tăng cường nhập hàng và lưu kho nhưng khi xảy ra chiến tranh khiến mức tiêu dùng giảm đáng kể, khiến hàng tồn kho vẫn còn nhiều, không còn kho để chứa.

Đến đầu năm 2023, bán hàng vẫn chậm khiến hàng tồn kho càng tăng. Trong khi đó, giá tôm Ecuado giảm khiến giá tôm Việt Nam hiện đang rất cao và sản lượng bán ra trong 5 tháng đầu năm 2023 giảm hơn 45% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, ông Quang nhận định thị trường năm nay biến động rất khó lường, nhưng vẫn có những tín hiệu tốt.

Cụ thể, do giá tôm trên thị trường hiện đang thấp, nên tình trạng “treo ao” ở Ấn Độ tới 30-50%. Còn tại Ecuado, lượng mưa nhiều, tôm chết tới 30%. Điều này khiến sản lượng tốm cuối năm nay sẽ giảm mạnh và giá thành sẽ tăng.

Còn tại Việt Nam, do giá tôm thấp cũng khiến nhiều người nuôi “treo ao” tăng tới 30-50%. Theo đó, sản lượng tôm cũng sẽ giảm 30-50%. Khi nguồn cung thiếu sẽ giúp “đẩy” nhanh hàng tồn kho ra thị trường cuối năm nay khi dịp cuối năm có nhiều lễ hội: Tết, Noel… sẽ khiến mức tiêu dùng tăng lên, khi đó giá tôm sẽ tăng trở lại.

“Dự kiến giá tôm sẽ tăng từ tháng 8 năm nay trở đi, và có thể giảm tồn kho nhanh chóng và bán hàng tốt hơn. Theo đó, lợi nhuận của MPC phải từ quý 3/2023 trở đi mới có. Chúng tôi vẫn tự tin hoàn thành kế hoạch năm, nhưng do thị trường biến động khó lường và chúng tôi sẽ thông báo cho cổ đông dự báo cụ thể kinh doanh năm 2023 vào tháng 8/2023”, ông Quang nhấn mạnh.

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT MPC: "Công ty hiện đang vay USD ngân hàng với lãi suất dưới 4%/năm, mức lãi suất này đã giảm nhẹ 0,5%/năm so với trước. Hiện công ty cũng chưa có nhu cầu vay vốn nhiều, vì chưa sử dụng hết hạn mức là 7.000 tỷ đồng. Nợ vay vẫn trong khả năng kiểm soát".

Đối với thị trường Nhật Bản, ông Quang cho biết đây là thị trường mà công ty tập trung bán hàng. Vì Nhật Bản là quốc gia tiêu thụ hàng có giá trị gia tăng cao, và công ty bán mặt hàng này có lời tốt hơn so với bán sản phẩm thô.

Báo cáo cổ đông về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, quý 1/2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, ông Quang cho biết, năm 2023, Minh Phú lên kế hoạch sản xuất 60.000 tấn thủy sản. Dự kiến doanh thu hợp nhất đạt hơn 17.985 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 1.146 tỷ đồng (cao nhất từ trước tới nay), lần lượt tăng 9% và 38% so với mức thực hiện của năm trước.

Kết thúc quý 1/2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 2.120 tỷ đồng, bằng một nửa so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Quang, do giá vốn đội lên, nên biên lãi gộp chỉ còn 5,8%. Lợi nhuận sau thuế lỗ gần 98,3 tỷ đồng, so kỳ năm trước lãi hơn 91 tỷ đồng. Tổng tài sản của công đạt hơn 9.500 tỷ đồng, tính đến cuối quý 1/2023,

Trong quý đầu năm nay, MPC đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 76 tỷ đồng; trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 5,6 tỷ đồng.

Về cổ tức, năm 2022, Thủy sản Minh Phú thông qua kế hoạch chia trả cổ tức với tỷ lệ từ 20% đến 30% lợi nhuận sau thuế hợp nhất chưa phân phối tại thời điểm ngày 31/12/2022, tương ứng từ 411 đồng đến 617 đồng/cổ phiếu và dự kiến thực hiện trong năm 2023. Công ty sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tỷ lệ chi trả cụ thể và thời gian cụ thể.

Năm 2023, mức cổ tức dự kiến từ 50% đến 70%.