Danh mục các quỹ ETF sẽ thay đổi thế nào trong kỳ quý 3/2021?

Tới đây, các quỹ ETF ngoại sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục kỳ quý 3/2021. Trong đó, hai nhóm chỉ số của FTSE và MVIS sẽ cần hoàn thành cơ cấu danh mục vào ngày 17/9; các chỉ số của MSCI có lịch cơ cấu sớm hơn vào ngày 31/8.

Ngoài ra, chỉ số FTSE Vietnam 30 Index (chỉ số cơ sở cho quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF) cũng thực hiện tái cơ cấu danh mục lần đầu tiên kể từ khi thành lập quỹ. Theo quy tắc quản lý, chỉ số được rà soát định kỳ vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm.

Theo đó, dựa trên số liệu cập nhật ngày 13/8, Công ty chứng khoán SSI đã đưa ra dự đoán về loạt thay đổi của các quỹ này.

Cụ thể, SSI dự báo VCI có thể được thêm vào danh mục của FTSE Vietnam Index do thanh khoản đã tăng đáng kể và đạt điều kiện yêu cầu. Trong khi đó, VJC có thể bị loại khỏi chỉ số do thanh khoản sụt giảm so với mức trung bình của thị trường.

Giả định thêm mới VCI và loại VJC, danh mục FTSE ETF sẽ bao gồm 21 cổ phiếu. Tổng tài sản quỹ tại ngày 13/8 đạt 448 triệu USD (10.230 tỷ đồng). SSI Research ước tính VCI sẽ được thêm vào với tỷ trọng 1,96%, tương đương khối lượng 3,5 triệu cổ phiếu. Ngược lại, VJC có thể bị bán toàn bộ 2,4 triệu cổ phiếu.

Đối với V.N.M ETF, SSI dự báo SAB, DGC và KDC có thể được thêm vào chỉ số trong kỳ này sau khi đã thỏa mãn các điều kiện về thanh khoản và vốn hóa trong khi không có mã nào bị loại.

Với giả định thêm mới 3 cổ phiếu trên, danh mục V.N.M ETF sẽ bao gồm 39 cổ phiếu, trong đó có 25 cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam và 14 cổ phiếu nước ngoài có liên quan.

Tổng giá trị tài sản của quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF tại ngày 13/8 đạt 550 triệu USD (12.558 tỷ đồng). SSI ước tính SAB, DGC và KDC có thể đạt tỷ trọng 1,94%, 1,27%, và 1,27%, tương ứng khối lượng 1,6 triệu cổ phiếu SAB, 1,6 triệu cổ phiếu DGC và 2,6 triệu cổ phiếu KDC trong danh mục quỹ.

Đối với FTSE Vietnam 30 Index, SSI Research dự báo KDH, VCI, HSG và DGC có thể được thêm vào chỉ số đã đạt các điều kiện yêu cầu về vốn hóa và thanh khoản. Trong khi đó, ACB và HCM có thể bị loại khỏi chỉ số do khối lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư nước ngoài có thể mua đã cạn. Ngoài ra, PHR có thể bị loại do giá trị vốn hóa thấp và rơi ra ngoài top 40 cổ phiếu lớn nhất thỏa mãn các tiêu chí sàng lọc.

Trước đó, DXG đã bị loại khỏi chỉ số vì bị đưa vào diện cảnh báo. Như vậy danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 30 cổ phiếu. Fubon FTSE Vietnam ETF hiện là quỹ ETF lớn thứ 3 trên thị trường Việt Nam với quy mô tài sản gần 12.000 tỷ đồng.