Đất trung tâm, tại sao nên sở hữu sớm?

Cơ hội sở hữu đất tại trung tâm các thành phố du lịch sẽ ngày càng khó khăn do quỹ đất khan hiếm, giá quá cao. Nhà đầu tư luôn săn tìm cơ hội.

SỞ HỮU ĐẤT TRUNG TÂM CÁC THÀNH PHỐ DU LỊCH

Đây là thực tế đang diễn ra tại các tỉnh thành phát triển du lịch trong khắp cả nước, đặc biệt mỗi khi có điều chỉnh quy hoạch hoặc nâng cấp đô thị khiến giá bất động sản lại tăng vọt với biên độ lớn.

Giai đoạn 2015 - 2019, du lịch Việt Nam chứng kiến tốc độ tăng trưởng cao 22,7% nằm trong Top 10 quốc gia tăng nhanh nhất thế giới, đóng góp trên 9,2% vào GDP của cả nước. Những chỉ số này được ghi nhận bởi những cái tên như Hội An, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc … Đó là lý do khiến cho giá đất tại các thị trường này tăng vọt theo thời gian với biên độ lớn.

Giá cao là vậy, nhưng cơ hội sở hữu vị trí đẹp không hề dễ dàng. Bởi những dự án được quy hoạch từ sớm, sở hữu những vị trí đắc địa đã đi vào khai thác vận hành từ lâu, các dự án mới sẽ phải tịnh tiến ra xa trung tâm hơn.

Trong vùng trung tâm, nếu còn đất thì đa phần không được nằm trong quy hoạch đồng bộ, có diện tích hạn chế, mặt tiền khuất, cắt ghép của những lần giao dịch trước … nên người mua sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng, phát triển các mô hình kinh doanh sau này.

Không ít nhà đầu tư phải "than trời": khó như mua bất động sản vùng trung tâm các thành phố du lịch vì "quá nóng". Họ đang có xu hướng dịch chuyển dòng vốn của mình sang những thị trường "dễ thở" và còn nhiều dư địa phát triển.

"CỬA SÁNG" HIẾM HOI

Trong Top 1 các tỉnh thành phát du lịch của Việt Nam, Hội An là nơi hiếm hoi mà quỹ đất tại trung tâm chưa đến mức quá cao. Tuy nhiên, với những lợi thế riêng có, thị trường bất động sản nơi đây cũng đang đắt lên từng ngày.

Hội An là một trong số ít những đô thị di sản được bảo tồn gần như nguyên. Đây cũng là nơi có hệ sinh thái sông nước - biển - đảo đa dạng, không đâu có được với An Bàng - Top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới, "lá phổi" rừng dừa Bảy Mẫu, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm .... Liên tục ghi tên mình vào bản đồ du lịch thế giới với nhiều giải thưởng uy tín do các tổ chức lớn bình chọn.

Với chính sách quy hoạch phát triển đô thị có phần khó tính của tỉnh Quảng Nam, cho đến hiện tại việc cấp phép mới cho những dự án trong hành lang xanh (bán kính 5km xung quanh hạt nhân phố cổ rất hạn chế. Chỉ những dự án đã hiện hữu hoặc được cấp phép từ trước mới có thể triển khai, đặc biệt là các dự án nhà ở có pháp lý sở hữu lâu dài.

Theo chúng tôi ghi nhận, một trong số ít những dự án nằm trong trung tâm thành phố Hội An, bên cạnh khu dự trữ sinh quyển rừng dừa Bảy Mẫu, có pháp lý rõ ràng, sở hữu lâu dài, khu đô thị Casamia của Đạt Phương ngay lập tức được thị trường đón nhận khi ra mắt vào cuối năm 2018.

Khách hàng đánh giá cao tâm huyết của chủ đầu tư khi xây dựng một khu đô thị có sự kết hợp hài hòa và tinh tế giữa phong cách kiến trúc Hội An với các giá trị đương đại tạo nên một không gian sống sinh thái đẳng cấp. Không chỉ thế, Đạt Phương còn gây ấn tượng với tiến độ bàn giao đúng hẹn ngay cả trong điều kiện khó khăn, đình trệ của dịch bệnh và thiên tai.

Được biết vào tháng 5 tới đây, Đạt Phương sẽ chính thức đưa ra thị trường một khu đô thị mang phong cách resort với quy mô 6,4ha, có vị trí ngay cạnh làng rau Trà Quế, bao quanh bởi sông Cổ Cò. Chủ đầu tư chú trọng cho cảnh quan với 70% tỉ lệ cây xanh, mặt nước tự nhiên: trồng trên 2.500 cây cau và hơn 3.000 loài cây khác để phủ xanh dự án, bên cạnh việc đầu tư đồng bộ trên 30 tiện ích nội khu như hai đảo giải trí, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng, khách sạn, siêu thị…

Dự án được các nhà đầu tư kinh nghiệm đánh giá là một tác phẩm nghệ thuật trong lòng di sản phố Hội, hứa hẹn sẽ tạo sức hút trên thị trường bởi sản phẩm giới hạn.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm phố Hội đang trở nên quý hiếm hơn bao giờ hết, nếu không nhanh tay và quyết đoán, nhà đầu tư có thể sẽ bỏ qua cơ hội sở hữu những sản phẩm xứng tầm tại miền đất di sản.