Dấu ấn đầu tư chiến lược của Bitexco tại miền Trung

Ngày 28/4/2021, Kawara My An Onsen Resort sẽ chính thức mở cửa đón khách thương mại. Đây là quần thể nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cao cấp do Bitexco đầu tư, hứa hẹn sẽ là điểm đến mới hấp dẫn dành cho những du khách yêu cố đô Huế.

Được biết đến là doanh nghiệp tiên phong mang đến những giá trị khác biệt, bền vững cho xã hội, trên hành trình hơn 35 năm xây dựng, tại mỗi mảnh đất Bitexco đặt chân tới là những biểu tượng mới được kiến tạo, mang dấu ấn vị nhân sinh, dấu ấn về diện mạo và chuẩn mực sống mới.

Năm 2021, hành trình kiến tạo được tiếp nối với sự xuất hiện ấn tượng của Khu quần thể nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cao cấp Kawara My An Onsen Resort (Thừa Thiên Huế) - một điểm đến đẳng cấp, an toàn và hoàn hảo, bổ sung mảnh ghép đa dạng cho thị trường du lịch miền Trung.

KHU NGHỈ DƯỠNG CHUẨN NHẬT TRÊN CỐ ĐÔ HUẾ

Chỉ cách trung tâm thành phố Huế về phía Đông chưa đầy 7km, Kawara My An Onsen Resort là một quần thể nghỉ dưỡng phức hợp bao gồm khu onsen, khách sạn, biệt thự, nhà hàng, spa, khu giải trí và nhiều tiện ích đẳng cấp, khu tắm sở hữu nguồn khoáng nóng Mỹ An giàu khoáng chất, đặc trưng bởi hàm lượng lưu huỳnh - có tác dụng phục hồi chức năng, tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và chữa các bệnh như cao huyết áp mãn tính, đau lưng, suy nhược thần kinh, viêm cơ, khớp, làm đẹp da…

Điều đặc biệt và chỉ duy nhất có tại Kawara My An Onsen Resort, đó là quy trình trị liệu chăm sóc sức khoẻ cao cấp kết hợp nguồn khoáng nóng tự nhiên, giàu khoáng chất với công nghệ Onsen chuẩn Nhật Bản truyền thống.

Có thể nói, Kawara My An Onsen Resort là "viên ngọc quý", sản phẩm tiên phong trong lĩnh vực nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe cao cấp (Wellness Travel) mà Bitexco dành nhiều tâm huyết kiến tạo. Với ưu thế tiềm lực sẵn có khi sở hữu đội ngũ nhân sự phát triển dự án chuyên nghiệp, năng lực tài chính vững mạnh, Tập đoàn Bitexco tin tưởng Kawara My An Onsen Resort không chỉ là Khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe cao cấp để nâng cao chất lượng sống cho người dân, mà còn là cú hích tích cực lên thị trường du lịch Huế nói riêng, du lịch miền Trung nói chung.

Ông Masayuki Kobayashi - Tổng quản lý Khu nghỉ dưỡng Kawara My An Onsen Resort cho biết: "Cùng với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, du khách còn có thể tham gia các hoạt động hấp dẫn như trải nghiệm ẩm thực Nhật Bản, uống trà đạo, ngắm phong cảnh cùng các trải nghiệm mới lạ với đa sắc màu văn hóa. Chúng tôi muốn mang lại cho khách hàng không gian thư giãn tuyệt vời, với lối kiến trúc đẹp, thân thiện toát ra từ cách bố trí, phân khu chức năng đậm chất Cố đô Huế - một sự lựa chọn hoàn hảo cho cho kỳ nghỉ đúng nghĩa nhất".

TIẾP NỐI HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO

Là nhà phát triển bất động hàng đầu, Tập đoàn Bitexco đã tiên phong xây dựng những công trình mang tính biểu tượng, không chỉ góp phần quan trọng phát triển nền kinh tế địa phương, mà còn qua đó quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Khởi đầu là Tòa tháp Tài chính Bitexco hoàn thành năm 2010, tọa lạc tại quận 1- biểu tượng cho sự năng động và thịnh vượng của Tp.HCM. Với kiến trúc độc đáo, Bitexco Financial Tower liên tiếp được bình chọn vào Top những công trình biểu tượng thế giới cùng nhiều giải thưởng danh giá, góp phần ghi tên Việt Nam trên bản đồ kiến trúc thế giới.

Tiếp đến là công trình JW Marriott Hotel Hà Nội mô phỏng hình dáng con Rồng Việt Nam oai phong bay lên bên bờ biển Đông, thể hiện khát vọng vươn cao, vươn xa của đất nước.

JW Marriott Hotel Hanoi trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các nguyên thủ và chính khách khi tới Hà Nội.

Và đặc biệt, chuỗi đô thị cao cấp mang thương hiệu "The Manor" của Bitexco định vị về khái niệm chuẩn mực sống thượng lưu, góp phần nâng cao chất lượng sống của người Việt với The Manor Hà Nội, The Manor Hồ Chí Minh, The Manor LaoCai, The Manor Central Park, The Manor Crown Huế... Với Bitexco, mỗi dự án, mỗi công trình đều được kiến tạo với mong muốn mang lại hạnh phúc cho khách hàng. Vì vậy, trên hành trình trao gửi hạnh phúc, Bitexco luôn dành tâm huyết đầu tư chiến lược tại các địa phương, qua đó góp phần quy hoạch và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng miền.

Với Thừa Thiên Huế - nơi có nhiều di sản văn hóa phi vật thể vô cùng phong phú, Bitexco luôn trăn trở với khát khao muốn gia tăng các giá trị nội tại cho vùng đất cố đô trong chiến lược phát triển bền vững của khu vực miền Trung. Vì thế, bên cạnh thế mạnh du lịch di sản thu hút du khách trong và ngoài nước, để níu chân du khách, Huế cần phát triển nhiều hơn nữa những dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp theo chuẩn quốc tế.

Là nhà đầu tư chiến lược tại Huế, Bitexco đã dành khá nhiều thời gian, tâm huyết để nghiên cứu và quyết tâm đầu tư, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá - nguồn khoáng nóng giàu hàm lượng khoáng chất ngay tại thôn Mỹ An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển du lịch.

Khoáng nóng từ xưa đã được con người xem như thần dược trong chăm sóc và trị liệu sức khỏe, và nguồn khoáng nóng tại Mỹ An lại vô cùng quý hiếm do có hàm lượng lưu huỳnh tới 64,5mg/l (được đánh giá là cao nhất Việt Nam), chỉ số lý tưởng và an toàn, hiệu quả trong việc chăm sóc và điều trị các bệnh lý về da, cơ xương khớp. Đặc biệt, với nhiệt độ lộ thiên lên tới 52 độ C, chỉ số nhiệt độ nóng lý tưởng tự nhiên của khoáng nóng Mỹ An được đánh giá hoàn toàn phù hợp để áp dụng "nhiệt trị liệu" (liệu pháp chăm sóc cơ thể bằng nhiệt độ nóng tự nhiên của nước khoáng).

Để nâng tầm dịch vụ, Tập đoàn Bitexco đã tìm và lựa chọn đối tác Kawara - thương hiệu nổi tiếng Nhật Bản về công nghệ tắm Onsen truyền thống để quản lý, vận hành Kawara My An Onsen Resort với quy trình khắt khe nhằm mang lại hiệu quả chăm sóc, trị liệu cao.

Ông Đặng Mạnh Cường - Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Mỹ An (đơn vị thành viên của Tập đoàn Bitexco) chia sẻ: "Chúng tôi kì vọng sẽ tạo ra "biểu tượng mới", tạo cú hích đột phá cho thị trường "công nghiệp không khói" tại miền Trung Việt Nam. Thấu hiểu khách hàng và tiên phong mang đến những giá trị khác biệt, bền vững cho xã hội, ngay khi lấn sân qua mảng hoạt động mới là nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe cao cấp, Bitexco sẽ dành trọn tâm huyết để kiến tạo Mỹ An Kawara Onsen Resort trở thành điểm đến đẳng cấp, an toàn và hoàn hảo".

Hy vọng rằng, sự hợp tác chiến lược giữa hai thương hiệu hàng đầu là Bitexco và Kawara sẽ mang đến cho du lịch miền Trung nói chung và du lịch Thừa Thiên Huế nói riêng luồng sinh khí mới, trở thành điểm đến hấp dẫn cho ngành du lịch Việt Nam trong tương lai không xa.