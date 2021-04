Đầu tư vào start-up khiến lợi nhuận của VNG giảm rất mạnh

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán vừa được Công ty Cổ phần VNG – công ty game số 1 hiện nay tại Việt Nam công bố, cho thấy lợi nhuận năm 2020 của VNG giảm rất mạnh, lên tới 57% so với năm trước đó.



Cụ thể, doanh thu thuần năm 2020 đạt hơn 6.024 tỷ đồng, tăng 16,3%, tương đương 846 tỷ đồng so với năm 2019 trong khi giá vốn tăng 23%, tương đương 630 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu giảm 3% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, so với mức doanh thu kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thông qua hồi tháng 6/2020, mức doanh thu này thấp hơn 10%.

Lợi nhuận trước và sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của VNG giảm lần lượt là 40% và 57%, tương đương 255 tỷ đồng và 261 tỷ đồng (lỗ 246 tỷ đồng so với lợi nhuận sau thuế kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông trước đó thông qua).

Dù vậy, VNG cho rằng, kết quả trên là một nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh nhiều mảng kinh doanh cốt lõi của VNG chịu ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19, cũng như VNG vẫn đang trong giai đoạn đầu tư mạnh cho các công nghệ mới như ZaloPay hay các dự án xây dựng quy mô lớn như VNG Data Center (dự kiến hoàn thành cuối năm 2021).

Đặc biệt, từ giữa năm 2020, VNG thay đổi chiến lược khi quyết định sẽ đầu tư mạnh cho các start-up công nghệ giàu tiềm năng, hướng tới một hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ trong nước mạnh.

Như quý 4/2020, VNG đã đầu tư hơn 80 tỷ đồng vào start-up vận tải công nghệ Ecotruck, nắm giữ 20% cổ phần của doanh nghiệp này. Ngày 11/3/2021, VNG tiếp tục công bố thương vụ đầu tư vào Got It – doanh nghiệp cung cấp nền tảng quà tặng điện tử cao cấp tiên phong của Việt Nam với giá trị đầu tư chiến lược lên đến 138 tỷ đồng tương đương 29.83% vốn cổ phần.

Trong năm 2020, các mảng kinh doanh chủ lực của VNG vẫn tiếp tục phát triển theo lộ trình đặt ra: lĩnh vực trò chơi điện tử tăng trưởng khả quan ở các thị trường nước ngoài như Đông Nam Á và tiếp tục thăm dò các thị trường mới tại Nam Mỹ, Nga…; Zalo ra mắt trợ lý ảo Kiki tại Zalo AI Summit 2020, hướng tới hợp tác với hãng loa số 1 thế giới Harmon Kardon để sản xuất ứng dụng AI đầu tiên.