Đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện quan trọng

Theo thông tin mới nhất từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong tháng 9/2023, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 23,5 tỷ kWh (trung bình 784,9 triệu kWh/ngày), tăng 6,7% với cùng kỳ năm 2022; sản lượng ngày cao nhất đạt 869,9 triệu kWh và công suất cao nhất đạt 42.054 MW (ngày 22/9).

Lũy kế 9 tháng năm 2023, sản lượng toàn hệ thống đạt 209,9 tỷ kWh, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tỷ lệ huy động từ thủy điện: 58,05 tỷ kWh, chiếm 27,7%; nhiệt điện than: 97,2 tỷ kWh, chiếm 46,3%; tua bin khí: 20,82 tỷ kWh, chiếm 9,9%; nhiệt điện dầu: 1,23 tỷ kWh, chiếm 0,6%; năng lượng tái tạo: 29,13 tỷ kWh, chiếm 13,9% (trong đó điện mặt trời đạt 20,45 tỷ kWh, điện gió đạt 8.01 tỷ kWh); điện nhập khẩu: 3,1 tỷ kWh, chiếm 1,5%.

Trong 9 tháng năm 2023, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 87,79 tỷ kWh, chiếm 41,83% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống.

Nhiệt điện than vẫn chiếm tới 46,3% trong tổng sản lượng điện toàn hệ thống.

Về đầu tư xây dựng, trong 9 tháng năm 2023, EVN và các đơn vị đã khởi công 50 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 60 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV (bao gồm: 01 công trình 500 kV, 09 công trình 220 kV và 50 công trình 110 kV), trong đó đã đóng điện giai đoạn 1 dự án treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Dốc Sỏi - Quảng Ngãi; đóng điện đường dây và trạm biến áp 110kV Yên Bình 8, tỉnh Thái Nguyên; đóng điện đường dây và trạm biến áp 110kV Đồng Sóc; đóng điện dự án lắp đặt máy biến áp T3 trạm biến áp 110kV Minh Hải, tỉnh Hưng Yên...

Theo nhận định xu thế thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 10/2023, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với trung bình nhiều năm. Do đó, trong tháng 10, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 754,4 triệu kWh/ngày, tăng 7,22% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, tình hình cung cấp điện vẫn tiếp tục được đảm bảo.

Mục tiêu vận hành hệ thống: Đảm bảo vận hành ổn định, an toàn, tin cậy hệ thống điện. Tiếp tục huy động cao các nhà máy nhiệt điện; các nhà máy thủy điện khai thác theo tình hình thủy văn thực tế và định hướng điều tiết tối ưu, mục tiêu tích nước lên mực nước dâng bình thường vào cuối năm.

Về công tác đầu tư xây dựng nguồn điện, EVN và các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nguồn điện, gồm: Nhiệt điện Quảng Trạch 1; Thủy điện Ialy mở rộng, Hòa Bình mở rộng; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục thu xếp vốn cho dự án Thủy điện Trị An mở rộng; sớm hoàn thành thẩm định để phê duyệt thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2 dự án Thủy điện tích năng Bác Ái.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 là công trình lưới điện trọng điểm.

Đối với các dự án lưới điện, hoàn thiện đóng điện giai đoạn 1 (sân phân phối 220 kV) trạm biến áp 500 kV Lào Cai; đóng điện vận hành đường dây 220 kV Nha Trang – Tháp Chàm (giai đoạn 2), Nhiệt điện Hải Dương – Phố Nối. Tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc tiến độ chuẩn bị đầu tư, tiến độ thi công các công trình lưới điện trọng điểm như: đường dây 500 kV mạch 3; các công trình giải tỏa nguồn thủy điện, nhiệt điện, giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo; đẩy nhanh tiến độ khảo sát và lập báo cáo khả thi (FS) dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo...

Trong tháng 10/2023, dự báo có khả năng xuất hiện từ 1 - 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta; các đợt mưa vừa, mưa to vẫn có thể xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. EVN tiếp tục chỉ đạo các Công ty/Nhà máy thủy điện vận hành hồ đập theo đúng chỉ đạo điều hành của BCĐ Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và BCĐ của các tỉnh/ thành phố. Các Tổng Công ty/Công ty Điện lực chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường ứng trực 24/24h; chủ động ứng phó với thiên tai mùa mưa bão, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, các công trình điện và đảm bảo an toàn hồ đập, các nhà máy thuỷ điện, vùng hạ du hồ chứa.

Đồng thời, để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và tích cực phối hợp của người dân, các cơ quan công sở, doanh nghiệp sản xuất trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm vào các giờ cao điểm trưa (từ 11h30 đến 14h30), cao điểm tối (từ 20h00 đến 22h00); đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26 -27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn…