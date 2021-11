Đi tìm lời giải cho cho đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng hậu Covid

Hệ thống du lịch, nghỉ dưỡng Việt Nam vẫn rất cần những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, có khả năng đáp ứng đầy đủ mọi hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm và nghỉ ngơi trọn vẹn cho du khách. Vậy những sản phẩm mới nào sẽ là lời giải cho bài toàn đầu tư và dẫn dắt thị trường trong tương lai, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19?

THỊ TRƯỜNG PHỤC HỒI MỞ RA CƠ HỘI ĐẦU TƯ BỨT PHÁ

Du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam đã tiến rất gần đến việc mở cửa chào đón du khách quốc tế. Các trọng điểm du lịch như Khánh Hòa, Phú Quốc… đã được sớm “bật đèn xanh” cho mô hình Hộ chiếu vắc xin, nên các tỉnh có đủ thời gian chuẩn bị để “trải thảm” đón những vị khách đầu tiên sau thời gian dài “cửa đóng then cài”. Nguồn cầu du lịch sắp tạo ra giá trị thặng dư, cũng là lúc các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đưa ra quyết định cho bài toán sinh sôi dòng tiền.

Giới chuyên gia nhìn nhận, có nhiều lý do đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc đầu tư sản phẩm của người có tiền. Theo các chuyên gia, du lịch Việt Nam chưa phát huy hết lợi thế 3000km bờ biển. Các resort du lịch cũng chỉ kéo khách đến lưu trú, trong khi các hoạt động thăm quan, ăn uống, vui chơi thì tập trung bên ngoài khu nghỉ dưỡng, điều này cũng góp phần làm giảm tỉ lệ quay lại một resort của du khách.

Ngoài ra, chuyên gia cũng nhìn nhận, thời điểm thị trường trong giai đoạn phục hồi chính là cơ hội vàng cho các nhà đầu tư, đặc biệt với nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh để lựa chọn sản phẩm mà trước đây họ không có cơ hội.

Bởi lẽ, trong bối cảnh bình thường, rất ít nhà đầu tư muốn bán hoặc chuyển nhượng bất động sản nghỉ dưỡng. Vì nó không chỉ là sản phẩm, mà còn là tài sản, là ngôi nhà thứ hai chưa kể nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp luôn thiếu vì lý do đặc thù tài nguyên, vị trí đẹp luôn luôn có giới hạn. Nên thời điểm sau dịch, chính là cơ hội cho những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính và có tầm nhìn dài hạn tìm kiếm những khu vực có dư địa có sẵn để tối ưu hóa lợi nhuận cho dòng tiền.

Nằm trong số ít dự án nghỉ dưỡng tại vị trí vàng của “thủ phủ resort” Cam Ranh, quần thể KN Paradise chính là ví dụ điển hình nhất cho một sản phẩm được đầu tư có tầm nhìn, đủ sức dẫn dắt ngành du lịch nghỉ dưỡng ven biển Việt Nam lớn mạnh hơn.

KN Paradise - Thành phố nghỉ dưỡng quốc tế, điểm đến toàn cầu mới tại Cam Ranh.

Vượt qua những hình mẫu nghỉ dưỡng sơ khai, chỉ chú trọng vào lưu trú và tiện nghi bên trong, KN Paradise phát triển quần thể hiện đại, đa dạng tiện ích như mua sắm, vui chơi, giải trí, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ…. Quy mô lớn, sự đầu tư bài bản và đột phá của quần thể KN Paradise sẽ tạo nên “sức bền” cho khả năng sinh lời của dòng tiền.

ĐẦU TƯ NGHỈ DƯỠNG ĐỂ SINH LỜI BỀN VỮNG

Được giới thiệu ra thị trường cách đây không lâu, phân khu đô thị nghỉ dưỡng thấp tầng Para Sol nắm trong tay những lý do cạnh tranh vượt trội đang khiến giới đầu tư đặc biệt quan tâm.

Thứ nhất, mô hình sản phẩm Para Sol mới lạ, độc đáo và lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Đây là phân khu tiên phong với mô hình đô thị nghỉ dưỡng văn hoá tại Việt Nam, là sự hoà trộn tinh tế của kiến trúc phương Đông truyền thống, giá trị văn hoá bản địa và sự sầm uất của hoạt động kinh doanh.

Para Sol cùng 247ha hệ thống tiện ích, cảnh quan trong quần thể KN Paradise.

Thứ hai, Para Sol được thừa hưởng hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng đa tầng của quần thể KN Paradise, hướng đến cuộc sống trải nghiệm “all in one” đẳng cấp cho du khách và cư dân. Cụ thể, Para Sol nằm liền kề một loạt đại tiện ích tạo điểm đến quốc tế như Cụm phức hợp thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí trong nhà, Cụm công viên chủ đề, công viên nước, sân Golf tiêu chuẩn quốc tế KN Golf Links… Nội khu Para Sol còn sở hữu chuỗi tiện ích, cảnh quan đan xen trong từng khu phố như Đại công viên, chuỗi vườn sinh thái… Tất cả góp phần mang lại không gian sống, nghỉ dưỡng luôn đủ đầy và thuận tiện.

Lý do thứ ba, cũng là lý do đặc biệt cuối cùng quyết định sự sự quan tâm của nhà đầu tư trong bối cảnh hậu Covid là giá trị “pháp lý sở hữu lâu dài”. Bởi khi các nhà đầu tư muốn nắn dòng tiền thì các sản phẩm chắc chắn, tiềm năng tăng giá bền vững luôn được ưu tiên hàng đầu. Do đó, giá trị pháp lý sở hữu lâu dài của tất cả các sản phẩm tại Para Sol chính là điều mà các nhà đầu tư tìm kiếm. Sở hữu lâu dài không chỉ đem lại niềm kiêu hãnh cho chủ nhân, mà còn là món quà cho thế hệ sau, là giá trị bảo chứng vô hạn cho tài sản. Tổ hợp hoàn hảo của 3 lý do mô hình sản phẩm tiên phong, hệ thống tiện ích “all in one” và pháp lý sở hữu lâu dài đã khiến cho Para Sol vượt trội về sức hấp dẫn trên thị trường hiện nay.

