“Điểm đến ngàn trải nghiệm” - Cuối tuần này tại thành phố mới Bình Dương

Lễ hội “Life in Colour - Âm hưởng màu Lễ hội” do chủ đầu tư CapitaLand Development tổ chức, sẽ diễn ra tại Nhà điều hành Tổng dự án SYCAMORE, mở cửa tự do đón chào người dân, các gia đình đến tham quan và trải nghiệm.

Với nhiều trạm dừng chân thú vị như ẩm thực, giải trí và chụp ảnh cực đẹp, lễ hội chắc chắn sẽ mang đến niềm vui hứng khởi và những khoảnh khắc nhớ mãi cho tất cả các thành viên trong gia đình.

THƯỞNG THỨC ẨM THỰC ĐA QUỐC GIA

Trạm “Sắc vị Cuộc sống” mở ra thiên đường món ngon chuẩn vị đến từ 7 quốc gia cho các tín đồ sành ăn thỏa sức khám phá, cùng quầy kem mát lạnh và nhiều món bánh truyền thống Việt Nam. Các thực khách sẽ khó thể rời mắt khỏi quầy bánh mì nướng kaya đặc sản Singapore, há cảo xíu mại (dimsum) HongKong, bánh nướng bạch tuộc Nhật Bản, bánh gạo phô mai Hàn Quốc, mì pad - xôi xoài - kem dừa của Thái Lan, hay bánh kẹp thịt (tacos) và mì spaghetti của Mỹ…

Khám phá món ngon chuẩn vị của 7 quốc gia tại trạm "Sắc vị cuộc sống" (Ảnh: Sycamore).

TRẢI NGHIỆM CHUỖI HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI VÀ WORKSHOP ĐẶC SẮC

Các vị khách sẽ được trải nghiệm các thử thách thú vị tại khu vực chơi trò chơi, giành lấy những món quà cực kì hấp dẫn. Thú vị nhất tại trạm “Sắc màu Cảm xúc”, các gia đình sẽ có trải nghiệm thả người trên không, thoả thích lấy quà trong cỗ máy gắp khổng lồ. Rất nhiều hoạt động khác sẽ chào đón các gia đình đến tham gia và trải nghiệm, như buổi biểu diễn âm nhạc acoustic, chuỗi workshop làm đồ thủ công (nến thơm, phụ kiện tóc, vòng tay)…

Sáng tạo tại trạm “Sắc màu cảm xúc” (Ảnh: Sycamore).

GHI DẤU KHOẢNG KHẮC ĐÁNG NHỚ BÊN CON TRẺ

Không gian “châu Á đa sắc màu” với những điểm check-in sống ảo chất lừ ngoài trời là trạm dừng chân tiếp theo không thể bỏ qua. Đầu tiên là trạm “Sắc màu Đam mê”, nơi các vị khách được mãn nhãn với những khinh khí cầu khổng lồ rực rỡ trên bầu trời lần đầu tiên tại Thành phố Mới Bình Dương.

Tại trạm “Sắc màu Thanh âm”, khu vườn “Gardens by The Bay” với các siêu cây đặc trưng của Singapore được tái hiện sống động kết hợp huyền ảo với âm nhạc và ánh sáng. Ban tổ chức sẽ bố trí nhiều chỗ ngồi và góc chụp đẹp dưới siêu cây để hội bạn Gen Z có thể nhảy tạo dáng, chụp lại ảnh xinh check-in để nhận quà xịn.

KHÁM PHÁ SẮC MÀU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH

Khách tham quan còn được khám phá gam màu cá nhân thông qua bài kiểm tra màu sắc, và sẽ được ghé trạm “Sắc màu Cuộc sống” để trực tiếp cảm nhận thiết kế hiện đại của các căn hộ mẫu tại dự án hot nhất Bình Dương hiện nay - Orchard Hill, lấy cảm hứng từ những khu nghỉ dưỡng sang trọng với các chủ đề và gam màu khác nhau.

Căn hộ Orchard Hill với thiết kế tối ưu và thông thoáng (Ảnh: Sycamore).

Là phân khu cao tầng thuộc Tổng dự án SYCAMORE, Orchard Hill bao gồm hai tháp căn hộ 24 tầng được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của các gia đình hạt nhân, vợ chồng trẻ và chuyên gia nước ngoài làm việc tại Bình Dương. Dự án cung cấp 774 căn hộ với nhiều loại diện tích đa dạng, từ căn một phòng ngủ đến căn ba phòng ngủ, cũng như căn hộ thông tầng và áp mái.

Đầu năm nay, chủ đầu tư CapitaLand Development đã tổ chức chuỗi sự kiện đi bộ “Bước chân gắn kết Yêu thương” với sự tham dự của hơn 3.000 người.

Lễ hội “Life in Colour” hứa hẹn tiếp nối thành công trên, dự kiến thu hút hàng nghìn gia đình đổ bộ về “tọa độ vàng trong thành phố đáng sống”. Sức nóng của sự kiện bùng nổ mùa hè sẽ tiếp tục khẳng định sức hút của Tổng dự án SYCAMORE và tâm huyết của chủ đầu tư trong hành trình kiến tạo chuẩn sống vươn tầm cho cộng đồng cư dân năng động nơi đây.

* Thông tin về sự kiện Life in Colour - Âm hưởng màu Lễ hội

Mở cửa tự do

Thời gian: Thứ 7, 14/9/2024 từ 16:00 - 20:00

Địa điểm tổ chức: Nhà điều hành Tổng dự án Sycamore - Trường Sa, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương (https://maps.app.goo.gl/yLkCkuxrt8G8AvUVA)



* Mọi chi tiết xin liên hệ:

Fanpage: This is Sycamore

Hotline: 1800 599 986.