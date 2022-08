Điểm sáng đầu tư phân khúc thấp tầng phía Đông Hà Nội

Theo báo cáo của CBRE, nửa đầu năm 2022, doanh số bán hàng phân khúc nhà ở gắn liền với đất đạt 6.333 căn, trong đó có 5.380 căn ghi nhận cho quý 2 - tăng gần gấp 8 lần số căn bán được theo năm, cho thấy tâm lý thị trường tích cực đối với sản phẩm nhà ở gắn liền với đất.

Lực hấp thụ tăng cao, đồng thời mức giá phân khúc nhà liền kề, biệt thự cũng thiết lập mặt bằng giá cao hơn cùng kỳ năm 2021, đạt mức trung bình 7.300 USD/m2 đất so với 5.000 USD/m2 đất. Về giá bán thứ cấp, CBRE công bố mức tăng từ 5-17% so với năm trước, tùy thuộc vào loại hình và khu vực. Dự báo, xu hướng giá tiếp tục tăng, biên độ tăng thận trọng hơn do các yếu tố vĩ mô đang điều chỉnh.

Còn theo đánh giá của Savills về thị trường Hà Nội, những sản phẩm nhà ở thấp tầng tiếp tục trở thành phân khúc có lượng giao dịch và biên độ tăng giá mạnh nhất. Đặc biệt, nhờ sở hữu quỹ đất lớn và kế hoạch lên quận trong năm 2023, huyện Gia Lâm (khu Đông Hà Nội) sẽ trở thành điểm nóng phát triển bất động sản thấp tầng với tỷ lệ khoảng 24% toàn bộ nguồn cung tương lai.

Quan sát thực tế, khu Đông Hà Nội đang trở thành “đại bản doanh” của nhiều dự án quy mô lớn được phát triển bởi các doanh nghiệp tên tuổi như Vinhomes, Eurowindow Holding, Ecopark… Đây là khu vực đặc biệt sôi động- vùng trũng hút dòng vốn của hàng nghìn nhà đầu tư vào các sản phẩm BĐS như biệt thự, liền kề, shophouse…

Trong số các dự án hiện đại và đa dạng tiện ích đang được xây dựng ở khu vực phía Đông thủ đô, Eurowindow Twin Parks trở thành lựa chọn hàng đầu với nhiều lợi thế vượt trội: vị trí đắc địa, tiện ích hiện đại, không gian sống xanh.

Eurowindow Twin Parks có hai dòng sản phẩm chính: biệt thự và nhà phố thương mại - shophouse phong cách tân cổ điển châu Âu. Các sản phẩm bất động sản này vừa nhiều tiềm năng tăng giá hưởng lợi nhờ quy hoạch, vừa thuận tiện để chủ sở hữu cho thuê hoặc kinh doanh đa dạng các loại hình dịch vụ như café, nhà hàng, văn phòng, gym, spa, siêu thị, mini hotel…

Tọa lạc trên đường Thành Trung sầm uất và liền kề trục đường huyết mạch Lý Thánh Tông, khu đô thị Eurowindow Twin Parks sở hữu vị trí thuận tiện di chuyển, gần trung tâm, chỉ mất 20 phút để đến Hồ Gươm. Mạng lưới giao thông liên vùng cận kề dự án: cao tốc Hải Phòng, QL5, giúp dễ dàng kết nối khu đô thị tới các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh…

Bên cạnh vị trí vàng thuận tiện di chuyển và kết nối, Eurowindow Twin Parks còn hưởng lợi từ hệ thống tiện ích đồng bộ của khu vực. Dự án gần kề với các tiện ích như đại học VinUni, biển hồ nước mặn, đại đô thị Vinhomes Ocean Park, Aeon mall và tổ hợp vui chơi giải trí VinWonders trong tương lai.

Eurowindow Twin Parks được phát triển bởi Eurowindow Holding. Dự án nằm cận kề công viên xanh rộng 30 ha với 2 hồ điều hòa.

Dự án có quy mô 9,6 ha, được quy hoạch bài bản, khoa học, đa dạng tiện ích tại chỗ, phục vụ mọi nhu cầu sống của người dân. Được bao bọc xung quanh bởi các công viên cây xanh - hồ điều hòa, Eurowindow Twin Parks sở hữu không gian xanh thuần khiết trong lành.

Hệ thống tiện ích được bố trí tại 3 khu vườn chủ đề ngay trong nội khu và tòa nhà dịch vụ, gồm vườn BBQ, vườn dạo bộ, sân tập thể thao, bể bơi, sân chơi nước, khu gym ngoài trời, đường dạo bộ massage chân, bể bơi, quán café rooftop...

Pháp lý dự án minh bạch, sở hữu lâu dài, bảo đảm giá trị tăng thêm của bất động sản.

Eurowindow Twin Parks đang có chính sách ưu đãi dành cho khách hàng. Khi giao dịch các sản phẩm shophouse, biệt thự tại dự án thời điểm này, khách hàng sẽ được nhận mức chiết khấu 4%, hỗ trợ vay ngân hàng với lãi suất 0% trong 12 tháng.

* Thông tin chi tiết:

Eurowindow Twin Parks

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Hotline: 0932 888 008

Website: https://twinparks.eurowindow-holding.com.vn