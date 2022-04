Điều gì bảo chứng cho sức hút triệu đô của Sun Secret Valley

Sắc màu mới mà Sun Secret Valley phác họa bên bờ biển Bãi Dài (Phú Quốc) đã lộ diện với The Avenue - phân khu mang lối kiến trúc và quy hoạch khác biệt, được bảo chứng giá trị bởi những “tiêu chí vàng” về vị trí.

3 “TIÊU CHÍ VÀNG” ĐƯỢC NÂNG TẦM

Bất động sản vốn có 3 tiêu chí đặt lên hàng đầu làm thước đo giá trị “Nhất cận lộ - Nhị cận giang - Tam cận thị”. Công thức kinh điển này cũng được áp dụng cho Shophouse bởi tính đa năng mà sản phẩm này cần đáp ứng. Tại The Avenue, phân khu mới ra mắt thuộc khu phức hợp bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ cao cấp Sun Secret Valley ở Bãi Dài Phú Quốc - yếu tố này nâng tầm cả 3 tiêu chí thành “Cận lộ - Cận dương - Tạo thị”.

Là cửa ngõ và là phân khu mở duy nhất của Sun Secret Valley, The Avenue giáp tuyến đường Cửa Cạn - Gành Dầu huyết mạch kết nối trực tiếp Bắc đảo đến Dương Đông. Không tuyến đường nào tạo ra kết nối toàn diện hơn tuyến đường Gành Dầu - Cửa Cạn trên đảo Ngọc, khái niệm”cận lộ” của The Avenue vì thế ở cấp độ cao nhất mà mọi nhà đầu tư kiếm tìm.

Cận dương với Bãi Dài - một trong những bãi biển đẹp bậc nhất Phú Quốc, The Avenue nâng tầm sở hữu những gì tinh tuy nhất của bất động sản thương mại, bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng biển.

Và cuối cùng The Avenue “tạo thị” khi phía Bắc giáp quần thể vui chơi giải trí đang hiện hữu, phía Nam giáp với dự án phát triển trong tương lai. Chỉ một bước chân, cư dân The Avenue có thể dễ dàng tiếp cận những sôi động phồn hoa của tuyến phố mua sắm rực rỡ, một bước lại trở về với êm đềm an yên. Có sôi động trong sự tĩnh tại, là thương mại nhưng sang trọng tinh tế bởi tọa lạc giữa thung lũng xa hoa đón dòng khách thượng lưu.

Đặc biệt, toàn thể khu phức hợp bất động sản nghỉ dưỡng và thương mại dịch vụ cao cấp Sun Secret Valley không chỉ nằm kề bên vườn cổ thụ đa tầng mà còn ẩn chứa cả không gian hồ, đầm tự nhiên, đảm bảo yếu tố phong thủy thịnh vượng cho dịch vụ kinh doanh, thương mại, lưu trú của chủ nhân The Avenue.

Nhờ tọa độ vàng hiếm có này mà The Avenue đang được giới đầu tư săn đón. Đại diện một đơn vị phân phối dự án chia sẻ: “Sun Secret Valley là lời giải cho những nhà đầu tư mong tìm một không gian vừa sôi động vừa bình yên, vừa sầm uất nhưng cũng tinh tế thượng lưu. Với phân khu The Avenue, gia chủ có thể dễ dàng hấp thụ toàn bộ dòng khách đến từ hệ sinh thái quần thể vui chơi hiện hữu kề bên, mang tới nguồn doanh thu khổng lồ khi kinh doanh dịch vụ.

Đồng thời thiết kế vượt trội của The Avenue khi kết hợp shophouse và biệt thự nghỉ dưỡng sẽ nâng tầm trải nghiệm mua sắm thông thường lên một nấc thang mới lần đầu tiên xuất hiện ở Bãi Dài. Bởi vậy lượng lớn sản phẩm The Avenue đã được đặt chỗ từ rất sớm”.

MUA SẮM - NGHỈ DƯỠNG GIỮA “ĐỊA ĐÀNG” NHÂN GIAN

Để xứng tầm với tọa độ vàng mà thiên nhiên ban tặng của The Avenue, Sun Property (Thành viên Sun Group) đã tiên phong phát triển loại hình sản phẩm mới lần đầu tiên xuất hiện tại Bãi Dài bao gồm Shop Villa và Retail Villa.

Thậm chí, loại hình shophouse thông thường cũng được nâng tầm mang một phong cách thiết kế tinh tế khác biệt. Mỗi căn shophouse được xây trên diện tích đất điển hình 7.5m x 20m, cao từ 5 tầng, quy hoạch cao thấp nhấp nhô, giật cấp phá vỡ định kiến thô cứng vốn có của kiến trúc nhà phố trước đây. Phía trước dãy shophouse được bao bọc bởi dải xanh cao 5m tạo nên không gian mua sắm khoáng đạt giữa thiên nhiên, đồng thời ngăn cách The Avenue với sự ồn ào náo nhiệt bên tổ hợp vui chơi giải trí hiện hữu.

Phối cảnh shophouse tại Sun Secret Valley sở hữu thiết kế tinh tế.

Cùng với shophouse mang cá tính riêng, Retail Villa và Shop Villa mới chính là sản phẩm định vị một Sun Secret Valley mới mẻ, phác họa nên gam màu mới chưa từng có trên bản đồ bất động sản du lịch Phú Quốc.

Với Retail Villa, loại hình này được định nghĩa như một bất động sản kinh doanh thương mại trong “giao diện” 1 căn villa. Diện mạo sang trọng với 2 tầng cao, diện tích điển hình 225m2 cho phép nâng tầm khả năng kinh doanh thương mại của mỗi căn Retail Villa. 2 tầng dành cho thương mại với chiều cao đặc biệt nổi trội so với các sản phẩm thông thường. Cùng với đó là thiết kế tối ưu nguồn sáng, không khí tự nhiên bằng mảng kính lớn và cửa rộng sẽ mang lại trải nghiệm mua sắm, nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên ngay trong chính nhà mình, tạo nên những phút giây thư giãn lý tưởng.

Ở giữa những sôi động giao thương, chủ nhân Retail Villa chỉ cách vài bước chân tới thiên đường Bãi Dài. Sự kết hợp hoàn hảo giữa công năng nghỉ dưỡng và kinh doanh đem lại cho dòng sản phẩm này của Sun Secret Valley sự bảo đảm về tiềm năng tăng trưởng giá trị mạnh mẽ.

Tương tự với Retail villa, bài toán kết hợp nghỉ dưỡng và thương mại được giải với mỗi căn Shop Villa diện tích lớn 12mx23m mang tới trải nghiệm đa dạng với chiều cao 2,5 tầng. Tầng 1 dành cho không gian thương mại với mảng kính lớn và mặt tiền rộng, tầng 2 trở lên có thể bố trí cho thuê nghỉ dưỡng với diện tích lớn dành cho gia đình hay hội nhóm.

Phối cảnh thiết kế Shop Villa khác biệt với mô hình nhà phố thông thường.

Shop Villa được xây dựng với các căn biệt thự song lập, diện tích gấp đôi các căn shophouse hiện nay, phục vụ cho nhu cầu ở và nghỉ dưỡng của chủ nhân, kết hợp kinh doanh các dịch vụ cao cấp.

Bên cạnh việc sử dụng các diện tích bên trong, Shop Villa hay Retail Villa thừa hưởng diện tích sân vườn như các biệt thự, tạo ra đặc quyền hiếm có dành cho bất động sản thương mại. Với Retail Villa và Shop Villa, Sun Secret Valley định hình phong cách đầu tư mới dành riêng cho khách hàng có “gu” và tư duy kinh doanh thương mại thượng lưu.