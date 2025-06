Doanh nghiệp châu Âu áp đảo danh sách các công ty bền vững nhất thế giới năm 2025

Hơn một nửa top 10 và top 100 danh sách "Công ty Bền vững nhất thế giới năm 2025" là doanh nghiệp châu Âu, theo danh sách 500 công ty Bền vững nhất thế giới năm 2025 (World's Most Sustainable Companies of 2025) do Tạp chí TIME và hãng dữ liệu trực tuyến Statista (Đức) công bố ngày 25/6/2025.

Cụ thể, doanh nghiệp châu Âu chiếm 6 trên 10 vị trí đầu, đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Đức.

Ở top 100, châu Âu có 51 đại diện, là các công ty của các nước Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan. Tiếp đến là Bắc Mỹ và châu Á- Thái Bình Dương, lần lượt có 25 và 19 doanh nghiệp vào danh sách.

Để xếp hạng, TIME và Statista đánh giá và chấm điểm từ 5.700 công ty toàn cầu, dựa trên 20 chỉ số lấy từ năm gần nhất có đầy đủ dữ liệu, đánh giá dựa trên cả hiệu suất tài chính và môi trường vượt trội.

Đứng đầu xếp hạng hai năm liền là Schneider Electric (Pháp) chuyên về chuyển đổi số, quản lý năng lượng và tự động hóa.

Trong top 100, doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ và công nghiệp chiếm ưu thế (31%) nhờ năng lực đổi mới và số hóa bền vững. Tiếp đến là tài chính - ngân hàng (12%), năng lượng tái tạo - điện lực và chăm sóc sức khỏe - dược phẩm (cùng 11%).

Doanh nghiệp trong các ngành tiêu dùng nhanh, tư vấn - truyền thông - nghiên cứu, logistics - ôtô - vận tải, xây dựng - bất động sản có ít đại diện hơn.

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao so với các công ty cùng ngành chỉ là một yêu cầu để lọt vào danh sách. Các công ty cũng phải thể hiện lượng khí thải carbon cực kỳ nhỏ thông qua các tiêu chí chính bao gồm lượng khí thải Phạm vi 1 và 2 (Scope 1 và Scope 2), tức phát thải trực tiếp và gián tiếp thông qua tiêu thụ năng lượng; mức tiêu thụ năng lượng tương ứng với quy mô công ty; mức độ giảm phát thải và tỷ lệ dùng năng lượng tái tạo.

Xếp hạng năm nay không có dấu hiệu nào của Apple, Amazon, Microsoft, Toyota và nhiều công ty khổng lồ toàn cầu khác, hoặc là vì tài chính của họ không tăng đủ, hoặc tác động môi trường của họ quá lớn trong giai đoạn được phân tích (2021- 2023).

Ngoài ra, bảng xếp hạng cũng xem xét các yếu tố bên ngoài như xếp hạng và cam kết về bền vững từ các tổ chức độc lập, thực tiễn báo cáo của doanh nghiệp, cùng các chỉ số về hiệu suất môi trường và xã hội toàn diện.

Thay vào đó, có hàng trăm công ty có thể chưa từng nghe đến trong danh sách đầu tiên này. Chỉ có 117 trong số 500 công ty trong danh sách và chỉ có 7 trong số 20 công ty hàng đầu—có trụ sở tại Hoa Kỳ. Một số ít các công ty tiện ích tương đối nhỏ tập trung vào năng lượng tái tạo nằm gần đầu danh sách. Solaria Energía y Medio Ambiente và Grenergy Renovables của Tây Ban Nha (lần lượt số 1 và số 2) có lượng khí thải carbon cực thấp do hoạt động được cung cấp 100% năng lượng tái tạo.

Nhưng danh sách này vẫn đưa ra bằng chứng cho thấy các doanh nghiệp ở mọi quy mô và từ hầu hết mọi ngành đều có thể chứng kiến ​​sự tăng trưởng lớn trong khi vẫn áp dụng tính bền vững. Một số công ty lớn như Mastercard (số 10), Visa (số 12), BMW Group (số 253) và Coca-Cola (số 325) đã lọt vào danh sách, mặc dù các công ty vừa có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đến 10 tỷ USD chiếm khoảng 70% danh sách.

Giáo sư Tensie Whelan, Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, cho biết ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo nhận ra lợi ích kinh doanh khi đưa tính bền vững vào để thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận.